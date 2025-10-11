株式会社REUNITE／JuliaダンススクールFC大阪チアダンススクールパートナー決定のお知らせ

株式会社F.C.大阪


この度、FC大阪ではFC大阪チアダンススクールパートナーとして、株式会社REUNITE／Juliaダンススクールとパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。




つきましては、FC大阪オフィシャルウェブサイトに「株式会社REUNITE」様が運営するジュリアダンススクールのロゴが掲載されます。




【会社概要】


法人名：株式会社REUNITE／Juliaダンススクール



所在地：〒606―8151京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町13-1-1F



代表者：代表取締役　山口博也



事業内容：



キッズダンススクール運営／教育事業




・スクール事業１.「Juliaチアダンススクール」


・スクール事業２.「Julia K-popダンススクール」


・イベント事業


・合宿事業


・物販事業


・SNS事業


・マーケティング事業



ＵＲＬ：https://juliacheer.jp/



大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。