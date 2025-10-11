小林漫画ポップアップストア、東京新宿に登場 中国IPが世界を巡る旅を続ける

等一朵花开（上海）文化传播工作室

2025年10月9日，ロンドンのコヴェントガーデンでのポップアップストアが文化的な熱潮を引き起こした後、中国の有名なオリジナルIP「小林漫画」が本日、東京のアートの中心地・新宿に正式に進出し、日本最大の画材店「世界堂」周辺にテーマポップアップストアをオープンしました。この立地は、新宿に集まるアーティストや愛好者のコミュニティと正確に結びついており、「中国IP + 中国製造」というコアモデルを通じて、無料の展示と文化クリエイティブ商品の販売という二重の形態で中日文化交流の新しいシーンを開きます。特に注目すべきは、このポップアップストアが10月12日までの期間限定でオープンし、期間中には広東省の著名なアーティスト金城と小林漫画の創始者林帝浣が現地に参加し、共同でテーマビジュアル装置を創作する予定です。

このポップアップストアは新宿三丁目のアート街区の中心に位置し、80年以上の歴史を持つ世界堂新宿本店から徒歩わずか3分の距離にあります。日本のアート創作エコシステムを支える「画材の聖殿」として、世界堂は15万種類の専門美術用品で世界中のアーティストを惹きつけ、周辺にはスタジオやギャラリーが密集し、自然な文化共鳴の場を形成しています。ポップアップストアは小林漫画の象徴的な癒し系スタイルを引き継ぎ、水墨画と金言を組み合わせて展示し、「時には大人になり、常に自分でいる」「光を心に隠し、常に自分を照らす」といった、世界中で共鳴を呼ぶ作品を東京のアートコミュニティの日常視覚に持ち込みます。

このポップアップストアの核心的なハイライトとして、10月10日から11日の期間中に、広東省の著名なアーティスト金城が林帝浣と共に現地での共同制作を行います。二人は2019年に共同で「水墨から来る--中国アニメ日本行」の企画顧問を務めており、その展示は大阪や神戸などで熱烈な反響を呼びました。今回の制作は金城の「古を学びつつ古にとらわれない」という芸術理念と林帝浣の癒し系表現を引き継ぎ、水墨を基にした現代漫画の線を融合させた形式で主視覚装置を創り出します。この装置は世界堂の画材要素と東京の街の景色を融合させ、新宿のアートエコシステムへのオマージュであると同時に、二人のアーティストによる時空を超えた芸術対話の延長でもあります。

「ロンドンのポップアップストアの成功は、誠実な感情表現が国境を越える力を持つことを示しています。」と林帝浣氏は述べました。「新宿は東京の文化的なハブとして、世界堂周辺のアートエコシステムは私たちのIPの遺伝子と高度に一致しています。私たちは無料の展示を通じて文化的接触の障壁を打破し、中国製の高品質な文化クリエイティブ商品を用いて、中国IPをより軽やかな姿勢で国際的な生活シーンに取り入れたいと考えています。」