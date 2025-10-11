11月3日（月・祝） 東京ドーム開催　MUSIC EXPO LIVE 2025豪華出演アーティストのパフォーマンス順が決定！オープニング・エンディングは全出演者が勢揃い！

株式会社STARBASE


11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」のパフォーマンス順が決定しました！


本イベントは、アーティストたちの渾身のパフォーマンスはもちろんのこと、貴重なSPコラボステージも。さらには、オープニングやエンディングでは全12組がラインナップし、MC山里亮太を中心にコラボトークをお届けします！この日しか味わうことができない瞬間が満載の「MUSIC EXPO LIVE 2025」、11月3日、ぜひ東京ドームまでお越しください！



「MUSIC EXPO LIVE 2025」　MC　山里亮太（南海キャンディーズ）からのコメント


奇跡の1日になります！
これだけのアーティストさんが同じ場所に集まる、これを奇跡と言わずしてなんと言うのか？ワクワクしております。私にできる事は1秒でも多くお越しくださった皆様が大好きな人の声を聞き、姿を見ることができるお手伝いだと思っています。


どうぞ皆様、共に伝説の1日にしましょう！




本イベントのチケットは、現在一般発売および、購入者アップグレード2次の受付期間となっております。



▼一般発売


お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了


チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/



▼購入者アップグレード2次


お申し込み期間：10月10日(金)12:00～10月13日(月・祝)23:59まで


チケットお申し込みURL：


国内： https://l-tike.com/st1/9y8ierwj397oj0iwt5gk


海外：https://l-tike.com/st1/kwvv6wsw9nznhn1j6x2y



2025年の音楽シーンを牽引する豪華なアーティストたちが贈るスペシャルなイベントとなっております。みなさまからのご応募お待ちしております。



開催概要





■イベント名　


MUSIC EXPO LIVE 2025


■開催日　


2025年11月3日(月・祝)


■公演時間　


開場／14:00　開演／16:00　※開場・開演時間は変更になる場合がございます。


■会場


東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)


■出演アーティスト


BE:FIRST


CORTIS


ENHYPEN


HANA


KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]


KiiiKiii


Number_i


TOMORROW X TOGETHER


4EVE


※アルファベット順で表記しています。


※BE:FIRSTは6人での出演となります。


■MC


山里亮太（南海キャンディーズ）



■オフィシャルサイト


http://musicexpolive.com


■オフィシャルSNS


https://www.instagram.com/musicexpolive/


https://x.com/musicexpolive


https://youtube.com/@musicexpolive2025


■主催


MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会


■企画・制作


NHKエンタープライズ、STARBASE