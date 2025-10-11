ぴあ株式会社

「大相撲 所沢場所」を、2026年4月18日（土）に所沢市民体育館にて開催致します。

巡業では、力士をより身近に感じられる企画を数多く開催します。

力士が歌声を披露する「相撲甚句」では美声に聞き惚れ、相撲の禁じ手や珍しい決まり手を実演する「初切」では笑いを誘います。

テレビ中継で耳にする「触れ太鼓」「寄せ太鼓」などの妙技が繰り広げられる「太鼓打分」、人気力士の“大銀杏”が結われる様が見られる「髪結い実演」など、本場所では見られない演目も必見です。

もちろん幕内力士たちの熱い取り組みにも注目です。

また、所沢市出身・大山親方(元北勝富士)も来場します。

【興行概要】

日時：令和8年4月18日（土）

開場9:00 打ち出し（終了）15:00 予定

場所：所沢市民体育館

（〒359-0042 埼玉県所沢市並木5丁目3番地）

主催：大相撲所沢場所実行委員会

後援：所沢市、所沢市教育委員会、（一社）所沢市まちづくり観光協会

【興行内容】

09:00 開場／公開稽古

12:00 幕下以下取組 ／ 髪結い、初切、相撲甚句、太鼓打分など

13:30 幕内・横綱土俵入り ／ 幕内取組

15:00 弓取式 ／ 打ち出し（終了）

※時間は目安であり、一部変更となる場合がありますので予めご了承ください。

【チケット料金（税込金額）】

■座席券

タマリS席-18,000円（１名分／所沢場所記念座布団付き）

タマリA席-16,500円（１名分／所沢場所記念座布団付き）

ペアマス席-30,000円（２名分／巡業座布団付き）

アリーナイスS席-13,000円（１名分）

車イス席-30,000円（２名分／2名分うち付添1名・敷地内駐車場付き）

2階イスA席-7,000円（１名分）

2階イスB席-4,000円（１名分）

※ペアマス席券、車イス席券は2枚単位での販売です。

※1階席は土足厳禁です。スリッパをご持参ください。

※1階席は幼児も含めすべての入場者に座席が必要です（危険防止の為、タマリS席への未就学児童入場禁止）。

※2階席のみ4歳未満膝上観戦無料(お席が必要な場合は有料)。

※2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りができませんのでご了承ください。

■お土産セット券

横綱土産券/弁当付-6,000円（相撲土産（4種）、特製弁当、お茶、パンフレット）

大関土産券/弁当付-4,000円（相撲土産（3種）、特製弁当、お茶、パンフレット）

スー女土産券/弁当付-4,000円（バスソルト・ハンド＆ネイルクリーム各1個（色は選べません）、特製弁当、お茶、パンフレット）

お弁当券/パンフ付-2,500円（特製弁当、お茶、パンフレット）

※上記券は予約販売のみとなります。当日会場での販売はありません。

※当日10：30～15：00まで会場内引換所にてお引換えください。

※お土産券・お弁当券のみでの入場はできません。（ご入場および商品のお引換えには別途座席券をお買い求めください。）

※すべての券種に付随するお弁当の内容は共通です。

会場では上記のほかにグッズ販売を行います。

（※会場では現金のみのお取扱いになりますのでご了承ください）

【お問い合わせ】

■巡業・チケットについて

大相撲巡業チケット事務局 [TEL]0570-05-3366 (10:00～17:00)



【チケット販売】

■先行販売

2025年10月11日（土）10:00 ～ 2025年10月15日（水）23:59

プレイガイド先行（ぴあ）

■一般販売

2025年10月18日（土）各プレイガイドにて

【プレイガイド】

■チケットぴあ（Pコード：）

〈WEB〉 https://w.pia.jp/t/sumo-tokorozawa/

〈店舗〉 セブン-イレブン店内「マルチコピー機」

■ローソンチケット（Lコード：）

〈WEB〉 https://l-tike.com/sports/ (https://l-tike.com/sports/)

〈店舗〉 ローソン、ミニストップ店内「Loppi」

■e＋（イープラス）

〈WEB〉 https://eplus.jp/sumo-tokorozawa/

〈店舗〉 ファミリーマート店内「マルチコピー機」

■大相撲巡業チケット事務局

〈電話受付〉 0570-05-3366 (オペレーター対応10：00～17：00)

※車イス席をご利用の方は、以降、大相撲巡業チケット事務局へお申込みください。

【令和八年 春巡業 大相撲 所沢場所 公式WEBサイト】

詳細はこちらでもご確認いただけます。

新着情報なども発信していきます。

https://www.tokorozawa.lme-sumo-jungyo.jp/

【協賛募集について】

大相撲所沢場所では協賛企業様を募集しております。

「大相撲地方巡業」は、開催される土地土地の皆様と共に創りあげる「お祭り」として相撲文化の普及と共に地域ごとで楽しまれています。他の広告・協賛には無い“特色ある露出方法”で地域の皆様へのアピールができるのが特徴です。

地域の盛り上がりを担う一翼として、協賛による“巡業”のご活用をご検討ください。

【協賛に関するお問い合わせ】

ぴあ株式会社 TEL：052-939-5511 （担当：野本・松原・蒔田）

MAIL：chubu_c@pia.co.jp

【一部協賛商品例】

入口でお渡しするリーフレット、大注目の場内看板や、相撲の風情あふれる“のぼり”などご用意しております。さらにテレビでも見る、懸賞幕で取り組みに賞金を懸けることも可能です。

ご協賛内容には、横綱との記念写真やチケットのご用意などの特別協賛や、セットメニューもございますので、お気軽にお問い合わせください。