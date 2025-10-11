株式会社REUNITE／JuliaダンススクールFC大阪チアダンススクールパートナー決定のお知らせ
この度、FC大阪ではFC大阪チアダンススクールパートナーとして、株式会社REUNITE／Juliaダンススクールとパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、FC大阪オフィシャルウェブサイトに「株式会社REUNITE」様が運営するジュリアダンススクールのロゴが掲載されます。
【会社概要】
法人名：株式会社REUNITE／Juliaダンススクール
所在地：〒606―8151京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町13-1-1F
代表者：代表取締役 山口博也
事業内容：
キッズダンススクール運営／教育事業
・スクール事業１.「Juliaチアダンススクール」
・スクール事業２.「Julia K-popダンススクール」
・イベント事業
・合宿事業
・物販事業
・SNS事業
・マーケティング事業
ＵＲＬ：https://juliacheer.jp/
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。