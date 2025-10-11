立川直樹×シネマシティ PRESENTS『ROCK FILM FESTIVAL 2025』 開催決定！

シネマシティ株式会社

60年代後半から現在に至るまで、音楽・映画・美術・舞台など多様なカルチャーを横断しながら活動してきたプロデューサー／ディレクター 立川直樹氏。

そして30周年を迎え、次のステージへと進化を続ける東京都立川市にある映画館 シネマシティ。

この二つの強力タッグがセレクトする、音楽映画に特化したスペシャル企画――

「ROCK FILM FESTIVAL 2025」 が、ついに立川で幕を開けます。

音楽映画の名作・話題作を一挙上映！

名作『カセットテープ・ダイアリーズ』を皮切りに、ロック史を彩る珠玉の音楽映画を厳選ラインナップ。

11月から12月にかけて 「最高にROCKな映画」7作品 を上映します。

さらに、シネマシティが誇る人気ブランド 【極上音響上映】 での特別調整版も一部作品で実施。音楽映画を“ただ観る”のではなく、“全身で体感する”極上の鑑賞体験をお届けします。

(C)2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)1987 NIPPON FILM ENTERPRISES. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2007 Spitfire Pictures LLC

(C)BMG Rights Management(UK)Ltd and Hipgnosis Songs Fund Ltd 2022.

(C)2023 A CAT CALLED ROVER.ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2015,2021 EXPERIENCE HENDRIX L.L.C.

(C)2025 PARADISE PICTURES LTD.

豪華ゲストによるトークイベントも開催予定！

上映とあわせて、ロックを知り尽くした多彩なゲストが登壇予定。

仲井戸麗市、ピーター・バラカン、SUGIZO、堤幸彦……音楽の最前線を走り続ける面々が、それぞれの視点で作品の魅力やアーティストの生きざまを熱く語ります。

映画 × 音楽 × トークが三位一体となった、本フェスでしか味わえない唯一無二の時間をお楽しみください。

上映スケジュール

11/06-11/11 『カセットテープ・ダイアリーズ』

11/12-11/16 『ラ★バンバ』

11/28-12/04 『ザ・フー ライヴ・アット・キルバーン1977』

12/6・12/8・12/9・12/11 『ヒプノシス レコードジャケットの美学』

12/5・12/7・12/9・12/10 『シド・バレット 独りぼっちの狂気』

12/12-12/18 ジミ・ヘンドリックス『エレクトリック・レディ・スタジオ・ヴィジョン&アトランタ・ポップ・フェスティヴァル1970』

12/19-12/25 『レッド・ツェッペリン：ビカミング』

※上映作品・スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。

作品の詳細やご予約はシネマシティ公式ページ(https://cinemacity.co.jp/)をご覧ください。

情報は随時更新させていただきます。

最後に

スクリーンに響き渡るギターの轟音、全身を貫くドラムのリズム、そしてアーティストたちが人生を懸けて放った叫びと葛藤。

その一瞬一瞬が観客の心を揺さぶり、時代を越えて“ロック”という魂を私たちに伝え続けてきました。

伝説のライブ、名曲の誕生、舞台裏のドラマ――。

ロックの真実と熱狂を焼き付けた名作の数々が、この冬、立川シネマシティのスクリーンで甦ります。

映画館だからこそ体感できる極上の音響と映像、そしてロックの歴史を彩ったアーティストたちの物語。

「最高にROCKな映画」を、その目に、その耳に、そしてその心に、深く刻み込め！

企業情報

会社名：シネマシティ株式会社

所在地：東京都立川市曙町2-8-5

事業内容：映画館の運営、各種イベント企画・実施、飲食・物販事業 ほか

URL：https://cinemacity.co.jp/

お問い合わせ：TEL：050-6875-3975