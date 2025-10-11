小学生から学べる3Dゲーム制作とプログラミング「Roblox入門コース」を開設

株式会社エクシード

株式会社エクシード（代表取締役：澤部愛子）は、世界2億人以上が利用するゲームプラットフォーム「Roblox」を活用したプログラミング・3Dモデリング教育サービス「Roblox入門コース」を、新たに開設しました。本サービスは「教育にお金の壁を作らない」という考えのもと、他社の半額以下の料金設定で、誰でも安心して始められる学習環境を提供します。

＜サービス開設の背景＞

近年、子どもたちのデジタルゲーム利用時間の増加が社会的課題となる中、当社では「ゲームで遊ぶ時間を学びに変える」というコンセプトのもと、教育的価値の高いプログラミング学習サービスを開発してまいりました。

Robloxは毎日1億人以上が利用する大人気プラットフォームで、ユーザーの6割以上が16歳未満。教育現場でも活用され、学習効果が期待されています。

＜サービスの特徴＞

1.圧倒的な低価格と安心の仕組み

- 月額1,430円～（他社の半額以下）で継続しやすい- 14日間無料体験で気軽にスタート今すぐ体験する :https://robloxc1.com/

2. 続けやすく、成果が出る学習設計

- 基礎から応用まで段階的学習: ゲーム制作を通じて自然にスキルを身につける- プログラミング+3Dモデリング: テキストプログラミング言語「Lua」と3Dモデリングを同時習得- 本格的なテキストプログラミング: 実社会で使用される技術を基礎から学習

3. 豊富なサポート体制

- 元任天堂ディレクター・毛呂功氏による特別講座（「どうぶつの森」ディレクター）- 発達障がいの専門家による保護者サポート- オンラインコミュニティでの仲間との学習環境

4. 完全オンライン対応

＜教育効果と実績＞

- 送り迎え不要の自宅学習

本コースでは、創造力、プログラミングを通じた問題解決力・論理的思考力、デザインを通じた情報収集・整理力や表現力など、様々な非認知能力の育成を目指します。また、数学や英語力、タイピング（ローマ字）も自然と身につくカリキュラムとなっています。

発達障がいを持つ生徒への効果も実証されており、ADHD等の特性を持つ児童が集中して学習に取り組める環境を提供しています。

さらに、当社では「プログラミング能力検定（通称プロ検）」において、これまで合計877名の合格者を輩出した実績があり、100以上の大学受験で加点対象となる資格取得のサポートも行っています。

＜コース概要＞

- 対象: 小学3年生～- 学習期間: 12か月～（月2回受講ペース）- ミッション数: 24コマ（入門コース）- 料金: 年間一括プラン 17,160円（月額換算1,430円）/ 月々プラン 2,200円- 無料体験: 14日間 → 体験申込みページへ(https://robloxc1.com/)- 必要環境: Roblox Studioが動作するパソコン

＜今後の展開＞

2026年初頭までに「Roblox初級コース」を提供予定。その後、中級・上級コースやライブ配信、リアルイベント、モデリング特化学習など、サービスを段階的に拡充してまいります。

＜代表者コメント＞

「私たちは2015年からプログラミング教育事業『Tech for elementary』を10年以上続けてきました。今回開設した『Roblox入門コース』は、教育にお金の壁を作らず、子どもたちが楽しみながら自然とプログラミングを学べる環境をオンラインで提供します

＜会社概要＞

会社名: 株式会社エクシード

代表者: 代表取締役 澤部愛子

事業内容: プログラミング教育事業、デジタル人材育成事業

URL: https://www.techhigher.club/