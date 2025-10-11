【名古屋市北区】住宅街の一角に新しい交流の場を創出

合同会社ムーブフォワード

「地域の知らない人を、知っている人に変える」をミッションに地域に根差した定食屋「びっくまキッチン」を運営する合同会社ムーブフォワード(本社：愛知県名古屋市、代表社員 正木 夏美)は、地域の多世代交流創出を目的として毎月名古屋市北区清水3丁目に並ぶ3店舗（定食店、ラーメン店、マフィン店）合同で「北区清水3丁目ビアガーデン」を開催しています。

住宅街の一角に生まれた地域密着型イベントとして、大人から子どもまで幅広い世代が集まる場所となっています。

2025年10月19日（日）には第3回を迎え、各店舗でハロウィン限定メニューを揃えて地域の交流をさらに盛り上げます。

当店が店舗を構える北区清水3丁目は柳原商店街と名鉄瀬戸線清水駅の間にある住宅街で、マフィン店の以前の店舗は3ヶ月ほどで入れ替わってしまう飲食店の定着が難しい一角でした。

偶然意気投合し志を同じくするオープン半年～2年の若手店舗が3店舗集まり、住民の皆さんのお声にお応えし地域に貢献できるようビアガーデンの定期開催を始めました。

ビアガーデン当日は各店舗のレギュラーメニューに加え、会話のフックになれるようなその日限定の特別料理も登場します。

外国ビール、数種類の日本ビール、ワイン、地酒、ノンアルコールカクテルなど多彩なドリンクを揃えます。

過去の開催では、各回およそ50名程度の方がご来場。

お酒を楽しむ大人だけでなく、お酒を飲めない高齢者の方、お孫さんやお子さんを連れるご家族も多く参加され、地域の方同士での会話も弾んでいました。

各店舗の限定メニューやお子様が参加できるお菓子釣りを囲んで自然に会話が生まれ、地域住民同士の交流の場として定着しつつあります。

10月の第3回はハロウィン特別企画として、ハロウイン仕様の料理やオリジナルノンアルコールカクテルなど、季節感あふれるメニューが並びます。

定食屋店主は元々バーガー屋店主でもあったので、この日一日限定で復活バーガーもご用意。

地域の人々が一緒に季節を楽しめる、清水3丁目ならではの新しい風景を提供します。

開催概要

北区清水3店舗合同3丁目ビアガーデン

日時：2025年10月19日（日）16:00～21:00

場所：名古屋市北区清水3-13-17（各店舗前スペース）

内容：各店舗のレギュラーメニュー＋ハロウィン限定メニュー、各種アルコール/ノンアルコールドリンク、お菓子釣り（無料）

対象：地域の住民を中心にどなたでも参加可能

料金：注文制（入場無料）

予約：不要（店舗内利用も可）

SNS：https://instagram.com/bikkuma_kitchen/

会社概要

合同会社ムーブフォワード

代表者 ： 代表社員 正木夏美

所在地 ： 愛知県名古屋市北区清水3-13-17

設立 ： 2022年4月

事業内容： 飲食店運営、飲食店運営立ち上げアドバイス、WEBマーケティング

本件に関するお問い合わせ先

担当者名： 正木 Email：moveforward.nagoya@gmail.com