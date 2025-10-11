【満席御礼】早慶など大学付属校専門の個別指導塾「早慶ゼロワン」、志望校合格への確約チケットとなる2026年度「入塾予約」を11月1日より開始

株式会社ゼロワン

早稲田・慶應義塾をはじめとする大学付属中学校への合格に特化した専門塾「早慶ゼロワン」（運営：株式会社ゼロワン、所在地：東京都新宿区、代表取締役：野田 英夫）は、2026年2月からの新年度開講に向けた2026年度生「入塾予約」受付を、2025年11月1日（土）より開始することをお知らせいたします。 【公式】早慶ゼロワン：https://zeroone-lp.altair-waseda-keio.jp/

■背景：独自性が高い大学付属校入試と専門塾の必要性 大学付属校の入試は、難関進学校の入試とは異なり、高度な知識だけでなく「基礎力と、各校の出題傾向に合わせた柔軟な応用力」が求められる独自性の高い試験です。そのため、一般的な中学受験対策では対応が難しく、多くのご家庭が対策に苦慮しています。 このような背景から、大学付属校に完全に特化した指導を行う「早慶ゼロワン」には毎年多くのお問い合わせが寄せられ、2025年度の入塾枠は全教室で満席となりました。この高い需要にお応えするため、来年度の入塾を希望されるご家庭に向けて、席を確実に確保できる「入塾予約」制度を設けております。

■2026年度「入塾予約」概要 予約受付開始日：2025年11月1日（土） 対象：2026年度からの新規入塾をご検討中の小学生とその保護者様 授業開始時期：2026年2月（新年度授業開始） 申込方法：公式ウェブサイトの予約フォームよりお申し込みください。 ※例年、予約開始後すぐに定員に達する教室もございます。入塾を確実にご希望される方は、お早めのお手続きをお願いいたします。

■早慶ゼロワンの特長：「ケンカしない中学受験」を実現する指導システム 早慶ゼロワンは、単に学力を伸ばすだけでなく、中学受験におけるご家庭の負担を限りなくゼロにすることを目指しています。 ワンストップ個別指導 授業はもちろん、宿題の進捗管理、一人ひとりに合わせたカリキュラム作成、学習計画の立案まで、すべて塾が一貫して管理・指導します。これにより、保護者様がご家庭で学習を管理する必要がなくなり、「親子ケンカが減った」と8割以上のご家庭からご回答いただいています。 大学付属校に特化した「逆算戦略カリキュラム」 志望校の入試問題を起点に、合格に必要な学力を逆算してカリキュラムを設計。出題傾向を徹底的に分析し、最短ルートでの合格を目指します。 学習定着率90%を誇る「A.Oラーニング」 生徒が講師に「教える・説明する」というアウトプット中心の学習法を導入。これにより、知識の定着率を飛躍的に高め、自ら考える力を養います。 成果に集中するための「完全転塾」条件 当塾の指導方針に集中していただくため、他の集団指導塾との併用はお断りしております。すべてを当塾にお任せいただくことで、生徒一人ひとりの学習効果を最大化します。

■代表取締役・野田 英夫よりメッセージ 「中学受験は、お子様にとって大きな挑戦であると同時に、ご家族にとっても大きな負担となりがちです。私たちは、その負担を塾がすべて引き受けることで、ご家庭ではお子様の挑戦を笑顔で応援できる環境を作りたいと考えています。『早慶ゼロワン』での経験が、単なる志望校合格だけでなく、お子様の未来を切り拓く力となることをお約束します。」

【会社概要】

会社名：株式会社ゼロワン

代表者：代表取締役 野田 英夫

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階

設立：創業 2006年4月 / 法人化 2020年2月

事業内容：大学付属中学校受験を専門とする個別指導塾の運営

公式サイト：https://waseda-keio.co.jp/soukei-zeroone/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ゼロワン 広報担当：嶋田 晴夏（しまだ はるか）

TEL： 03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp