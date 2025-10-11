作者のよこみぞゆり先生全面プロデュース！「タイトーくじ なんでもいきもの」本日10月11日(土)より順次発売！
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、タイトーくじの新商品として「タイトーくじ なんでもいきもの」を全国のファミリーマート（※一部店舗を除く）にて本日2025年10月11日（土）より順次発売いたします。
イラストレーター・よこみぞゆり先生が描く「なんでもいきもの」のくじがタイトーくじから初登場いたします。当くじの商品企画は、作者のよこみぞゆり先生全面プロデュースのもと、コンビニをモチーフにしたたくさんのかわいい「なんもの」たちのイラストを描き下ろしていただきました。
描き下ろしイラスト一覧
●各賞詳細
A賞は「のりおにぎり」のぬいぐるみです。基本の「のりおにぎり」から面白さが出るよう、前には『のり30%アップ』、後ろには『バーコード風のフェルト』が付いていてコンビニらしさ満点のデザインとなっております。B賞は「カニとエビ」のなかよしコンビに癒されるカニエビドッグぬいぐるみです。パンの焼き色をグラデーションで表現したおいしそうなパンの部分にも注目です。
A賞 のりおにぎりぬいぐるみ（全1種／約30cm）
B賞 カニエビドッグぬいぐるみ（全1種／約30cm）
C賞～F賞は、コンビニをイメージしたデザインのかわいらしいぬいぐるみや、普段使いしやすい雑貨をラインアップいたしました。ほっこり癒される描き下ろしイラストを堪能できる賞品を展開しており、「のりおにぎり」や「カニとエビ」以外にも個性的な「なんもの」たちが登場しています。
C賞 パッケージポーチ入りコンビニおにぎりぬいぐるみ（全2種／ポーチ：約14cm ぬいぐるみ：約13cm）
D賞 マスコットバッジ（全4種／約7cm）
E賞 フラットポーチ（全4種／約17cm）
F賞 ダイカットメモ帳（全4種／約10cm）
LH（ラストハッピー）賞は「やきおにぎり」のぬいぐるみです。こんがりやけたおにぎりには醤油が塗られて香ばしさが感じられるデザインになっています。最後のくじを引いた方にプレゼントいたします。
LH賞 やきおにぎりぬいぐるみ（全1種／約30cm）
WH（ダブルハッピー）賞にはA賞～LH賞の全種セットをご用意いたしました。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様にプレゼントいたします。
※応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要になります。
WH賞 A賞～LH賞の全種セット
●発売記念キャンペーン全2回開催！
当くじの発売を記念して、2つのキャンペーンを開催いたします。
１.発売記念キャンペーン第１弾（開催中！）
「タイトーくじ なんでもいきもの」の発売を記念して、「よこみぞゆり先生直筆サインイラスト入りのF賞ダイカットメモ帳」を抽選で4名様にプレゼントいたします。
【応募方法】
１．タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォロー
２．対象の投稿をリポスト
【応募期間】
2025年10月14日(火) 23:59まで
２.発売記念キャンペーン第２弾
「タイトーくじ なんでもいきもの」の発売を記念して、「A賞～F賞セット」（全種）を抽選で1名様にプレゼントいたします。
【応募方法】
１．タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォロー
２．対象の投稿をリポスト
【応募期間】
2025年10月17日(金)12:00～10月23日(木) 23:59まで
・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji
●「タイトーくじ なんでもいきもの」概要
【商品名】タイトーくじ なんでもいきもの
【発売日】2025年10月11日(土)
【価 格】1回770円（税込）
【等級数】全6等級＋LH（ラストハッピー）賞
【取扱店舗】全国のファミリーマート（※一部店舗を除く）
※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。
※商品はなくなり次第終了となります。
・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000001606
・取扱店舗検索ページ： https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000001606
●「なんでもいきもの」とは？
動物・植物・食べ物・物…
あらゆるものがなんでもいきものの世界。
たくさんの「なんもの」たちが自由に生きています。
あなたの気に入るなんものが見つかりますように。
（「なんでもいきもの」公式HPより）
＜作者プロフィール＞
よこみぞゆり
イラストレーター・キャラクターデザイナー
サンエックス株式会社在籍中に「すみっコぐらし」原案を手がける。
現在はフリーで活動。オリジナルキャラクターシリーズ 「なんでもいきもの」を展開中。
・よこみぞゆり公式X（旧Twitter）：https://x.com/yokomizoyuri
●タイトーくじについて
タイトーがお届けする“はずれなし”のくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取扱中。“思わず欲しくなる”タイトーくじならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。
・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji
・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji
・タイトーくじ公式Instagram：https://www.instagram.com/taito_kuji
【権利表記】
(C)yokomizoyuri
(C) TAITO CORPORATION
【商標】
※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。