＜映画『港のひかり』×鰻の成瀬＞10月27日から【鰻の成瀬 来店者限定】その場で当たるプレゼント抽選イベントを開催

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行うフランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）がオーナー制に基づき運営する「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬」は11月14日（金）公開の映画「港のひかり」とコラボレーションし、10月6日（月）から抽選で映画チケットが当たるSNSキャンペーンを開催中です。そして、10月27日からは全国の「鰻の成瀬」にご来店いただきました方限定で、映画オリジナルグッズや総額100万円分の「鰻の成瀬」お食事割引券がその場で当たるプレゼント抽選イベントを行います。

港のひかりポスタービジュアル

舘ひろし主演・映画『港のひかり』× 鰻の成瀬

映画公開記念！SNSキャンペーン＆限定グッズプレゼント。

映画「港のひかり」（https://minato-no-hikari.com/）

11月14日（金）公開

出演：舘ひろし、眞栄田郷敦、黒島結菜、斎藤工

■ 第1弾：ムビチケオンライン一般券が当たるSNSキャンペーン

実施期間：2025年10月6日（月）～10月15日（水）

プレゼント内容：抽選で50名様に映画『港のひかり』のムビチケオンライン一般券をプレゼント。

応募方法：港のひかり公式Instagram（＠minato_no_hikari)と

鰻の成瀬公式Instagram（＠unagi_naruse）

双方のアカウントをフォローして指定投稿にいいね！で応募完了。

港のひかり Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/minato_no_hikari/(https://www.instagram.com/minato_no_hikari/)

鰻の成瀬 Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/unagi_naruse/(https://www.instagram.com/unagi_naruse/)

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■ 第2弾：映画『港のひかり』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

実施期間：2025年10月27日（月）～11月30日（日）

プレゼント内容：

・映画『港のひかり』オリジナルフィルム風しおり20名様

・映画『港のひかり』オリジナルミニタオルハンカチ10名様

・総額100万円！全店で使える鰻の成瀬 お食事券

2万円分のお食事券・・・5名様

1万円分のお食事券・・・63名様

3千円分のお食事券・・・90名様

応募方法：鰻の成瀬来店時に店内でご応募頂けます。

映画オリジナルミニタオルハンカチ映画オリジナルフィルム風しおり

■ 映画『港のひかり』について

主演：舘ひろし×監督・脚本：藤井道人×撮影：木村大作

【イントロ】

数々の映画賞を総なめにした映画『正体』にて、第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督とキャメラマン・木村大作が初タッグを組み、北陸の港町を舞台にした完全オリジナル脚本で描く、感動のエンターテインメント大作。

主人公の元ヤクザの“おじさん”を演じるのは7年ぶりの単独主演作となる舘ひろし。歌舞伎界の新星として注目を集める尾上眞秀が盲目の少年・幸太を、成長した青年・幸太を人気と実力を兼ね備えた眞栄田郷敦がそれぞれ演じます。過去を捨てた元ヤクザと目の見えない少年との十数年の絆を描く、年の差を超えた友情と再会のものがたり。

【ストーリー】

漁師として暮らす元ヤクザの三浦は、ある日事故で視力を失った少年・幸太を見かける。幸太は両親を交通事故で亡くし、引き取った叔母らに虐待されていた。どこにも居場所がなかった者同士、いつしか年の差を超えた特別な友情を築いていくが、幸太の目を治すための手術の費用を残して、突如三浦は姿を消してしまう。時は流れ、１２年後。無事に目が見えるようになった幸太は、警察官として活躍する傍ら、恩人である三浦を探していくうちにある秘密を知る。

■ 鰻の成瀬について

「うまい鰻を、もっと身近に。」をコンセプトに、職人品質のうな重を手頃な価格で提供する鰻専門店。日本人が昔から親しんできたうな重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしいという思いから『鰻の成瀬 横浜店』を2022年9月10日にオープン。忙しいビジネスパーソンからご高齢の方まで様々なお客様にご来店いただいております。全国に店舗展開しており、テイクアウト・デリバリー・法人向けプランなど多様なシーンに対応。映画・地域・企業とのコラボレーションを通じ、食文化の発信にも力を入れています。

＜鰻の成瀬のうな重について＞

鰻の成瀬で提供している鰻は、エサや生育環境にこだわったことで実現した良質な脂がのっていることが特徴です。焼き方は“蒸して焼く”関東風ながら、しっかり焼き上げる関西風の良さも残しております。香ばしい香りと、やわらかな食感をお楽しみください。

https://www.unagi-naruse.com/

鰻の成瀬うな重

＜鰻の成瀬 特徴＞

1 厳選された水・環境で育ったウナギを使用

その時期でもっとも美味しい鰻を提供するためにISOに準拠し、HACCPに則った養鰻場から仕入れています。エサにもこだわり、現代の日本人の口に合う鰻を厳選しています。

2 職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮。店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

3 ボリューム満点なのにリーズナブル

価格は老舗鰻専門店の半額程度、量は 1.5 倍＊(g 数比較)を実現！一人でも多くの方々に美味しく鰻を召し上がって頂けるよう目指しています。 ＊弊社調べ

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京本社 東京都港区芝浦３丁目１４－１８ キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 100名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/