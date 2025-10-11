株式会社REUNITE／JuliaダンススクールFC大阪チアダンススクールパートナー決定のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪ではFC大阪チアダンススクールパートナーとして、株式会社REUNITE／Juliaダンススクールとパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、FC大阪オフィシャルウェブサイトに「株式会社REUNITE」様が運営するジュリアダンススクールのロゴが掲載されます。

【会社概要】

法人名：株式会社REUNITE／Juliaダンススクール

所在地：〒606―8151京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町13-1-1F

代表者：代表取締役 山口博也

事業内容：

キッズダンススクール運営／教育事業

・スクール事業１.「Juliaチアダンススクール」

・スクール事業２.「Julia K-popダンススクール」

・イベント事業

・合宿事業

・物販事業

・SNS事業

・マーケティング事業

ＵＲＬ：https://juliacheer.jp/

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。