立川直樹×シネマシティ PRESENTS『ROCK FILM FESTIVAL 2025』 開催決定！

シネマシティ株式会社

60年代後半から現在に至るまで、音楽・映画・美術・舞台など多様なカルチャーを横断しながら活動してきたプロデューサー／ディレクター 立川直樹氏。
そして30周年を迎え、次のステージへと進化を続ける東京都立川市にある映画館 シネマシティ。
この二つの強力タッグがセレクトする、音楽映画に特化したスペシャル企画――
「ROCK FILM FESTIVAL 2025」 が、ついに立川で幕を開けます。


音楽映画の名作・話題作を一挙上映！

名作『カセットテープ・ダイアリーズ』を皮切りに、ロック史を彩る珠玉の音楽映画を厳選ラインナップ。
11月から12月にかけて 「最高にROCKな映画」7作品 を上映します。



さらに、シネマシティが誇る人気ブランド 【極上音響上映】 での特別調整版も一部作品で実施。音楽映画を“ただ観る”のではなく、“全身で体感する”極上の鑑賞体験をお届けします。




(C)2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.





(C)1987 NIPPON FILM ENTERPRISES. ALL RIGHTS RESERVED.





(C)2007 Spitfire Pictures LLC





(C)BMG Rights Management(UK)Ltd and Hipgnosis Songs Fund Ltd 2022.






(C)2023 A CAT CALLED ROVER.ALL RIGHTS RESERVED.





(C)2015,2021 EXPERIENCE HENDRIX L.L.C.





(C)2025 PARADISE PICTURES LTD.




豪華ゲストによるトークイベントも開催予定！

上映とあわせて、ロックを知り尽くした多彩なゲストが登壇予定。
仲井戸麗市、ピーター・バラカン、SUGIZO、堤幸彦……音楽の最前線を走り続ける面々が、それぞれの視点で作品の魅力やアーティストの生きざまを熱く語ります。



映画 × 音楽 × トークが三位一体となった、本フェスでしか味わえない唯一無二の時間をお楽しみください。


上映スケジュール

11/06-11/11　『カセットテープ・ダイアリーズ』


11/12-11/16　『ラ★バンバ』


11/28-12/04　『ザ・フー　ライヴ・アット・キルバーン1977』


12/6・12/8・12/9・12/11　『ヒプノシス　レコードジャケットの美学』


12/5・12/7・12/9・12/10　『シド・バレット 独りぼっちの狂気』


12/12-12/18　ジミ・ヘンドリックス『エレクトリック・レディ・スタジオ・ヴィジョン&アトランタ・ポップ・フェスティヴァル1970』


12/19-12/25　『レッド・ツェッペリン：ビカミング』



※上映作品・スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。


作品の詳細やご予約はシネマシティ公式ページ(https://cinemacity.co.jp/)をご覧ください。


情報は随時更新させていただきます。


最後に

スクリーンに響き渡るギターの轟音、全身を貫くドラムのリズム、そしてアーティストたちが人生を懸けて放った叫びと葛藤。
その一瞬一瞬が観客の心を揺さぶり、時代を越えて“ロック”という魂を私たちに伝え続けてきました。


伝説のライブ、名曲の誕生、舞台裏のドラマ――。
ロックの真実と熱狂を焼き付けた名作の数々が、この冬、立川シネマシティのスクリーンで甦ります。


映画館だからこそ体感できる極上の音響と映像、そしてロックの歴史を彩ったアーティストたちの物語。



「最高にROCKな映画」を、その目に、その耳に、そしてその心に、深く刻み込め！


企業情報


会社名：シネマシティ株式会社
所在地：東京都立川市曙町2-8-5
事業内容：映画館の運営、各種イベント企画・実施、飲食・物販事業 ほか
URL：https://cinemacity.co.jp/


お問い合わせ：TEL：050-6875-3975