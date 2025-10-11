【卓球界に新しい歴史が刻まれる！】『Buzz Jr.』東京・静岡2拠点で小中学生向け育成型ジュニアチーム本格始動！

株式会社BUZZ GROUP

関東を中心にレンタルスタジオを81店舗以上運営するSTUDIO BUZZが、卓球プロコーチとして豊富な指導実績と、経営者として数々の卓球サービスをローンチしてきた『ゆーきこーち』とのタッグ第2弾として、東京都・静岡県の2拠点同時展開による小中学生向け育成型ジュニアチーム『Buzz Jr.』を2025年秋より本格始動いたします。

「もっと強くなりたい」「仲間と共に成長したい」「将来は全国、そして世界で戦いたい」

そんな想いを持つ小中学生のための本格的な育成プログラムがついにスタート！初回無料体験の受付もいよいよ開始いたします。

✦ 東京と静岡から同時に未来のスターを輩出！

BuzzピンポンJr.ロゴ

『Buzz Jr.』は単なる卓球教室ではありません。

・ 東京から全国へ

・ 静岡から世界へ

2拠点同時展開により、それぞれの地域特性を活かした指導を展開し、日本の卓球界を担う次世代選手を本格育成いたします！

東京教室の詳細 :https://junior2025.studio.site/静岡教室の詳細 :https://junior2025-shizuoka.studio.site/

✦ 【革新的育成プログラム】技術×人間力で真のアスリートを育成！

従来の技術指導だけにとどまらない、全人格育成プログラムを導入！

- 高度な技術指導：プロコーチによる本格メソッド- 礼儀・マナー教育：アスリートとしての品格形成- 挑戦する心：困難に立ち向かうメンタル強化- 切磋琢磨環境：仲間と共に成長する チーム力

「ここから未来のスターが育ち、やがて全国へ羽ばたいていく」

そんな本格的な選手育成環境を提供いたします！

✦【対象・料金】小中学生対象！初回無料体験実施中！

対象年齢：小学生・中学生

開始時期：2025年秋より本格始動

初回体験：無料体験受付開始！

展開拠点：東京都・静岡県の2拠点同時展開

✦【話題のプロコーチ】ゆーきこーちによる直接指導！

明るいキャラクターと結果重視の論理的な指導で、小中学生の特性を活かした独自メソッドを展開！

「未来の日本代表は、君かもしれない」

【ゆーきこーち 実績】

- 全日本選手権大会5回出場- 国民体育大会5回出場- 全国教職員卓球大会 シングルス・ダブルス・団体優勝ゆーきこーち

【ゆーきこーち 公式SNS】

X：@yukicoach_tw(https://x.com/yukicoach_tw)

Instagram：@yuuukiiigram(https://www.instagram.com/yuuukiiigram/#)

TikTok：@yukicoach(https://www.tiktok.com/@yukicoach)

YouTube：@ゆーきこーち卓球チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCUICFJ4ps6PwJYSdYHCah-g)

✦ お申込み・お問い合わせ

初回無料体験 受付中！

無料体験申込＠東京 :https://junior2025.studio.site/無料体験申込＠静岡 :https://junior2025-shizuoka.studio.site/STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は18万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に81店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/

STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【STUDIO BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/