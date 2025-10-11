特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」2025年10月18日(土)、豊田市博物館で開幕！

株式会社中日新聞社

豊田市博物館では、2025年10月18日(土)から2026年1月18日(日)まで、特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」（主催：豊田市博物館、NHK名古屋放送局、NHKエンタープライズ中部、中日新聞社、中部経済新聞社）を開催します。

本展は、JAXA、国立天文台、東京大学をはじめとする日本の主要な宇宙研究開発機関、宇宙開発に携わる多くの企業・団体の協力により実現しました。子どもにもわかりやすい解説や体験コーナーも多数設置します。宇宙への挑戦を続ける人類の「知」をぜひこの機会にご覧ください。

★深宇宙展のみどころ

有人月面探査車「有人与圧ローバー」実物大模型 ※東京会場の様子その1 世界初公開！半世紀ぶりの有人月面探査「アルテミス計画」の関連展示が目白押し

宇宙飛行士が車内で約1カ月生活しながら探査を行える、次世代の月面探査車「有人与圧ローバー」の実物大模型を世界初公開！さらに、月面資源を探る「月面誘電率計測器（LDA）」も展示。

小惑星探査機「はやぶさ」5分の1模型※東京会場の様子その2 「はやぶさ」＆「はやぶさ２」が持ち帰った貴重な小惑星の粒子を公開！

世界で初めて小惑星の粒子を持ち帰った「はやぶさ」と、水やアミノ酸を含むサンプルを小惑星から持ち帰った「はやぶさ２」の貴重な粒子を顕微鏡で観察できる！

火星の衛星フォボスからサンプルを持ち帰る火星衛星探査計画「MMX」の2分の1模型も展示。

「H3ロケットフェアリング」実物大模型 ※東京会場の様子その3 迫力満点！ 「H3ロケット」最先端部を間近で体感！

日本の最新基幹ロケット「H3ロケット」の先端部（フェアリング）を実物大模型で再現！

圧倒的なスケールを目の前で感じよう！

断熱材（さわれるロケット部品）※東京会場の様子その4 本物のロケット部品にさわれる貴重な機会！

JAXA種子島宇宙センターから特別に運ばれた本物のロケット部品にふれて、宇宙開発のリアルを体感しよう！

「ソユーズ宇宙船帰還モジュール」実機 ※東京会場の様子その5 特別展示！前澤友作さんが搭乗した「ソユーズ宇宙船帰還モジュール」実機を大公開！

前澤友作さんが宇宙旅行の帰還時に使用した「ソユーズ宇宙船」を間近で鑑賞。

大気圏再突入時にできた焦げ跡も必見！

★展示映像ナレーター

蒼井 優さん（俳優）

展示映像ナレーターとして、NHKフロンティアで語りを務める蒼井優さんが展覧会をナビゲート。

★音声ガイド

小西 克幸さん（声優）

4月21日生まれ。和歌山県出身。賢プロダクション所属。

主な出演作は「鬼滅の刃」宇髄天元役、「ウマ娘シンデレラグレイ」北原穣役、「キン肉マン完璧超人始祖編」ロビンマスク役、「夜桜さんちの大作戦」夜桜凶一郎役などがある。「チ。-地球の運動について-」では「オクジー」の声を務めた。

音声ガイド料金（税込）

[会場レンタル版]貸出料金650円

[アプリ（iOS/Android）配信版]「iMuT いつでもミュージアム・トーク」配信料金650円

（※1ダウンロードにつきご利用はおひとり様まで）

★イベント情報

特別展「深宇宙展」開催記念講演会

『深宇宙展』がひらく宇宙への扉――監修者とめぐる見どころと宇宙開発の未来像

講師：戸梶歩さん（本展監修者，宇宙開発エバンジェリスト）

日時：10月18日(土)14：30～16：00

場所：豊田市博物館セミナールーム

申込：当日先着100名※要深宇宙展観覧券

※詳しくは豊田市博物館公式サイト(https://hakubutsukan.city.toyota.aichi.jp/)へ

※その他のイベントにつきましては順次展覧会公式サイト(https://deep-space.jp/)にて発表します。

★開催概要

展覧会名：特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」To the Moon and Beyond

会 期：2025年10月18日（土）～2026年1月18日（日）

開館時間：10:00～17:30（入場は17:00まで）

休 館 日 ：毎週月曜日、12月28日（日）～1月2日（金） ただし、11月3日（月・祝）、11月24日（月・祝）、1月12日（月・祝）は開館

会 場：豊田市博物館（愛知県豊田市小坂本町5丁目80番地）

主 催：豊田市博物館、NHK名古屋放送局、NHKエンタープライズ中部、中日新聞社、中部経済新聞社

企画協力：日本科学未来館

後 援：文部科学省、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、愛知県教育委員会

協 力：宇宙航空研究開発機構（JAXA）、自然科学研究機構国立天文台（NAOJ）、東京大学、理化学研究所（RIKEN）、一般社団法人SPACETIDE、一般社団法人宇宙旅客輸送推進協議会、とよた科学体験館

監 修：戸梶歩（宇宙開発エバンジェリスト）

天文分野監修：平松正顕（自然科学研究機構国立天文台天文情報センター副センタ―長）

※展示内容、会期、開館時間、休館日については、今後の諸事情により変更する場合があります。

最新情報は展覧会公式サイト(https://deep-space.jp/)をご確認ください。

★チケット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22390/table/256_1_1c8b79b985a9f574a9c1a79261861d9d.jpg?v=202510110255 ]

販売場所：豊田市博物館、Boo-Woo（ブーウー）チケット、ローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケット、イープラス、電子チケット「アソビュー！」、ART PASS、中日新聞販売店など

※前売り券は10月17日（金）まで

※高校生・大学生は要学生証提示。※無料対象者：中学生以下、豊田市内在住在学の高校生、豊田市内在住の18歳以下（満18歳から最初の3月31日まで）、豊田市内在住の70歳以上、豊田市内在住の母子・父子家庭医療費受給者。（要学生証・証明書提示）

※身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている方およびその介助の方1名は、手帳（ミライロID可）の提示により観覧料が無料となります。

※20名以上の団体は、当日料金より100円引き。

企画チケット （販売は10月17日（金）まで）

◇ペアチケット（一般2枚） 3,200円

※ペアチケットはBoo-Ｗooチケット、ローソンチケットのみでの販売。

※数量限定。予定枚数に達し次第、販売終了。

※ペアチケットは2名が別々に、または1名で2回ご入場でも可能です。

◇グッズセット券（一般1枚と「宇宙なんちゃらこてつくん」コラボトートバッグ） 3,600円

※グッズセット券はBoo-Wooチケット、ローソンチケット、ART PASSのみでの販売です。

※グッズセット券は本展会期中の開館時間内に限り、館内の指定場所にて引換可能です。

グッズは会場の特設ショップでも販売します。

※グッズの引換について、郵送等の対応や会期終了後の引換はいたしかねます。

※掲載画像はイメージです。実際の商品とはデザインなどが異なる場合があります。

※トートバッグ（高さ：約37cm、幅：約36cm、マチ：約12cm、ハンドル：約55cm）

●金額はいずれも税込み

深宇宙展公式サイトはこちら :https://deep-space.jp/