【実質月々666円相当で1年間聴き放題】AWA STANDARD年間プランキャッシュバックキャンペーン

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2025年10月11日（土）より、AWA STANDARD年間プランをご登録いただいた方を対象に、1,800円キャッシュバックキャンペーンを開催いたします。

【実質月々666円相当!!年間プランキャッシュバックキャンペーン】がご好評につき再登場！本キャンペーンは、10月11日（土）00:00～10月31日（金）23:59の期間に、AWA STANDARD年間プランをご登録いただき対象条件を満たした方全員、通常価格9,800円の年間プランが、8,000円となる1,800円キャッシュバックキャンペーンです。つまり、実質1か月あたり666円でご利用いただける大変お得なチャンスとなっています。ぜひこの再登場の機会を活用して年間プランにご登録いただき、これからの一年を、毎日の気分に寄り添う音楽でたっぷりと彩ってください。

キャンペーンの参加方法は簡単。指定のリンクから年間プランに登録するだけ。応募条件を満たした方全員にキャッシュバックいたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております！

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.awa.fm/ad/prize-campaign/RPSVMS4o?_launch=browser

▼AWA STANDARD年間プランへのご登録はこちら

https://awa.fm/coupon/Qb839tAb

■キャンペーン概要

キャンペーン実施期間：2025年10月11日（土）00:00～2025年10月31日（金）23:59

対象条件：

１.キャンペーン期間中に、こちらからAWA STANDARD年間プランに新規ご登録いただいた方。

（手順に従いクレジットカードでの決済をお願いします。）

２.キャンペーン開始時点で満18歳以上、日本在住の方。

特典：1,800円キャッシュバック

<特典について>

※キャッシュバックのご連絡は、2025年12月以降、AWAアプリの通知にて行います。

※キャッシュバックのご確認ができるまでは、キャンペーン対象のAWAのアカウントは削除しないでください。

※AWAのSTANDARD 1アカウントにつき、特典の受け取りは1回となります。

※キャッシュバックの権利はご本人のみ有効で、譲渡・換金はできかねますのでご了承ください。

※やむを得ない理由により特典の付与が遅れる場合がございます。

※必要事項に入力漏れや間違いがあった場合には権利が無効になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

<その他>

※本キャンペーンを含む、同一期間中に複数のキャンペーンにご応募いただいた場合でも、いずれか一つのキャンペーンのみが適用対象となります。複数応募の場合、いずれのキャンペーンが適用されるかは当社にて判断させていただきますので、予めご了承ください。

※本キャンペーンの内容や期間は予告なく変更する場合がございます。

※AWA株式会社プライバシーポリシーを必ずお読みください。

※本キャンペーンはAWA株式会社が実施し、Apple Inc.、Google Inc.は一切関与しません。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm