RAVE☆塾 記念すべき第20作は 東京芸術劇場進出オールスター公演！　カンフェティで10/18(土)～チケット発売

RAVE☆塾vol.20「またかえってきた姫様スターダスト ～激しき学級階層の頂点に君臨する麗しきわがままプリンセスが体験した最恐の悪夢～」が2025年12月10 日（水）～12月14 日（日）に東京芸術劇場シアターウエスト（東京都豊島区西池袋1丁目8番1号）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年10月18日（土）10:00発売開始です。

舞台制作会社ものづくり計画が主催する、女学園コメディ舞台プロジェクト「RAVE☆塾」。

次回第２０回公演「またかえってきた姫様スターダスト」（2025年12月10日（水）～12月14日（日）東京芸術劇場シアターウエスト）を上演することが決定しました。

2020年のコロナ禍に発足したRAVE☆塾は、舞台を重ねるたび徐々に規模を拡大し、ガールズ演劇として「見た目は可愛く、中身はしっかり」をコンセプトに活動を続けてきました。次回、RAVE☆塾の記念すべき２０作目は、劇場を東京芸術劇場に移したオールスター公演です。

これまでものづくり計画やRAVE☆塾に出演した実績を持つ女優陣が集い、RAVE☆塾史上最も豪華なステージに挑みます。

ものがたりは、スクールカーストの頂点にいる友崎沙耶佳（演：小日向ななせ（A）、藤田奈那（B））ら３人が平行世界（パラレルワールド）に迷い込み、そこでスクールカーストの最底辺にいる自分たちを見つけるところから始まります。最底辺の彼女たちを奮起させ、カーストの階段を登らせようと奮闘するうちに、人生における些細な偶然の積み重ねの大切さに気づく友崎たち。感動のラストは多くの観客の涙を誘い、再演熱望の声が最も多い本作が再再演としてまたかえってきました。

ひとりでも多くの方に演劇を楽しんでもらうよう、RAVE☆塾が一貫して実施している18歳以下無料招待やリピーター向けポイントカードなど、門戸を広く構えた観劇環境を整えています。脚本は映画・ドラマ・舞台・LINE漫画など脚本を多数発表している劇団LIVES主宰の大浜直樹。演出は北区つかこうへい劇団でつかこうへいに師事した古屋太朗、劇団LIVESで大浜の指導を長年受けている小澤真悟の両名が務めます。

主演は、RAVE☆塾初期から出演を重ね演技派女優として活躍目覚ましい小日向ななせ（Aチーム）と、AKB48卒業後ものづくり計画作品で多数の出演経験を持つ藤田奈那（Bチーム）が務めます。また、RAVE☆塾vol.14で主演を務めた佐藤妃星（A）、同じくvol.18、19主演の長南舞（B）、vol.14から4度目の出演となる佐々木ひまわり（A）、vol.16以降連続出演の中野郁海（B）、vol.19主演の茜紬うた（A）、vol.8、19主演の崎野萌など、これまでRAVE☆塾を育ててきたメンバーが集ったキャスト陣。まさにオールスター公演として、RAVE☆塾初の東京芸術劇場進出を華やかに彩ります。

RAVE☆塾vol.20「またかえってきた姫様スターダスト」ご期待ください。

主演コメント

小日向ななせ（Aチーム）

RAVE☆塾vol.4から7作品に参加し、そのうち3回主演を任せていただき、私の役者人生の多くはRAVE☆塾で過ごしてきました。楽しいことも素敵な景色も辛いことも目一杯経験させてもらったRAVE☆塾は、私にとって母校のような存在です。

そのRAVE☆塾が20公演目という節目を、東京芸術劇場で迎えると聞いた時は、母校がさらに成長していく大事な時期だと感じてすごく嬉しい気持ちになりました。そんな中で自分が主演として任せていただくことに重みと責任感を感じつつも、これから稽古を積み重ねどんな作品に仕上がるのかワクワクしています。

