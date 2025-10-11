akippaが音楽ライブイベント「EnTicket Live Stage」を始動

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ」と、音楽ライブチケットサービス「エンチケ」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、音楽ライブイベント「EnTicket Live Stage - Powered by akippa」を開始します。

本イベントは定期的な開催を予定しており、様々なジャンルや世代のアーティストが出演する予定です。

akippa株式会社は、これまで様々な音楽イベントの公式駐車場運営や、チケット販売を行ってまいりました。



そんな中で、パンデミックにおいて“不要不急”と言われた音楽ライブは、改めて“必要不可欠”と確信しました。



akippa株式会社は、引き続き“リアル”を盛り上げていきたいと考えております。

なおライブは2025年12月より、東京にて順次開催予定です。(なお予定が変更となる可能性がございます。)

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計490万人（2025年10月時点、貸主は含まない）。

■エンチケとは

https://www.en-ticket.com/

音楽ライブSNSにて好きなアーティストが発見できる、音楽ライブチケットサービスです。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」および音楽ライブチケットサービス「エンチケ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

