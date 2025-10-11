ラブグラフ、LGBTQ+フレンドリーバッジ取得カメラマンが300人を突破

株式会社ラブグラフ

出張撮影サービス「Lovegraph(ラブグラフ)」を運営する株式会社ラブグラフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒下 純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」）は、LGBTQ+やそのご家族への理解と敬意を持っていることの証であるLGBTQ＋フレンドリーバッジの取得カメラマンが300人を超えたことをお知らせいたします。

▪︎サービス開始以来、大切にしてきた想い

ラブグラフでは「幸せな瞬間を、もっと世界に」というビジョンを掲げ、これまでカップル・ファミリー・ウェディングなど、全国で17万組以上の撮影をしてきました。

なかでも原点である「カップルフォト」は、サービス開始以来、どのようなカップルの形も同等に大切に考えています。大切なパートナーやご家族と写真を撮ることで、今ある幸せに気づき、世界中の人々を幸せにしたいという想いのもと、サービスを提供して続けてきました。

▪︎「LGBTQ+フレンドリーバッジ」について

これまでラブグラフでは、公式サイトやSNSで「LGBTQ+カップルの撮影も歓迎します」といった特別な記載はあえて行ってきませんでした。なぜなら、多様なカップルの撮影を特別なことではなく、ごく当たり前のこととして大切にしてきたからです。

しかし、当事者の方々から直接お話を伺う中で、「撮影に関して不安を抱えていた」というお声をいただいたことから、明示的な安心材料が必要だと考えるようになりました。

そこで私たちラブグラフは、2025年4月より、LGBTQ+やそのご家族への理解と敬意を持っていることの証として、LGBTQ+フレンドリーバッジを導入しました。この目印が、少しでも不安を取り除き、安心して撮影を依頼するきっかけになれば、そして、小さな積み重ねが社会を前進させるかもしれないと考えています。

この取り組みが、いつかバッジすら不要になるくらい当たり前の世の中へ社会へ繋がることを願い、今後も写真を通じて、すべての人がありのままの自分でいられる幸せな瞬間を創り出してまいります。

Lovegraph(ラブグラフ)（ https://lovegraph.me ）は、家族やカップルのおでかけに、プロのカメラマンが同行し写真撮影をする、出張撮影サービスです。撮影件数は累計170,000組に上り、お誕生日や記念日、七五三やお宮参りなど様々なシーンでご利用いただいております。

Lovegraphアカデミー（ https://academy-plus.lovegraph.me ）は、出張撮影ラブグラフが運営する写真教室です。累計受講者数は10,000名を突破し、カメラを買ったばかりの初心者の方からプロを目指したい方まで幅広くご受講いただいております。

