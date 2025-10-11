結成20周年を迎える【HARISS】今夜、渋谷WWWにて記念ワンマンライブを開催。10月15日には『KILL ME ROCK′N′ROLL』のフィジカル盤アルバムも発売決定！

The Orchard Japan

結成20周年を迎えるエバーヤング・ロックンロールバンド、HARISS。

20周年を記念し、アルバム『KILL ME ROCK’N’ROLL』を 石田ショーキチプロデュースの元、石田主宰のSAT RECORDSよりリリースする。

メンバーそれぞれが「ロックンロールの形を今に問う」力強い作品を生み出し続け、エバーヤングなロックンロールバンドとして活躍するHARISSの有志を、今夜のワンマンライブで見届けよう！

2025/10/11 (Sat) 渋谷WWW

HARISS 20th anniversary ワンマン

「ROLL OVER HARISS」

【出演】HARISS【SPECIAL GUEST】HILLBILLY BOPS

開場:16:00開演:17:00終演予定:20:00

前売\5,000 (1D別) 当日\5,500 (1D別)

また、オリジナルアルバムとしては17年ぶり4作目となる今作は、ロカビリーからバブルガムポップからパンクからディスコからパワーポップまでロックンロールの殆ど全てを網羅した、輝かしい傑作アルバムの登場に全世界が拍手喝采する音が聞こえるだろう？！Must buy！！

収録曲

1.Baby Happy With You

2.Roll Over Weekend

3.Future Love Song

4.Kill Me Rock'n'Roll

5.狂乱DISCOビリー

6.Lemon Soda

7.Marie don't cry

8.Do You Wanna Dance？

9.サヨナラ機関車

10.TEENAGE FUN CLUB

SAT-071 「KILL ME ROCK'N'ROLL」HARISS

発売日：2025年10月15日（水）

価格：3,200円（税別）

制作・発売元：SAT RECORDS / 合同会社 MACHIDA SONIC

販売元：（株）ディスクユニオン

https://satrecords.thebase.in/items/118924851

L to R : YUJI (BASS) / TAKAHASHI KOJI (Dr) / AKIRA (Vo/G) / SEIJI (G)

What’s [HARISS] ??

平成のストレイキャッツと名を馳せたジャパニーズロカビリー界の永遠のアイドル「SIDE-ONE」のAKIRA (Vo,G) と YUJI (WOOD BASS)の兄弟、広島発仁義なき2トーンパンクの戦い「THE COLTS」出身のSEIJI (G)、 トリオのオルタナティヴロックで究極の音楽的高みとパワーと暴走力を完膚なきまでに叩きつけた唯一無二の存在「PEALOUT」出身のTAKAHASHI KOJI (Dr)。信じられないくらいロックンロール迸る奇跡の4人が出会い2005年に結成。 あらゆるジャンルを飲み込んだ革新的なロックンロールで人気を博し、圧倒的な存在感を示し続けるロックバンドの令和ニュースタンダード、それがHARISS。

LOFT RECORDSよりアルバム3枚、 DIWPHALANX RECORDSよりアコースティックアルバム、LookHearRecordsより ミニアルバム1枚とベストアルバムを1枚を発表し2016年に活動休止。 2022年に活動を再開。

2025年、結成20年を記念しNEW ALBUM『KILL ME ROCK’N’ROLL』を 石田ショーキチプロデュースの元、石田主宰のSAT RECORDSよりリリース。メンバー各自がこれまで体現してきた「ロックンロールの形を今に問う」強い強い作品を描き出し、 結成20年にして今一番脂の乗っているエバーヤングなロックンロールバンドとして超精力的に活動中。10/11には渋谷WWWにてワンマンライブを決行！

HARISS OFFICIAL WEB SITE：https://hariss.info/

YouTube：https://www.youtube.com/@HARISSTV2025

Instagram：https://www.instagram.com/hariss_lovesyou/

X：https://x.com/harissstaff