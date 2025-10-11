「オモコロ」20年のインターネット文化を秋葉原UDXで体験する特別展『オモコロ20周年展!!!!!!!!!!!!!』10月13日開幕！

株式会社バーグハンバーグバーグ

Webメディア「オモコロ」は、創設20周年を記念した展示イベント「オモコロ20周年展!!!!!!!!!!!!!」を、2025年10月13日（月・祝）～10月26日（日）の期間、秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア（東京都千代田区）にて開催します。

会場では、オモコロの歩みを辿る年表展示、撮影に使用した小道具・衣装の実物展示、オモコロチャンネルの“黄色い部屋”再現フォトブース、記事・動画の名言コーナー、門外不出の体験展示など、20年の軌跡を“現地でしか味わえない体験”として凝縮。

20周年記念グッズの先行販売や、平日毎日のステージイベントも実施します。チケットは日時指定・先着制で発売中です。（ステージイベント観覧チケットは完売しております。ご了承ください）

「オモコロ20周年展!!!!!!!!!!!!!」とは？

2005年の創設以来、オモコロは記事・漫画・動画・ラジオ・イベントなど多様なフォーマットでネット上にデブリのような足跡を遺してきました。

本展では、その20年分の“インターネット文化の堆積物”を一気に掘り返し、「年表」「体験展示」「フォトブース」「限定グッズ」で一気に振り返る特別企画です。

撮影で実際に使われた小道具や衣装、100名超のライターメッセージ、記事・動画の名言、そして（ほぼ）完全再現のオモコロチャンネルの“黄色い部屋”まで、読者・視聴者が画面越しに見てきたものをリアルスケールで体感できます。

期間中は、古参メンバーによる創設期トーク、記事制作の“門外不出”解説、ホラー回、ボツ企画供養、そして「オモコロの10年後」を語る回など、平日毎日ステージイベントも予定しています。（観覧チケットは完売しております）

イベント概要

タイトル：オモコロ20周年展!!!!!!!!!!!!!（ビックリマークは13個）

会期：2025年10月13日（月・祝）～ 10月26日（日）

平日 11:00～19:00（最終入場 17:45）／土日祝 10:00～19:00（最終入場 17:45）

※10月26日（日）のみ 10:00～16:00

会場：秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア（東京都千代田区外神田4-14-1）

アクセス：秋葉原UDX アクセス(https://udx.jp/access/)

入場：日時指定・先着制（各枠定員に達し次第終了、再入場不可）

公式サイト：https://omocoro.jp/20th/

公式X（Twitter）：https://x.com/omocoro

主催・企画・制作：株式会社バーグハンバーグバーグ（オモコロ編集部）

推奨ハッシュタグ：#オモコロ20周年展 #オモコロ

チケット（税込・別途手数料／日時指定・先着販売）

- シンプル入場チケット：2,200円- おみやげ付き入場チケット：4,200円（特製グッズ付）

チケット販売ページ：https://omocoro-20th.eventos.tokyo/web/portal/1114/event/14377

備考：イベント観覧付き各券は先行販売で完売済み／入場チケットの最新在庫は販売ページをご確認ください。

ステージイベント（平日毎日）

古参メンバーの創設期トーク／【門外不出】記事の書き方解説／オモコロとホラー／ことば特集／ボツ企画供養／オモコロの10年後、ほか。

出演（予定）：原宿、永田、山口、かまど、みくのしん、ダ・ヴィンチ・恐山、ARuFa、ほか

観覧方法：対象チケットが必要。

備考：イベント観覧付き各券は先行販売で完売しております。出演者・内容は変更の可能性があります。

展示の見どころ

- オモコロ20年史年表：真面目な出来事から社内の珍事件まで網羅。- 小道具／衣装の実物展示：約40点（再現含む）を公開。- 名言コーナー：記事・動画に刻まれた“あの一言”を一挙掲出。- ライターメッセージ：100名超の色紙を集めた特設壁面。- オモコロチャンネル“黄色い部屋”再現フォトブース：撮影スタッフ常駐。- シェア禁止コーナー：撮影・拡散NGの“現地限定”体験展示。- 巨大モアイ：投函メッセージで“感謝のセリフ”が流れる参加型作品。- ラジオブース鑑賞：収録の舞台裏を動画で公開。

グッズ（一部／会場先行。後日オンライン販売予定あり）

- オモコロ20周年 公式パンフレット（A4／54P）：1,500円- 名言豆本キーホルダー：1,000円- 原宿 名言日めくりカレンダー：2,500円- 名作記事Tシャツ（全5種）：各3,800円- ライターアイコン アクリルキーホルダー（全41＋シークレット4／ランダム）：400円- 20周年トート、ハンドタオル、マグネット、マルチクロス、ポストカードセット、“黄色いソファ”ミニBOXティッシュ、既存／復刻商品 ほか

決済：クレジットカード／電子マネー／QR決済のみ。現金不可。

オンライン販売：オモコロストア（予定）／詳細はオモコロ公式X(https://x.com/omocoro)にて告知。

▶その他グッズの詳しい情報はこちらの記事(https://omocoro.jp/bros/kiji/539684/)をご覧ください

“一日店長”企画

会期中は土日を含む全日、オモコロのメンバーの誰かが日替わりで会場スタッフとして勤務（時間帯非公開／個別の写真・サイン・握手等は不可／混雑時は中止の可能性あり）。

会員向け来場特典

オモコロ有料コミュニティ「ほかほかおにぎりクラブ(https://omocoro.jp/onigiri/)」会員の方に、先着3,000名へ“やすみの茶”を配布（在庫終了後は特製ステッカー）。受付で会員マイページをご提示ください。

音声ガイド（データ販売予定）

展示の解説や裏話を聴きながら回遊できる音声ガイドを、オモコロストア(https://omocoro-store.com/)で販売予定。続報はオモコロ公式X(https://x.com/omocoro)にて。

注意事項（抜粋）

- チケットは日時指定。購入後の変更・キャンセル・払い戻し不可。- 未就学児は18歳以上の保護者同伴で無料（保護者1名につき1名）。- 会場内は禁煙。飲食不可（あめ・ガム含む）。再入場不可。- ステージの撮影・録音、出演者の入り待ち／差し入れ不可。- 危険物の持ち込み、共有スペースでの座り込み、列の途中合流は禁止。- 会場内にトイレ・クローク・コインロッカーなし。手荷物は近隣ロッカー等をご利用ください。- 展示・出演は予告なく変更・中止の場合があります。最新情報はオモコロ公式X(https://x.com/omocoro)をご確認ください。

会社概要

社名：株式会社バーグハンバーグバーグ

代表者：代表取締役 長島 健祐

事業内容：Webメディア運営、コンテンツ企画・制作、イベント企画・運営 ほか

コーポレートサイト：https://bhb.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

オモコロ20周年イベント事務局

メール：info@omocoro-20th.com