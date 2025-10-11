11月3日（月・祝） 東京ドーム開催　MUSIC EXPO LIVE 2025豪華出演アーティストのパフォーマンス順が決定！オープニング・エンディングは全出演者が勢揃い！

株式会社STARBASE

11月3日（月・祝）東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」のパフォーマンス順が決定しました！

本イベントは、アーティストたちの渾身のパフォーマンスはもちろんのこと、貴重なSPコラボステージも。さらには、オープニングやエンディングでは全12組がラインナップし、MC山里亮太を中心にコラボトークをお届けします！この日しか味わうことができない瞬間が満載の「MUSIC EXPO LIVE 2025」、11月3日、ぜひ東京ドームまでお越しください！

「MUSIC EXPO LIVE 2025」 MC 山里亮太（南海キャンディーズ）からのコメント

奇跡の1日になります！

これだけのアーティストさんが同じ場所に集まる、これを奇跡と言わずしてなんと言うのか？ワクワクしております。私にできる事は1秒でも多くお越しくださった皆様が大好きな人の声を聞き、姿を見ることができるお手伝いだと思っています。

どうぞ皆様、共に伝説の1日にしましょう！

本イベントのチケットは、現在一般発売および、購入者アップグレード2次の受付期間となっております。

▼一般発売

お申し込み期間：10月11日(土)15:00～なくなり次第終了

チケットお申し込みURL：https://l-tike.com/musicexpolive2025/

▼購入者アップグレード2次

お申し込み期間：10月10日(金)12:00～10月13日(月・祝)23:59まで

チケットお申し込みURL：

国内： https://l-tike.com/st1/9y8ierwj397oj0iwt5gk

海外：https://l-tike.com/st1/kwvv6wsw9nznhn1j6x2y

2025年の音楽シーンを牽引する豪華なアーティストたちが贈るスペシャルなイベントとなっております。みなさまからのご応募お待ちしております。

開催概要

■イベント名

MUSIC EXPO LIVE 2025

■開催日

2025年11月3日(月・祝)

■公演時間

開場／14:00 開演／16:00 ※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

■会場

東京ドーム (〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61)

■出演アーティスト

BE:FIRST

CORTIS

ENHYPEN

HANA

KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]

KiiiKiii

Number_i

TOMORROW X TOGETHER

4EVE

※アルファベット順で表記しています。

※BE:FIRSTは6人での出演となります。

■MC

山里亮太（南海キャンディーズ）

■オフィシャルサイト

http://musicexpolive.com

■オフィシャルSNS

https://www.instagram.com/musicexpolive/

https://x.com/musicexpolive

https://youtube.com/@musicexpolive2025

■主催

MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会

■企画・制作

NHKエンタープライズ、STARBASE