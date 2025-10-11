【イタリアン・ペットファッションショー】ミラノ発のペットファッションブティック「DolcePet」が「在日イタリア商工会議所（ICCJ）」にて愛犬と共に特別な時間を過ごすスペシャルイベントを開催。
ペットとパートナーのQuality of life を高めるイタリア製の一流ペットアイテムを厳選したブティック「DolcePet」は、歴史のあるプロフェッショナルなファッション業界での経験を持ち、更には素材、デザインにこだわりを持ち、多くのイタリアセレブ御用達、ラグジュアリーペットブティックで大変高い評価を得ているミラノの my DOG のアパレル商品、そしてハーネスやバッグ等をミラノから日本に発信している。
https://www.dolcepetmilano.com/
今回のスペシャルイベントは愛犬と過ごす大人のライフスタイルを提供するTokyoDogCollection（TDC）と在日イタリア商工会議所 ICCJとのコラボレーションで開催。
イタリアン・ペットファッションショー × アペリティーボ × サロン的交流のひとときを通して、愛犬と共にエレガントで特別な時間をお届けします。新作コレクション発表に加え、「イタリアのペットファッションとライフスタイル」をテーマにしたトークや、イタリアンワインと軽食を楽しむアペリティーボタイムなど、五感で“イタリアの上質さ”を体感できる内容となっております。
また、今回のファッションショーでは、特別にモデルとしてご参加いただけるペットの募集も行っています。このイベントは完全予約制となり、定員に達し次第締切となります。
ペットと共に過ごす、特別な午後のサロンタイムをぜひお楽しみください。
■イベント名：イタリアン・ペットファッションと上質なライフスタイル
■開催日時：2025年10月26日（日）13:30～16:00
■開催会場：在日イタリア商工会議所 ICCJ（東京都港区三田4－1－27 FBR三田9階）
■参加費：お一人様 8,000円（税込）
※イタリアンワインフリーフロー＆アペリティーボ込
※完全予約制
※会場のビル入り口から会場フロアまでペットカート又はペットキャリーバッグでお越しください。
※ペットのマナーウエア着用でお願いします。
■イベント参加ご予約の方、ファッションショーペットモデルご希望の方お問い合わせ
メール：info@dolcepetmilano.com
InstagramDM：@ dolcepetmilano
■メディア様の取材お問い合わせ
メール：info@tdc-dog.co.jp
InstagramDM：@ tokyo_dogcollection
また、DolcePet で扱うブランドのエレガントでおしゃれな商品を販売する素敵なお店も募集しています。ファッションの都、ミラノ発。１００％イタリア製。ファッションのプロにより丁寧に、ペットと飼い主への愛情を込めて作られた質の高いラグジュアリーなファッションアイテムを一緒に日本に広めませんか。
写真は2025年1月にTDCプロデュースで開催したDolcePetPOPUPSTORE。（代官山アドレス）