オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」に34種類の新作スーツ裏地が登場！訪日外国人にも人気な日本画・歌舞伎を模した和柄から、ワイン・ビリヤード・西洋絵画・トランプ・ビリヤードなど豊富！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）に、34種類の新作スーツ裏地が入荷いたしました。※1

訪日観光客の増加で高まる“インバウンド需要”

メンズスーツの裏地の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/online-order/catalog/option-lining.htmlレディーススーツの裏地の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/online-order/catalog/option-lining.html?gt=ladies

多様な文化と好みに応えるためスーツ裏地のラインナップを拡充

近年、円安の影響や訪日観光客の増加により、日本国内でも“インバウンド需要”が急速に高まっています。オーダースーツの分野でもその傾向は顕著で、海外のお客様から「日本ならではの品質やデザインを体験したい」という声が増えています。

こうした背景を受け、グローバルスタイルでは、日本の美意識を感じられるデザインや、各国のお客様の好みに合わせたスーツ裏地を新たに入荷しました。

文化とファッションの架け橋として

社会情勢の変化とともに、スーツは“身だしなみ”の域を超え、“自分らしさ”を表現するファッションの一部へと進化しています。

グローバルスタイルは国内外を問わず、より多くのお客様に「世界で一着の、自分だけのスーツ」をお届けすることでオーダースーツ文化を広げてまいります。

《新作》スーツ裏地生地

《新作》スーツ裏地の着用イメージ

※1 モデルにより選べるスーツ裏地は異なります。一部の裏地は『モダンブリティッシュモデル』でのみお選びいただけます。

スーツにおける裏地の役割

１.スーツの着用性が上がる

スーツの裏地は、着脱がスムーズに行えるように滑りを良くしています。

裏地に使用する素材によっては、静電気や吸湿性、放湿性を防ぐことが可能で、さらに汚れ・色の変色を防ぐ効果もあります。

２.スーツの印象に繋がる形態維持

見た目の印象が大切なスーツは、裏地があることで表地の形態安定性を補い、型崩れを防ぎます。

３.季節にも関わる外観性

季節によっては気になる、表地の透けを防止する効果があります。

裏地があることで生地本来の綺麗さやドレープなど、スーツ全体の印象に繋がる外観を整えてくれます。

【英語版のフェアページを公開！】

海外からのお客様にもグローバルスタイルの魅力をお届けするため、英語版のフェアページを公開いたしました。実施中のフェア情報を英語でご覧いただけるほか、人気のブランドやご注文の流れなども分かりやすくご案内しています。

ぜひ海外在住の方や訪日予定の方も、この機会にグローバルスタイルのオーダー体験をご覧ください。

【祝！新成人オーダースーツフェア】

English Page :https://www.global-style.jp/fair/for-visitors/日本語版はこちら :https://www.global-style.jp/fair/combi/

個性を表現できるオーダースーツで、一生に一度の成人式を華やかに。

インパクトのある裏地やデザインで、自分らしさを演出してみませんか？

【全店舗で使える商品券をふるさと納税の返礼品としてご用意！】

フェアの詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/seijin/

島根県江津市のふるさと納税返礼品では、人気の「モダンブリティッシュモデル」が選べる商品券をご用意しております。また鳥取県鳥取市、愛知県豊橋市でもふるさと納税の返礼品として商品券をお取り扱い中です。

商品券はグローバルスタイル全店舗でご利用いただけます。

ふるさと納税の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/furusato/

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

