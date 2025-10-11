加賀・山中温泉 ♨ いい夫婦に贈る【夫婦蟹】ズワイ蟹と香箱蟹 ☆ 紅葉絶景と秋グルメを愉しむ二人旅 [期間限定11～12月]
山中温泉のメインストリート「ゆげ街道」沿い、北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）を見晴らす加賀モダンな湯宿、かがり吉祥亭（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、11月22日「いい夫婦の日」を記念して、ふたりの絆を深める特別な宿泊プランを2025年11月1日～12月28日の期間限定でご用意しました。
いい夫婦に、ズワイ蟹 ＆ 香箱蟹の「夫婦蟹」を。
ご夕食には、繊細な甘みの「ズワイ蟹」と「香箱蟹」を同時に味わえる “夫婦蟹” として、お二人につき各1杯をプレゼント。
蟹味噌やたっぷり抱えた内子と外子の味わいが濃厚な「香箱蟹」は、北陸地方で水揚げされる雌のズワイ蟹で、漁の期間が2ヶ月程と短く「赤い宝石箱」と称されるほど希少で贅沢な冬の味覚です。
フリードリンクの地酒は甲羅酒としてもお愉しみいただけます。
のどぐろ・能登豚しゃぶしゃぶ・ブリ・輪島ふぐ・甘海老を堪能
「のどぐろ・能登豚しゃぶしゃぶ会席」では、石川ブランド能登豚をしゃぶしゃぶで、心ゆくまでお召し上がりいただけます。
言わずと知れた北陸の高級魚「のどぐろ」
姿のどぐろ珠洲の塩焼きや、新鮮なお造りにも舌鼓をうち、ふたりで滋味を愉しむ至福の夜を。
露天風呂からは「鶴仙渓」の絶景も
Ph値が高く美肌の湯とも云われる名湯にくつろぎ、北陸グルメを堪能し、ゆげ街道や紅葉の「鶴仙渓」を散策するなど、ココロ潤す秋のご夫婦旅。マイカーでも新幹線でも航空機でも、アクセス便利な山中温泉へ。
期間限定【夫婦蟹】ズワイ蟹 ＆ 香箱蟹 ～ いい夫婦で仲良くほっこり旅
＜期 間＞ 2025年11月1日（土）～12月28日（日）
＜料 金＞ 1泊2食付き一人25,500円～（2名1室）
＊税・サービス料込、入湯税150円別、曜日シーズンUP料金あり
＜客 室＞ 鶴仙渓を望む和室「花」タイプ
＜内 容＞
・ご夕食時に「姿ズワイ蟹」＆「香箱蟹」を２名につき各1杯
・地酒、ビール、焼酎、ワイン、ソフトドリンクなど90分の飲み放題付き
＜夕 食＞ ダイニング加賀鳶「のどぐろ・能登豚しゃぶしゃぶ会席」メニュー例
八寸：加賀能登山海の幸5種盛り
造り：ブリ・輪島ふぐたたき・甘海老の3種盛り
郷土料理：合鴨の治部煮
蒸物：氷見うどんの小田巻蒸し
焼物：姿のどぐろ珠洲の塩焼き
鍋物：能登豚しゃぶしゃぶ（お代わり自由）
酢物：もずくの養老豆腐
食事：ズワイ蟹ご飯、赤出汁、香の物
デザート：南瓜のババロア・季節のケーキ
＊客室タイプにより「のどぐろ・天婦羅自慢会席」「彩会席」がございます
＊時季により料理内容を変更する場合がございます
＜別注料理＞ 季節の土鍋ごはん（11～1月「夫婦蟹」7,700円）
【かがり吉祥亭のおもてなし】（無料）
・夕食時フリードリンク90分（ビール・日本酒・ワイン・梅酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク）
・夕方の「Happy Hour」クリアアサヒ or カクテル1杯、甘酒
・お休み前のスイーツ「加賀プリン」20:00～21:30（地元「平松牧場」のミルクを使用）
・ロビーラウンジでのドリンクサービス（珈琲や加賀棒茶など24時間）
・伝統芸能「加賀太鼓」毎週金・土・日曜日 20:45～
・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」寒天と卵で作る甘味 7:00～10:00
・ナイトウェア（客室／月・星・暁・虹）
・貸切風呂（通常3,000円）1回無料（客室／月・星・暁・虹）
・珈琲ミルセット＆アロマポット（客室／月・星）
・選べる朝食「プレミアム丼」or「加賀朝食・極」（客室／月）
・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊特典など、無料のおもてなし
■加賀温泉郷「山中温泉」について
俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに、扶桑（ふそう）三名湯と称した開湯1,300年の山中温泉。「鶴仙渓」約1.3kmの遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（11月まで）も風情たっぷりです。山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に街歩きが楽しめます。伝統工芸ギャラリーや地酒屋が軒を連ねる「ゆげ街道」で、ご当地グルメや57種類から選べる「アイスストリート」の食べ歩きもおすすめです。前田家ゆかりの「那谷寺」、曹洞宗大本山「永平寺」、「福井県立恐竜博物館」、金沢へも車で1時間圏内。2024 年に「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりアクセスが向上しました。
◆鶴仙渓（かくせんけい）川床 11月30日まで（9:30～16:00）11月は15:00まで
「鶴仙渓」沿い1.3kmの遊歩道沿いに、名物の川床がお目見えします。渓谷の鮮やかな紅葉、清らかな川の流れ、鳥のさえずりで風雅なひとときを。山中出身の和の鉄人・道場六三郎氏が監修したスイーツが味わえます。
・席料（加賀棒茶付き）大人400円
・席料＋川床スイーツ（川床ロール）大人700円／小学生600円
■かがり吉祥亭
北陸随一の渓谷美と名高い「鶴仙渓」に架かる「こおろぎ橋」からすぐ、全室リバービューの加賀モダンな湯宿。
露天風呂や貸切風呂、ロビーラウンジ、客室からは鶴仙渓の新緑、深緑、紅葉、雪景色など、四季折々の情景をご覧いただけます。
客室は、展望風呂付き和室やシモンズ社製ベッドが人気の和洋室など、旅のスタイルで選べる6タイプの全48室。
ノドグロや甘海老、ズワイ蟹、輪島ふぐ、寒ブリなど新鮮な海の幸、五郎島金時芋や金時草などの加賀野菜は、造りや郷土料理、揚げたて天婦羅など会席料理でお召し上がりいただけます。
鶴仙渓を眺めながら、ロビーラウンジでの珈琲や加賀棒茶サービス、朝の湯上がりに郷土料理べろべろ、週末の伝統芸能・加賀太鼓、お休み前の加賀プリン、記念日のお祝い、連泊の特典ほか、無料のおもてなしが好評です。
※加賀温泉駅から車で30分、小松空港より車45分（無料の定時送迎バスあり／要事前連絡）
