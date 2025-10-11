【(株)アトム×福井ブローウィンズパートナーシップ締結記念企画第2弾】福井県初のプロバスケットボールクラブ「福井ブローウィンズ」のホームゲームご招待キャンペーン開催！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）では、アトムが運営する福井県内の20店舗限定で福井ブローウィンズとのパートナーシップ締結記念企画を実施いたします。

株式会社アトムは株式会社福井ブローウィンズとのパートナーシップ契約の締結を記念した企画の第2弾として、抽選で福井ブローウィンズのホームゲームにご招待するキャンペーンを実施いたします。

応募方法は、アトムが運営する福井県内の各店舗で、1回のお会計につき3,000円以上のお客様にお渡しするインビテーションカードに付いている二次元バーコードにアクセスし、お申込みフォームに必要事項をご入力ください。なお、ご応募いただくにはBWZRS（ファンクラブ）へのご登録が必要となります。

今回対象となる試合は10月24日（金）・25日（土） vs横浜エクセレンス、 11月1日（土）・2日（日）vs熊本ヴォルターズ。10月24日（金）・25日（土）の試合はアトムが冠パートナーとなり、来場者5,000名様にオリジナル手ぬぐいの配布やMVP選手への賞品贈呈などを行います。

100組200名様が無料でホームゲームを観戦できるチャンス。ぜひアトムが運営する福井県内の各店舗でお食事を召し上がりいただき、豪華なキャンペーンにご参加ください。

【概要】

●実施期間：10月11日（土）～10月26日（日）

●応募条件：アトムが運営する福井県内の20店舗で、1回のお会計につき3,000円以上のお客様に

お渡しするインビテーションカードに付いている二次元バーコードから応募

なお、応募にはBWZRS（ファンクラブ）への登録が必要になります

●対象試合：１.10月24日（金）・25日（土） vs横浜エクセレンス

２.11月1日（土）・2日（日） vs熊本ヴォルターズ

●応募期間：10月11日（土）～10月26日（日）

※１.の横浜エクセレンス戦については、10月19日（日）で応募を締め切ります

●当選発表：締切日翌日より随時BWZRSにご登録いただいているメールアドレスにてご連絡

●当選枠 ：各試合ごとに100組200名様（1当選者につき、2枚までご招待）

●対象店舗：

・海鮮アトム 幾久店、大和田エルパ店、新保店、敦賀若葉店、春江店、武生店、鯖江店、

若杉店、和田店

・カルビ大将 新保店、春江店、鯖江店、敦賀若葉店、文京店

・ステーキ宮 福井大和田店、福井文京店、敦賀店

・かつ時 春江店、鯖江店、敦賀店

※インビテーションカードはなくなり次第終了

※インビテーションカード1枚につき1回のご応募が可能

【福井ブローウィンズファンクラブ会員限定サービス実施中】

アトムが運営する福井県内の全20店舗で福井ブローウィンズのファンクラブ会員限定のサービスを実施いたします。割引を利用するのに必要なのは福井ブローウィンズのファンクラブ会員証だけ。お会計時にファンクラブ会員証をご提示いただくと、お会計を有料会員の方は10％OFF、無料会員の方は5％OFFいたします。

さらに、福井ブローウィンズが試合に勝利したその試合当日と翌日まで、追加で5％OFFいたします。試合日の翌日まで有効なので、ランチにも活用できます。

※対象店舗は予告なく変更になる場合がございます

詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000604.000043111.html

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わっていただける回廻寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

＜カルビ大将＞

厳選された上質なお肉の食べ放題が魅力のカルビ大将。1番人気の大将コースは「大将カルビステーキ」や「中落カルビ」などのお肉や海鮮の「イカ焼き」、さっぱりとした「梅しそ冷麺」など140品以上の豊富なラインアップ。全コース幼児無料、小学生半額、60歳以上は550円引きなので、家族でもお得に食べ放題を堪能できます。

＜ステーキ宮＞

1975年5月24日栃木県宇都宮市にて創業。うれしい、楽しい、おいしいレストランを合言葉に、安全安心なステーキとハンバーグを、創業の味『宮のたれ』で召し上がっていただく、ステーキ専門レストランです。2025年9月1日現在108店舗。

徹底した品質管理による品質や安全性は創業当時から現在まで変わりません。

ステーキの他にも種類豊富なスープバー・サラダバー・ドリンクバー付のセットメニューも好評です。 熱々の鉄板が奏でる音と香りのハーモニー、そして心をこめたおもてなしで、くつろぎのひとときをご提供致します。

＜かつ時＞

勝つ時に、かつ時。

負けられないあなたに、かつ時。

いつも戦っている全ての人に、かつ時。

飼料にとうもろこしを多く配合して育てたとうもろこし豚は、ジューシーで柔らかくとんかつにぴったりな味わいです。とんかつに欠かせないキャベツは、店内で毎日カット。ミリ単位でこだわりふわふわ食感に仕上げました。もちろんご飯のお替りは無料です。

福井ブローウィンズについて

クラブのビジョンである「福井をにぎやかに。」するため、「福井にいい風を吹かせたい」「福井からいい風を吹かせたい」という想いから、「吹く（BLOW）+風（WIND）=ブローウィンズ」と名付け、福井県初のプロバスケットボールクラブとして誕生しました。

新規クラブとして B3 リーグ参戦初年度となった 2023-24 シーズンは、B3 歴代最多連勝記録更新や B3 レギュラーシーズン、プレーオフともに完全優勝を達成。B2 に舞台を移した 2024-25 シーズンは、最短での B1 昇格は叶わなかったものの、B3 時代から続くホームゲームでの無敗・連勝記録を 41 に伸ばすなどインパクトを残し、プレーオフに進出。ミッションである「プロフェッショナルエンターテイメントを通じて福井の次世代の誇りを生み出し続ける。」ことで、福井にとてつもない旋風を巻き起こせるよう、福井の皆様とともに成長するクラブを目指しています。