関智一・鬼頭明里　１日限りの夢の共演が福岡で実現！RKBアナウンサーも出演！！

ＲＫＢ毎日放送株式会社

RKB毎日放送（本社：福岡市早良区）は、『こえフェス２０２６ ～空想おしごと劇場～』を2026年1月10日（土）にパピヨン２４ ガスホール（福岡市博多区千代１丁目17ー１）で実施します。

現代のサラリーマン社会をユーモラスに風刺し、人気を博しているラジオドラマ「空想労働シリーズ サラリーマン」に出演の声優・関智一と鬼頭明里が、福岡にて一日限りの特別公演を行います。

本公演では、この日のためだけに新たに書き下ろされたスピンオフ脚本を用い、舞台上で“生披露”。さらに観客を巻き込んだ即興的な展開も予定されており、臨場感あふれるステージが繰り広げられます。

加えて、実際のサラリーマンを代表する存在として、RKB毎日放送のアナウンサー陣も出演。笑いの中に社会への風刺を織り交ぜた“空想おしごと劇場”として、多彩なステージをお届けいたします。

開催概要

『こえフェス２０２６ ～空想おしごと劇場～』

開催日時：２０２６年１月１０日（土） 開場：１３時 開演：１４時

開催場所：パピヨン２４ ガスホール（福岡市博多区千代１丁目17ー１）

福岡市地下鉄 箱崎線 千代県庁口駅直結

出演

声優：関智一（ドラえもん スネ夫役 鬼滅の刃 風柱 不死川実弥役など多数）

鬼頭明里（鬼滅の刃 禰豆子役など多数）

アナウンサー（予定）：坂田周大・田畑竜介・武田早絵・武田伊央・冨土原圭希・橋本由紀

関智一・鬼頭明里 １日限りの夢の共演が福岡で実現！

現代のサラリーマン社会をユーモア満載に風刺したラジオドラマ「空想労働シリーズ サラリーマン」に出演する二人がこの日のためだけに書き下ろされたスピンオフ脚本を舞台上で “生披露”

観客を巻き込んだアドリブ満載の展開も！

さらに、リアルサラリーマン代表!?としてRKBアナウンサー陣も出演し

笑ってしみる“空想おしごと劇場”をお届け！

さらに、見どころ満載！

・1人で何役も演じ分ける“声”の可能性に迫る演技コーナー

・ここだけのスペシャルトークパート

・ファン垂涎の限定オリジナルグッズ販売 も！

声優ファンも、働くあなたも"空想"と"現実"が交差する、唯一無二のステージを体感せよ！！

チケット代：一般 7,500円（税込） 小・中学生 4,500円（税込）

【全席指定・未就学児入場不可】

チケット発売日時：１０月１８日（土） 午前10時

発売プレイガイド：ローソンチケット