藤田奈那（Bチーム）

RAVE☆塾への出演は今回が初めてとなりますが、過去に二度、ものづくり計画で大浜直樹さんの作品に出演し、自分の演劇の基礎となる部分を学ばせていただきました。今回、その際に共演した小澤真悟さんの演出のもとで新たな作品に挑戦できることがとても楽しみです。また、東京芸術劇場シアターウエストは、自分にとって思い入れの深い作品で立たせていただいた劇場なので、再びこの舞台に立てることを光栄に思っています。

大浜さんの作品には、日々生きているといつの間にか忘れてしまいそうな感情や、大切なことが散りばめられているので、嘘のない芝居で真っ直ぐに、お客様にお届けできればと思います。劇場でお待ちしております！

公演概要

RAVE☆塾vol.20

「またかえってきた姫様スターダスト ～激しき学級階層の頂点に君臨する麗しきわがままプリンセスが体験した最恐の悪夢～」

脚本：大浜直樹 脚色・演出：古屋太朗（A）・小澤真悟（B）

期間：2025年12月10 日（水）～12月14 日（日）

劇場：東京芸術劇場シアターウエスト

公式サイト：http://rave.mono-dukuri.com

＜ものがたり＞

激しいスクールカーストが存在する愛和女子学園。

その階級の頂点には三人の女子が『姫』の如く君臨していたが、ある日三人はパラレルワールドへと移行してしまう。

そこで三人が目にしたものは、カーストの最底辺を這いつくばるように学園生活を送っている自分達の姿だった。

三人は冴えない自分達を奮起させ、カーストの階段を上らせようと奮闘する！

＜出演＞

（Aチーム）

小日向ななせ、佐藤妃星、佐々木ひまわり、茜紬うた、仲谷明香、西宮愛理、仲村まひろ、星乃まおり、戸塚真琳、河知莉聖、泉仁華、鈴木みなよ、松崎花音、田所瑞紀、米沢のぞみ、天音果歩、福岡芽依、美音、桜羽亜実、AKIHO、佐藤心花、日渡美伽

（Bチーム）

藤田奈那、崎野萌、長南舞、中野郁海、漆畑瑠菜、赤山明日香、村瀬帆南、水川華奈、東条澪、太田薫子、若松愛里、御林杏夏、西城海音、すわべまゆ、藤井菜央、鳥生りさこ、朝霧陽冬美、葛原幸乃、庄司友菜、はだのなつみ、青音まゆ、小川菜月

＜公演日・開演時間＞ ※受付開始は開演の 45 分前、開場は開演の 30 分前。

12月10 日（水）18:30【A】

12月11 日（木）18:30【B】

12月12 日（金）13:30【B】／18:30【A】

12月13 日（土）12:30【A】／17:00【B】

12月14 日（日）12:30【B】／17:00【A】

＜チケット＞（全席指定・税込）

プレミアム席：22,000円 ※SS席特典+最前列センター席、開場前場当たり鑑賞、バックステージツアー、他記念品付

ＳＳ席：8,800 円 ※オリジナルクリアファイル＆ポストカード付

Ｓ席：6,600 円 ※オリジナルポストカード付

Ａ席：4,400 円

チケット発売 2025年10月18日（土）10:00

チケット販売ページ

『またかえってきた姫様スターダスト【A チーム】』

http://confetti-web.com/@/RAVE20_matahime_A

『またかえってきた姫様スターダスト【B チーム】』

http://confetti-web.com/@/RAVE20_matahime_B

＜スタッフ＞

脚本：大浜直樹

脚色・演出：古屋太朗（A）・小澤真悟（B）

舞台監督：林大介

舞台美術：カンフミト工房

照明：萩原賢一郎

音響：島村幸宏

ヘアメイク：青山琉美

衣裳：櫻井樹樹

振付：(A)大滝樹／(B)太田薫子

配信動画撮影・編集：井出直樹

宣伝美術：OCTO hasegawa

写真撮影：山本一人

宣伝ヘアメイク：青山琉美

宣伝協力：永井沙耶佳

制作事務：川崎美佳・佐伯蓮

プロデューサー：古屋太朗

企画・製作：（同）ものづくり計画

