713系で行く！宮崎～鹿児島中央～大分～宮崎をめぐる３つの旅
ＪＲ九州では、宮崎地区で活躍する希少な713系車両を使用した３つのツアーを発売中です。
「宮崎駅～鹿児島中央駅～大分駅～宮崎駅」の行程を２日間かけて日豊本線を行き来します。
宮崎から鹿児島中央への旅では、到着後に鹿児島車両センターで713系車両の見学にご案内。
鹿児島中央から大分への旅は夜行列車として運行し、大分から宮崎の旅では、秘境駅として名高い「宗太郎駅」をはじめ佐伯駅から延岡駅の間の各駅に停車します。３つのツアーそれぞれに特徴があるツアーです。この機会にぜひ、713系の魅力をお楽しみください。
１ ツアー概況
（１）ツアー名称：713系で行く！宮崎から鹿児島中央への旅
・出発日：2025年10月25日（土）片道
・最少催行人員：25名
・発着駅：宮崎駅発/鹿児島中央駅着
・旅行代金（お一人さまあたり）：
クロスシート（2名席1名利用） １５，０００円（大人・こども同額）
クロスシート（2名席2名利用※注1） ８，０００円（大人・こども同額）
ベンチシート（1名※注2） ８，０００円（大人・こども同額）
・行程：
予約サイトはこちら :
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/96851
（２）ツアー名称：713系夜行列車で行く！鹿児島中央から大分への旅
・出発日：2025年10月25日（土）0泊2日
・最少催行人員：25名
・発着駅：鹿児島中央駅発/大分駅着
・旅行代金（お一人さまあたり）：
クロスシート（2名席1名利用） ２３，０００円（大人・こども同額）
クロスシート（2名席2名利用※注1） １３，０００円（大人・こども同額）
ベンチシート（1名※注2） １２，０００円（大人・こども同額）
・行程：
予約サイトはこちら :
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/96883
（３）ツアー名称：713系で行く！日豊本線秘境駅号
・出発日：2025年10月26日（日） 片道
・最少催行人員：25名
・発着駅：大分駅発/宮崎駅着
・旅行代金（お一人さまあたり）：
クロスシート（2名席1名利用） １５，０００円（大人・こども同額）
クロスシート（2名席2名利用※注1 ） ９，０００円（大人・こども同額）
ベンチシート（1名※注2） １０，０００円（大人・こども同額）
・行程：
予約サイトはこちら :
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/96884
※注１：2名席2名利用は、1名様ではお申込みいただけません。
※注２：ベンチシートは2名～7名席を1名～4名で利用します。
２ お問い合わせ先
JR九州トラベルデスク 電話：092-482-1489
営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土・日祝休業
※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。
予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。