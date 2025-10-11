『おねがい社長！』人気声優・堀江由衣さんが演じる新秘書が登場！

IYA Games Japan Inc.

会社経営シミュレーションゲーム「おねがい社長！」に新規秘書、看護師「高橋なずな（CV:堀江由衣）」が2025年10月11日（土）から登場します。CV公開記念の抽選イベントも開催されますので、ぜひお見逃しなく！

新秘書紹介

キャラクター名：高橋なずな

キャラクター設定：東京のとある病院に勤める看護師。院内のエースと呼ばれる彼女は、優しい人柄と患者との接し方の上手さで評判を博している。患者と医師の間のコミュニケーションをスムーズにこなし、病院スタッフや患者家族から絶大な信頼を集めている。

そんな職場では皆に親しまれる彼女だが、プライベートでは誰にも知られていない、嗜虐的なものを好む一面を持っている。彼女はグロテスクで残酷なものに強く惹かれていて、その欲望を満たすために、暇を見つけては遊園地のお化け屋敷でアルバイトをしている。

また、本人曰く、お化け屋敷でのナースのコスプレは、普段の仕事で抑えていた暗い感情やストレスを発散できるから気に入っているそうだ。

収録ボイスの一部：

「私、本職は都内の病院の看護師なんです。ここは趣味でバイトしてるだけ。」

「お化け屋敷は面白いですよ、赤く染めた部屋の中に、人間が絶叫しながら走り回る……最高！」

「社長、夜まで一緒にいてくれます？「大絶叫」、するほどの素晴らしい体験を差し上げたいわ。」

新秘書はイベント「海島宝探し」にて入手可能！「親交イベント」を通じて、病院で彼女と初めて出会うストーリーを体験できます。

イベント期間：2025年10月11日（土）～2025年10月17日（金）

CV公開記念抽選イベント

開催期間：2025年10月11日（土）～2025年10月17日（金）

抽選賞品：堀江由衣さん直筆サイン入り色紙×10名様、Amazonギフト券2000円分×15名様、Amazonギフト券1000円分×25名様

参加方法：１.おねがい社長！公式X「＠jponegai」をフォロー

２.イベントポストをリポストで応募完了！

参加はこちらから⇊

https://x.com/jponegai

▼ゲーム概要

タイトル：「おねがい社長～想像を超える都市逆襲RPG～」

ジャンル：会社経営シミュレーション

公 式 X：https://x.com/jponegai

ダウンロードURL：https://www.onegaishacho.jp