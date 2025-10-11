開業17周年「みらい長崎ココウォーク」ブランドムービー＆グラフィックを公開。
株式会社みらい長崎（本社：長崎市茂里町1-55、代表取締役社長：森田誠）が運営する商業施設「みらい長崎ココウォーク」は、開業17周年を迎えるにあたり、新ブランドムービーおよびグラフィックを制作・公開いたします。公開日は2025年10月11日（土）を予定。本プロジェクトでは「ふだんがだんだん思い出になる」をテーマに、地域のお客様と共に歩んできた思い出を振り返りながら、施設のあり方を発信してまいります。
ー制作背景
みらい長崎ココウォークは2008年の開業以来、シンボルである観覧車に加え、10周年時には5階フロアリニューアル／TSUTAYA BOOKSTORE のオープン、15周年時には3階フードコートのリニューアルおよび COCO TERRACE kitchenの設置、そして今年2025年には子どもの遊び場 COCO KID’S PARKを新設してまいりました。これまで、幅広い世代のお客様に便利で楽しんでいただける施設となることを目指して、成長・進化を重ねてきました。 そして、今年17周年を迎えるにあたり、「お客様にとって、ココウォークとはどんな存在か」を改めて見つめ直すため、ココウォークに関するお客様インタビューを実施しました。 その中で浮かび上がったのは、買い物や映画、友人との待ち合わせといった、ふだんの日常のひとときや寄り道が、振り返ってみれば大切な思い出として心に刻まれているということでした。 ココウォークを表すブランドとは、お客様がそれぞれの世代やシーンで過ごしたことが、日常・非日常を問わず思い出となり、わたしたちココウォークはその時間軸にあわせて寄り添う存在であることだと考えています。 この想いをかたちにするため、本ブランドムービーとブランドグラフィックを制作いたしました。
ーブランドムービーについて
＜タイトル＞
『ふだんがだんだん思い出になる』
＜ブランドステートメント＞
部活帰りに撮ったプリクラ。
映画のあとに食べたごはん。
仕事終わりに飲んだ一杯。
なんでもないことがいつの間にか、
思い出になっていたりする。
帰り道に、週末に、ふとしたときに。
ココで過ごした時間も
思い出になりますように。
そんなことを思いながら、
今日もココで待ってます。
ふだんのあなたで、お越しください。
ーブランドムービー視聴リンク
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qfOAHB189BY ]
（URL：https://youtu.be/qfOAHB189BY） 横型30秒ダイジェスト
（URL：https://youtu.be/phEm20hukGo） 本編／横型2分40秒
ーブランドグラフィックについて
ブランドグラフィックは、インタビューにご協力いただいたお客様ご自身をモデルに、実際の施設内での瞬間の表情を切り取ったビジュアルで構成されています。そこに「ふだんがだんだん思い出になる」というコピーと、それぞれのシーンにまつわる思い出を添えることで、ココウォークで過ごす日常のリアリティと温かさを表現しています。館内や長崎バス車内のポスターとして展開されることで、来館者や地域の方々が共感し、自分自身の思い出を重ね合わせて感じていただけるデザインになっています。
ファミリー／３F COCO KID'S PARK
大学時代のサークル仲間／5F TSUTAYA BOOKSTORE
高校生／3F フードコート
（グラフィックは縦横2種×7組の全14種にて展開）
ー公開チャネル
・館内デジタルサイネージ（各階EV前・フードコート）
・ココウォークバスセンター、長崎新地ターミナル デジタルサイネージ
・TOHOシネマズ長崎 シネアド
・各種ココウォーク公式SNS
・ココウォーク公式ホームページ内ブランド特設ページ
・ココウォーク公式YouTubeチャンネル
・館内および長崎バス車内におけるポスター掲出
ー公開日
2025年10月11日（土）以降、随時公開予定
ウェブサイト特設ページURL：http://cocowalk.jp/brandmovie/
ー今後の展開
ブランドムービーとブランドグラフィックは、オンライン・オフライン双方で広く公開し、当施設のブランド価値向上を目指してまいります。
ー施設概要
施 設 名：みらい長崎ココウォーク
電 話：095-848-5509（代表）
住 所：〒852-8104 長崎県長崎市茂里町1番55号
開 業 日：2008年10月1日
アクセス：「ココウォーク茂里町」バス停すぐ、JR浦上駅より徒歩3分
営業時間：10:00～20:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。
定 休 日：1月1日（元日）※店舗により定休日あり
専門店舗数：約108店
URL：https://cocowalk.jp
ー本件に関するお問い合わせ
株式会社みらい長崎
担当：運営管理部 田川清人
お問い合わせ：095-848-5509