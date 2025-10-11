結婚相談NPOがXスペース企画を開始！第一回のテーマは「婚活で停滞している方向けのイメチェン」

特定非営利活動法人 結婚相談NPO

東京都認証特定⾮営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）は、2025年10月24日の19:00より公式 Xアカウントのスペースにて、婚活経験者との対談を実施致します。ホストは結婚相談NPO 代表の影山、記念すべき第一回のスペシャルゲストは婚活で多くの挫折経験を味わったというF氏、テーマは「婚活で停滞している方向けのイメチェン」です。F氏が挫折の上で取り組み、実際に婚活で効果を感じたイメチェン方法について語って頂きます。

▼結婚相談NPO Xアカウント

https://x.com/BridalNPO(https://x.com/BridalNPO)

▼結婚相談NPO 公式サイト

https://bridal-npo.org/(https://bridal-npo.org/)

■Xのスペースとは？

X (旧Twitter) の「スペース」とは、ユーザー同士がリアルタイムで音声を使って会話できるXの機能です。Xアカウントさえお持ちでしたら、匿名での視聴や質問（リプライ）、会話への参加リクエストなども可能です。

結婚相談NPOでは過去にセミナーなどを開催して参りましたが、今後は事前申し込みも不要で、参加ハードルの低いスペースを活用すべく、定期開催を計画中です。

■スペース企画のきっかけはボランティアさん

結婚相談NPOでは婚活ボランティアを募集しておりますが、F氏は「活動者と直接コミュニケーションを取りたい」という希望をお持ちのボランティアさんでした。

直接コミュニケーションを取る方法に適したプラットフォームを検討したところ、Xのスペースが性別の偏りもなく、参加しやすいのではないか？という話しになりテストを実施。スペースの開催を決定しました。

F氏はダイエット（8ヶ月：92kgから66kg）を経て、マッチングアプリから始め、結婚相談所（3年間：大手1年、個人2年）に登録。その後、成婚退会するも破局という大変な経験を経てご結婚をされています。

また、第一回では、影山が女性婚活者さんから「こんな癖がある人は嫌」と言われていた、自身も抱えていた癖を解消したので、その件についても触れさせていただきます。

■第一回婚活スペース開催概要

テーマ：婚活で停滞している方向けのイメチェン

開催日時：2025年10月24日 19:00 ※30分ほどを予定

参加方法：結婚相談NPOの公式Xアカウント（ https://x.com/BridalNPO ）から事前予約なしにご参加いただけます。

■今後の予定

スペースから直接ご参加いただけます。

本イベントの反響を見て、スペースの定期開催を予定しております。最近開催できておりませんでした「婚活ライブ（活動者を匿名でご紹介してお申し込みをしていただくライブコマースのようなイベント）」のスペース化も検討中です。

▼婚活ライブ解説ページ

https://bridal-npo.org/live/

■スピーカー募集

今後開催予定のスペースにて、影山やF氏とお話し・相談をしてみたい方（テーマは婚活・恋活関連に限ります）は、結婚相談NPOのXアカウントDMからお声がけください。現役婚活者のみならず、既にご結婚されている方の体験談なども歓迎いたします。※スピーカー参加にはX公式アプリが必要です。

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/