11月3日（月・祝） 東京ドーム開催 MUSIC EXPO LIVE 2025豪華出演アーティストのパフォーマンス順が決定！オープニング・エンディングは全出演者が勢揃い！
11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」のパフォーマンス順が決定しました！
本イベントは、アーティストたちの渾身のパフォーマンスはもちろんのこと、貴重なSPコラボステージも。さらには、オープニングやエンディングでは全12組がラインナップし、MC山里亮太を中心にコラボトークをお届けします！この日しか味わうことができない瞬間が満載の「MUSIC EXPO LIVE 2025」、11月3日、ぜひ東京ドームまでお越しください！
「MUSIC EXPO LIVE 2025」 MC 山里亮太（南海キャンディーズ）からのコメント
奇跡の1日になります！
これだけのアーティストさんが同じ場所に集まる、これを奇跡と言わずしてなんと言うのか？ワクワクしております。私にできる事は1秒でも多くお越しくださった皆様が大好きな人の声を聞き、姿を見ることができるお手伝いだと思っています。
どうぞ皆様、共に伝説の1日にしましょう！
本イベントのチケットは、現在一般発売および、購入者アップグレード2次の受付期間となっております。
▼一般発売
お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了
チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/
▼購入者アップグレード2次
お申し込み期間：10月10日(金)12:00～10月13日(月・祝)23:59まで
チケットお申し込みURL：
国内： https://l-tike.com/st1/9y8ierwj397oj0iwt5gk
海外：https://l-tike.com/st1/kwvv6wsw9nznhn1j6x2y
2025年の音楽シーンを牽引する豪華なアーティストたちが贈るスペシャルなイベントとなっております。みなさまからのご応募お待ちしております。
開催概要
■イベント名
MUSIC EXPO LIVE 2025
■開催日
2025年11月3日(月・祝)
■公演時間
開場／14:00 開演／16:00 ※開場・開演時間は変更になる場合がございます。
■会場
東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)
■出演アーティスト
BE:FIRST
CORTIS
ENHYPEN
HANA
KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]
KiiiKiii
Number_i
TOMORROW X TOGETHER
4EVE
※アルファベット順で表記しています。
※BE:FIRSTは6人での出演となります。
■MC
山里亮太（南海キャンディーズ）
■オフィシャルサイト
http://musicexpolive.com
■オフィシャルSNS
https://www.instagram.com/musicexpolive/
https://x.com/musicexpolive
https://youtube.com/@musicexpolive2025
■主催
MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会
■企画・制作
NHKエンタープライズ、STARBASE