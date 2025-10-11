ÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¤¤¤Þ°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¦·Ý¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á

¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢YouTube¤äTikTok¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¤Ç¤â·Ý¿Í¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢


·Ý¿Í¤Î¾Ð¤¤¤Î¼è¤êÊý¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Ý¿Í¤ò¡Ö°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£


£±£°Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢


https://wakamono-research.co.jp/media/


Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¦·Ý¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦


¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£


¤½¤Î·ë²Ì¤òTOP10¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£







¡Ú¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¡Û

¡ÚÂè1°Ì¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê12.0%¡Ë¡Û

¹¥¤­¤Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤â£±°Ì¤Ëµ±¤¯¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬


¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤â¸«»ö£±°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ö»Ò¶¡¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤·¤«¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤é¡×


¡Ö°ÂÄê¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£ÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×


¡Ö¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¥Í¥¿¤À¤«¤é¡×


¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤«¤é¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿¡È³°¤µ¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡¦°ÂÄê´¶¡É¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¹â¹»À¸¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£


¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥Í¥¿¤¬¶¦´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¡ÚÂè2°Ì¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê8.2%¡Ë¡Û

¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥ó¤Ç¤â¡¢YouTube¤Ç¤âÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤ªÆó¿Í¡£



¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ç¤âµ±¤±¤ë¤·¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×


¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹­¤¤³èÌö¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¹â¹»À¸¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢


¡ÖÁÆÉÊ¤¬¤¹¤­¤À¤«¤é¡×


¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î»ÅÊý¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×


¡ÖÁÆÉÊ¤ª¤â¤í¤¯¤Í¡×


¡ÖÁÆÉÊ¤ÎºÍÇ½¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×


¤Ê¤É¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¡£


º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Â¿·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£



¡Ö¥Í¥¿¤¬Ë°¤­¤Ê¤¤¡×


¡ÖYouTube¤Î´ë²è¤¬ÌÌÇò¤¤¡×


¡ÖÀÚ¤êÈ´¤­¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÅò¿å¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë´ë²èÎÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸¤â¡£


Î®¹Ô¤ê¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¸«¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë


Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÀ¨¤µ¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÚÂè3°Ì¡¡¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡Ê6.3%¡Ë¡Û

¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¼ã´³µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢


YouTube¤Ê¤É¤Ç¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤¬TOP£³Æþ¤ê¡£



¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡×


¡Ö³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤«¥Í¥¿¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¾Ð¾Ð¡×


¡Ö¥Í¥¿¤ÎÉý¤¬¹­¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤ÆË°¤­¤Ê¤¤¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ëÆÈÆÃ¤Ê¥Í¥¿¤ä¥·¥åー¥ë¤ÇÆÈ¼«À­¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬¹â¹»À¸¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£


Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¾Ð¤¤¤¬À®Î©¤¹¤ë¥Í¥¿¤Î¹½À®¤â»Ù»ý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢


¡ÖÍ§Ã£¤È¥Í¥¿¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤­¡×


¡Ö³Ø¹»¤Ç¥Í¥¿¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×


¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Í¥¿¸«¤Æ¿¿»÷¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¡×


¤È¡¢¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Í¥¿¤ò¿ä¤¹À¼¤â¡£


³Ø¹»¤ÇÃ¯¤«¤¬¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢


¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â¹»À¸¤Î´Ö¤Ç¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£



¡ÚÂè4°Ì¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ê6.0%¡Ë¡Û

¥Æ¥ì¥Ó¡¦YouTube¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¶Ê¤Î¿Íµ¤¤âº¬¶¯¤¤


¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£



¡Ö°­¤¤¿Í´éÁª¼ê¸¢¤È¤«¤Þ¤¸¤ª¤â¤í¤¤¡×


¡ÖYouTube¤Î´ë²è¥¬¥Á¤ÇÌÌÇò¤¤¤«¤é¡×


¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¹­¹ð¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¾Ð¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×


¡Ö£²¿Í¤Î¥¯¥»¤¬¶¯¤¯¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢£²¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ö¤ß¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×


¡Ö¥Í¥¿¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×


¡Ö»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×


¡Ö¿È¶á¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤·Ý¿Í¡×


¤Ê¤É¡¢¥Í¥¿¡¦¾Ð¤¤¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢


¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¡ÚÂè5°Ì¡¡¼íÌî±Ñ¹§¡Ê4.6%¡Ë¡Û

ÆÈÆÃ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê£µ£°TA¡Ë¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë


¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤¬TOP£µÆþ¤ê¡£



¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×


¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×


¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Â¸ºß¤¬ÌÌÇò¤¤¡×


¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¬µÕ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¹â¹»À¸¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÉÔ´°Á´¤µ¡É¤â°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¤½¤ó¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤Ê¼íÌî¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï


¡ÖÅ·ºÍ¡×


¤È¤Î²óÅú¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¤ÎTOP£±£°¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Ç¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼íÌî¤µ¤ó¤À¤±¡£


