4児の母・ドバイ在住の経営者MALIA.が残高600円の過去と元夫・山本KIDの想いを初告白｜“17歳差婚”のラブラブ生活「お風呂は週2で一緒に」｜『ダマってられない女たち season2』#6

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月10日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#6を放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#6には、元TBSアナウンサーの山本里菜と、出産後初の収録という宇野実彩子（AAA）が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

オープニングトークでは、一目惚れした夫と結婚4年目だという元TBS・山本アナが「家事はしないですね」「地震で犬が鳴いても気づかない」と夫への不満を漏らすと、スタジオは共感。MEGUMIが、夫が家事をしてくれるようになる方法として、食器を洗った時に「ちょっと待ってこれ信じられへん。ピカピカじゃん！」と「とにかく褒める」という友人のテクニックを伝授し、盛り上がりを見せました。

■4児の母・ドバイ在住の経営者MALIA.残高600円の過去と元夫・山本KIDへの想いを初告白

元TBS・山本アナ、後輩・森香澄への心境を告白「本当は森香澄ちゃんぐらいいきたかった」

4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてドバイで暮らす実業家・MALIA.の生活に密着。19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になったことを明かしました。番組では、家賃が年間数千万円するというドバイの超高級マンションの自宅を公開。さらに、7社を経営する会長として年商が十数億円にのぼることを示唆すると、ヒコロヒーも「じゃないとここ（ドバイ）には住めないですよね」と納得の表情を見せました。

約2000万円のベンツ最高級ブランドVクラス・マイバッハは専属ドライバー付きで、息子の小学校の送り迎えではロールスロイスなどが並ぶ光景にスタジオも驚愕。ママ友とは、世界のセレブ御用達のレストランで1食数万円の超豪華ランチを楽しむなど、華やかな日常が紹介されました。しかし、その裏には「銀行に600円とか700円とか。何かを売らないと生活ができなかった」という壮絶な過去が。子どもたちを育てるために26歳で起業し、息子の「俺は経営者になる！」という夢のためには自ら会社を設立。「ママだと思わないで。投資家だと思って」と語る独自の教育哲学に、スタジオからは感嘆の声が上がりました。

また、帰国したときに必ず訪れるという、7年前にがんで亡くなった元夫・山本KIDのお墓参りにも行き、彼への想いを涙ながらに告白しました。「闘病中の最後まで連絡を取って話してた」と明かし、離婚後も深い繋がりがあったことを伺わせたMALIA.。離婚に至った真相については「大事な時にいてくれなくて。それが原因で私たちお別れしちゃったんだけど」と、当時の寂しさを吐露。一方で、「みんなにとって大きな存在。生きてるとか亡くなってるとかっていうことよりも、もう存在として大きいんじゃない？」と、今も変わらない彼へのリスペクトを語りました。ただ、自身の仕事の成功も山本KIDの影響かと問われると、「それは関係ないでしょ。それは私の努力でしょ」と笑顔で一蹴し、経営者としての強い一面も見せました。

スタジオトークでは、山本アナが自身を「負けず嫌い」と紹介。「本当は森香澄ちゃんぐらいいきたかったんですけど…」と後輩の森香澄アナへの複雑な心境を語りました。「気づいたらもうどんどん先に行っちゃって。むしろ憧れてますね、今は」という言葉には、ヒコロヒーから「『むしろ』憧れてるっていうのちょっと気になりましたよね」とツッコミが入り、スタジオの笑いを誘いました。

■“17歳差婚”のラブラブ生活「お風呂は週2で一緒に」両親の反対を乗り越えた衝撃の結婚秘話

産後初収録の宇野美佐子がママの本音を吐露「言葉がなかなか出てこなくて…」

この日、産後初のバラエティ収録となったAAA・宇野実彩子。久々の仕事現場に「言葉がなかなか出てこなくて…」と緊張気味な様子をみせると、「いつも赤ちゃんと『そうだね～』とか、赤ちゃん言葉で色々やってるので、皆さんのスピードについていけるのかどうか…」と、育児中のママならではのリアルな不安を吐露しました。母親になった実感については「写真とか見ても、客観的に見ると『あれ、私だ』とかって。次の日、隣に寝てる子どもを見ても『あ、やっぱいる』とか、なかなか自分事に腑に落ちない」と、母親になったばかりの不思議な心境を明かしました。

VTRでは、17歳年下の夫と子連れ再婚した、メグミさん（49）・ハズムさん（32歳）の結婚8年目の生活に密着。その若々しい美貌に、スタジオからは「ほんまにお若い」と驚きの声が上がりました。「もっと頭撫でてほしい」と夫のハズムさんに甘える姿や、「落ち着いて話したいから」と週に2回は一緒にお風呂に入るというラブラブぶりに、スタジオは騒然となりました。番組では、めぐみさんがシングルマザーだった40歳の時に出会い、一目惚れしたハズムさんとのドラマチックな恋の軌跡を再現。ハズムさんの両親から「絶対に許さない！」と大激怒されるも、彼はその日の夜に「俺が好きになった人だから絶対分かってもらえる」とメグミさんを説得し、プロポーズからわずか1時間で婚姻届を提出したという衝撃の事実が明かされました。

スタジオにはメグミさん・ハズムさん・娘のリリさんも登場し、母の再婚相手であるハズムさんについて「すごい良い父親」と告白。「（自分の元カレが）結構なスピードで高速を運転するのが怖いって話したら、私に言わずその彼氏を呼び出して、お説教とかもしてくれたり」と、父親としての男気あふれるエピソードを語りました。

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#6放送日時：2025年10月10日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCMLq6DMBqHH

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、山本里菜、宇野実彩子（AAA）

