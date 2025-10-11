高輪ゲートウェイ駅を見おろす「MAISON CLASSIC SALON」、ハロウィン限定で『かぼちゃと紅茶のパリ・ブレスト』登場

株式会社CLASSIC

2025年3月に高輪ゲートウェイ駅のエキナカに3店舗同時オープンした「MAISON CLASSIC」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役 : 萱場俊克、本社：東京都渋谷区）。そのうちの一つ、改札外3Fにあるエキナカラウンジ「MAISON CLASSIC SALON」で、2025年10月31日（金）までのハロウィン期間限定で、『かぼちゃと紅茶のパリ・ブレスト』を提供いたします。

MAISON CLASSIC Instagram：https://www.instagram.com/maisonclassic_/

かぼちゃをふんだんに使用したパリ・ブレスト

高輪ゲートウェイ駅を見下す場所にある「MAISON CLASSIC SALON」。今年の3月に3店舗同時オープンしたMAISON CLASSICブランドの一つで、昼はダッチベイビーパンケーキが名物のティーサロン、夜はオリジナルカクテルを提供するラウンジバーになります。電車の音を聴きながら上質な料理とお酒をお楽しみいただけるテラス席も特徴です。

今回、MAISON CLASSIC SALONではハロウィン期間限定でかぼちゃをふんだんに使用した『かぼちゃと紅茶のパリ・ブレスト』を期間限定で提供いたします。

ハロウィンにぴったりな特製のかぼちゃクリームとアールグレイクリームを使用し、食感や香りのアクセントにはかぼちゃの種のキャラメルナッツ・かぼちゃの果肉を追加しました。

かぼちゃは北海道産の栗かぼちゃを使用しています。

ブレストにブラックココアパウダーを散りばめ、ハロウィンらしいダークさも演出しています。



かぼちゃのやさしい甘味とほのかに香るアールグレイの香りを、紅茶と一緒にお楽しみいただくのがおすすめです。

詳細

・金額：1,400円（税込）

・販売期間：10月9日（木）～10月31日（金）

・販売場所：MAISON CLASSIC SALON





店舗概要

「MAISON CLASSIC SALON」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～23:00（L.O. フード22:00 /ドリンク22:30）

【日・祝】11:00～22:00（L.O. フード21:00 /ドリンク21:30）

「MAISON CLASSIC FACTORY」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札外3階

・営業時間

【月～土】11:00～20:00

【日・祝】11:00～19:00

「MAISON CLASSIC CAFE」

・所在地 〒108-0075東京都港区港南2丁目１ 高輪ゲートウェイ駅南改札内2階

・営業時間

【月～土】7:00～21:00（L.O. フード20:00 /ドリンク20:30）

【日・祝】8:00～20:00（L.O. フード19:00 /ドリンク19:30）

【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-27-2 Est 205

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp







