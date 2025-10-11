ほっかほっか亭の新TVCM「牛すき焼問題！どこでも一緒？」篇が公開！冬の人気No.1メニュー「牛すき焼弁当」の魅力を熱弁！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、2025年10月11日(土)より、「牛すき焼弁当」の新TVCM「牛すき焼問題！どこでも一緒？」篇の放送を開始いたします。

ほっかほっか亭の新TVCM「牛すき焼問題！どこでも一緒？」篇

https://youtu.be/2jMCcDgbaDQ

当社では、お弁当仕立てで手軽に本格的な「牛すき焼」が楽しめると、季節商品として高い人気を誇る「牛すき焼シリーズ」を2025年10月1日（水）より好評発売中です。よりおいしい牛すき焼をお客さまにお届けするため、牛肉の品質や、具材の厳選、割下に使用するしょうゆのブレンドなどにこだわり、店内にて手づくりで調理しています。

今回のTVCMでは、「牛すき焼はどこでも同じようなおいしさではないのか？」といった世間のイメージに対し、当社のフレンドパートナー※役が「牛すき焼弁当」の魅力を熱く語る様子を、報道番組をオマージュした表現で描いています。昨今、牛すき焼商戦が過熱する中で、ほっかほっか亭の牛すき焼弁当ならではのこだわりや本気の想いをお伝えする内容になっています。

※当社では、アルバイト・パートタイマーとして働く方々のことを、仲間意識をもち、一緒にほっかほっか亭を経営している当事者意識を持ってほしいという想いから「フレンドパートナー」と呼んでいます。

＜ほっかほっか亭 新CM 概要＞

・放映開始日：2025年10月11日（土）～

・タイトル： 「牛すき焼問題！どこでも一緒？」篇

・URL： https://youtu.be/2jMCcDgbaDQ

＜CMカット＞

■ 牛すき焼シリーズ

ほっかほっか亭 牛すき焼シリーズ

「牛すき焼シリーズ」は厳選した食材を店内にて手づくり調理し、お弁当仕立てで手軽に本格的なごちそう「牛すき焼」が楽しめる、ほっかほっか亭冬の人気No.1メニュー。

今年の牛すき焼には穀物飼育で育てた、やわらかく食べやすい牛バラ肉を使用。具材は白菜・たまねぎ・とうふ・しらたきに加え、毎年ご好評をいただいている讃岐うどんも入り、食べ応え抜群です。

古くから親しまれる、風味豊かな深みのある本醸造濃口しょうゆと、あっさりした味わいの淡口しょうゆという、2種類のしょうゆをベースにしたシンプルな甘口の割下が素材の味を惹き出し、どこか懐かしい味わいでごはんが進みます。

● 牛すき焼弁当：940円（税込）

● 牛すき焼弁当（肉盛）：1,170円（税込）

讃岐うどん入りの牛すき焼と生たまご、炊きたてのごはんがセットになったボリューム満点のお弁当です。お肉好きの方により満足いただけるよう、お肉が1.5倍になる「肉盛」もご用意しました。衛生管理と飼料にこだわった生たまごもセットになっていて、生たまごを絡めたり、ごはんにかけたり、自分の好みに合わせて食べられるのもうれしいポイントです。

ほっかほっか亭 牛すき焼弁当

● 牛すき焼おかず：770円（税込）

● 牛すき焼おかず（肉盛）：1,000円（税込）

牛すき焼だけを楽しみたいという方にもおススメです。お肉好きの方により満足いただけるよう、お肉が1.5倍になる「肉盛」もご用意しました。

ほっかほっか亭 牛すき焼おかず

※一部、店舗によって価格や使用する食材が異なります。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

今後もほっかほっか亭では、お店で手づくり、つくりたてのおいしさを皆さまにお届けし、お客さまに楽しんでいただけるさまざまな企画を実施してまいります。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に店を出店し、現在まで「お店での手づくり」にこだわり続けながら、地域の皆さまに「炊きたて。できたて。お店で手づくり。」のお弁当をお届けしてきました。現在では、豊かな暮らしをつくる事業を全国792店舗で展開しています。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長：青木達也

本社所在地：大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容：持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ：https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii