若月佑美さんが見た“挑戦する女性”の輝き　～動画公開のお知らせ～

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、今年普通二輪免許を取得され、カワサキのELIMINATOR PLAZA EDITIONを購入された俳優・若月佑美さんがNinja Team Green Cupのレディースクラス応援のためSPA直入でレース観戦した様子を収めた動画を、カワサキ公式YouTubeチャンネルに公開いたしました。

本動画では、若月さんがレースの現場で感じた「挑戦する勇気」や「仲間との絆」、そしてNinja ZX-25Rで楽しく走行しているライダーたちの姿に心を動かされる様子がリアルに描かれています。

モーターサイクルそしてレース初心者でも親しみやすい若月さんの視点を通じて、Ninja Team Green Cupの魅力が紹介されており、モータースポーツの入り口として楽しめる内容となっています。

▽若月 佑美氏プロフィール▽

2011年から乃木坂46で1期生として活動し、2018年11月にグループを卒業。その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは『今日から俺は！！』（日本テレビ）などに出演。映画でも『桜のような僕の恋人』など、出演作多数。

また、二科展にて通算9回入選し、2022年は初の特選入賞するなど、アートにも才能を発揮している。

2025年2月、普通二輪免許を取得し、モーターサイクルに関する活動も始めた。

・前回の鈴鹿8耐観戦動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=0nnVjcM_8ds&t=759s(https://www.youtube.com/watch?v=0nnVjcM_8ds&t=759s)

・Ninja Team Green Cupとは

独自のレギュレーションにより、公道走行に近い状態で手軽にレース参戦ができ、自走での参加も可能。レース未経験の方でもサーキットならではの解放感、疾走感あふれる走行を楽しみながら、モーターサイクルの魅力を体感できるイベントです。

詳しくは特設サイトをご覧ください。

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/ninjateamgreencup/

・Ninja ZX-25RR

Ninja ZX-25R SE

249cm³並列4気筒エンジンを搭載したスーパースポーツモデルNinja ZX-25R。

最高出力35kW(46PS)を16,000rpmで発揮するスクリーミングインラインフォーは、官能的なエキゾーストサウンドを響かせます。パフォーマンスを最大限に引き出すトレリスフレーム、アグレッシブなNinjaスタイリング、KTRC(カワサキトラクションコントロール)やオートブリッパー付きのKQS(カワサキクイックシフター)をはじめとする数多くのライダーサポートシステムを搭載。

サーキット走行性能の高さに加え、街乗りでの快適性を併せ持つこのモデルは、エンジン回転数の上昇とともにライダーをその魅力の虜にします。

【SEモデルとの相違点】

・「RR」ロゴ入りグラフィックの採用

・ウインドシールド (クリア)の装備 ※SEはスモーク

・ショーワ製BFRC-liteリヤショックアブソーバーの装備

・フレームスライダーの非装備

・USB電源ソケットの非装備

▽Ninja ZX-25R 製品ページはこちら

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/supersport/ninja-zx-25r

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



