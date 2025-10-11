英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」、正式リリースから約2年で累計30万ダウンロードを突破

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）は、英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」が、2023年7月の正式リリース以降、約2年で累計30万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

これを記念して、日頃のご愛顧に感謝を込め、2025年10月8日（水）から10月16日（木）までプレゼントキャンペーンを実施いたします。

英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」累計DL数が30万を突破

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

キャンペーン期間：

2025年10月8日（水）～10月16日（木）23:59

プレゼント内容：

１.ディズニーデザインの壁紙をアプリユーザー全員にプレゼント

２.特別なチケットをプレゼント！14日間アプリを無料でお試しいただけます

■プレゼント１.：ディズニーデザインの壁紙を全員に

キャンペーン期間中にアプリをご利用いただいた全ユーザーに、ディズニーデザインのスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。

スマートフォンの壁紙に設定すれば、アプリでの学習時間以外もディズニーの世界をお楽しみいただけます。

まだアプリをご利用いただいたことがない方も、この機会に「ファンタスピーク」をぜひお試しください。

壁紙はアプリ内の専用ページよりダウンロードができます。

■プレゼント２.：PRO機能をすべて使える！14日間無料チケット

有料機能やコンテンツをじっくりお試しいただけるよう、キャンペーン期間中は14日間無料チケットをご提供いたします。

そして今回のキャンぺーンは、現在FREEユーザーのすべての方がお申込みいただけます。日々パワーアップしている「ディズニー ファンタスピーク」の全コンテンツを、この機会にぜひご体験ください。

詳細はアプリ内の専用ページよりご確認いただけます。

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」のこれまで

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」は、ディズニーやピクサーの物語、約50作品を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです（2025年10月時点）。

累計30万DLを突破した「ディズニー ファンタスピーク」- ストーリー：メインの学習コーナー。英語初心者の方も学びやすい［ショート版］も続々追加。- トリビア：ディズニーの豆知識を日替わりで配信。総コンテンツ数は1,000超。- パーク英会話：海外旅行はもちろん、グリーティングを想定した英語フレーズを収録。- 学習機能の拡充：AIによる発音フィードバック、自分だけの「マイ単語帳」など。- 学習応援イベント：定期的なアプリ内イベントを20回以上開催。ユーザーの皆様にも好評。

これからも、「ディズニー ファンタスピーク」は、ユーザーのみなさまの、まいにちの楽しい英語の学びをサポートしてまいります。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

■株式会社アルクについて

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp/