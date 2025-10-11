idntt（アイデンティティ）、auとタッグを組んだ…「特別イベント」をプレゼント

The Orchard Japan

新生K-POPボーイズグループ idntt（アイデンティティ）が日本の通信会社auとタッグを組み、特別なプレゼントを届ける。

所属事務所MODHAUSによると、idntt（アイデンティティ）は10月11日より日本の通信ブランドauとコラボレーションイベントを実施する。

イベント期間中、au Style 新宿・池袋・渋谷SS・横浜（神奈川県）・名古屋・心斎橋（大阪）の各店舗を訪れると、idntt の限定キーホルダーがプレゼントされる。さらに、スマートフォンを予約した来店者には限定ポストカードも贈られる。

また、各店舗にはidnttメンバーのパネルによるフォトスポットも設置され、ファンにとってより特別な体験を楽しむことができそうだ。

実際、idnttの第1ユニットunevermet（ユーネバーメット）は、9月14日に東京・お台場のZepp DiverCityにてデビューショーケース「unevermet ~ find your idntt ~」を成功裏に開催し、現地での熱い注目と愛を証明した。



このステージで idntt（アイデンティティ）unvermetのメンバーたちは

「本当に忘れられない瞬間を一緒に作ってくださったファンの皆さんに心から感謝します。期待していた以上に幸せな時間でした。これからも一緒に素敵な思い出をたくさん作っていきたいです」

と日本のファンに向けた特別な想いを語った。

一方、idntt（アイデンティティ）unevermetはデビューミニアルバム 『unevermet』 の初動販売枚数が約33万6000枚を記録し、“輝くグローバルルーキー”の誕生を知らせた。トリプルタイトル曲「You Never Met」「Storm（던져）」「BOYtude」では“ステージ職人”との呼び声も高い。

idntt（アイデンティティ）は日本のみならず台北でもショーケースを開催し、今後も多彩なコンテンツを通じてファンと交流していく予定だ。

また、unevermet のバトンを引き継ぐ次のユニット yesweare の準備にも拍車をかけている。

（写真＝MODHAUS 提供）

■最新リリース情報

ご視聴はこちら：https://orcd.co/idntt_unevermet

アーティスト：idntt

タイトル：

リリース日：2025年8月11日18時

レーベル: Modhaus Inc.

■idnttのSNS

YouTube : https://www.youtube.com/@idntt_cosmo

Instagram : https://www.instagram.com/idntt_cosmo

X : https://x.com/idntt_cosmo

TikTok : https://www.tiktok.com/@idntt_cosmo