·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£





¡Ú¼ã¼Ô¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤¬¤¢¤ëNON STYLE¤âTOP£±£°Æþ¤ê¡Û

¡ÚÂè6°Ì¡¡¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡Ê4.3%¡Ë¡Û

ÆÈÆÃ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡£



¡Ö¥¢¥Ã¥¿¥¯À¾ËÜ¤Î³Ñ´¢¤ê½÷»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤¯¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤é¡×


¡ÖÂ¸ºß¤«¤é¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×


¡Ö¥­¥ã¥é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÇÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×


¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ê¥­¥ã¥é¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢¹â¹»À¸¤«¤é¹âÉ¾²Á¡£



¡Ö¥Í¥¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¹¤´¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×


¡Ö°ì½Ö¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë·ÝÉ÷¤¬SNS»þÂå¤ÈÁêÀ­¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£



¡ÚÂè7°Ì¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê3.8%¡Ë¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â»ý¤Á¡¢¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë

¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬Âè£·°Ì¡£



¡Ö£²¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹¥¤­¤À¤«¤é¡×


¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ä¤ÄÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¾å¼ê¤¤¤«¤é¡×


¡Ö2¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¡×


¡Ö2¿Í¤Î¥Ü¥±¤¬¹¥¤ß¤À¤«¤é¡×


¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¿ä¤¹¹â¹»À¸¤¬Â¿¤¯¡¢


¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÚÂè8°Ì¡¡¥ì¥¤¥ó¥Üー¡Ê3.5%¡Ë¡Û

¥«¥Ã¥×¥ë¤äÆü¾ï¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥ó¥Üー¡£



¹â¹»À¸¤«¤é¤â¡¢


¡ÖYouTube¥·¥çー¥È¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤«¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×


¡ÖÀÚ¤êÈ´¤­¤È¤«¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤·ÆâÍÆ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÇÌÌÇò¤¤¡×


¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡×


¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×


¡Ö¤³ー¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×


¤È¡¢¥Í¥¿¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


£Ó£Î£Ó¤ò¤è¤¯¸«¤ë¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¥·¥çー¥È¥Í¥¿¤¬¤¢¤ë·Ý¿Í¤¬Í­Íø¤Ê¤³¤È¤â


º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÉâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÚÂè9°Ì¡¡ÀéÄ»¡Ê3.3%¡Ë¡Û

º£¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÀéÄ»¤¬Âè£¹°Ì¡£



¡Ö2¿Í¤Î¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ºÇ¹â¡ª¤½¤·¤ÆÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¡×


¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×


¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¹¥¤­¡×


¡Ö·ë¶É¤Ï1ÈÖÌÌÇò¤¤¤Î¤¬ÀéÄ»¡×


¤Ê¤É¡¢£²¿Í¤ÎÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¡¦Â¸ºß´¶¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£


¥Î¥Ö¤µ¤ó¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤Î"¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£



¡ÚÂè10°Ì¡¡NON STYLE¡Ê3.0%¡Ë¡Û

£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¹¥¤­¤Ê·Ý¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç


É¬¤º¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦NON STYLE¡£


¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¸«»ö£Ô£Ï£Ð£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡ÖÌ¡ºÍ¤Î¥­¥ì¤¬¤¹¤´¤¤¡×


¡Ö¥Í¥¿¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤¤¡×


¡ÖÃ»¤¤¥Í¥¿¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡×


¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤¡×


¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¡ºÍ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¹â¹»À¸¤«¤é¤Î°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤ËÃæÆÇÀ­¤¬¤¢¤ë¡×


¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤Ï¤ä¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡ª¡×


¤Ê¤É¡¢Â®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÌ¡ºÍ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¡£


¤³¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤µ¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£





¡Úº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û

º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ä¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¡¦Á´ËÆ¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


https://wakamono-research.co.jp/media/funniest-comedians-high-school-ranking/



¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢


¡ÈÁ´¹ñ£¹³ä¤Î¹âÅù³Ø¹»¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É


¡ÈÁ´¹ñ£µËü¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É


¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢


´ûÂ¸¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¡¦ZÀ¤¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤


¡È¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦Ä´ºº¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


´ë¶ÈÍÍ¡¦ÇÞÂÎÍÍ¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


°Ê²¼HP/¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£


https://wakamono-research.co.jp/




Ä´ºº´ü´Ö 2025.7.22～2025.8.4


Ä´ººµ¡´Ø¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á


Ä´ººÂÐ¾Ý Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¡ÊÃË½÷¡Ë


Í­¸ú²óÅú¿ô 368Ì¾


Ä´ººÊýË¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á




¡ÚËÜÄ´ºº·ë²Ì¡Ê²èÁü¡Ë¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


ËÜÄ´ºº¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢


½ÐÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µー¥Á¡×


https://wakamono-research.co.jp/media/


¤ÎÊ»µ­¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



