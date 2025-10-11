【チケット絶賛発売中】フランスの幻のピアニスト、アリス・アデール 奇跡の再来日！
数多くの見事なレコーディングで多くのファンを持ちながら、滅多に人前に姿を現さないことでも知られるフランスの幻のピアニスト。
昨年2月、長く待ち望まれた日本デビューがついに実現しファンは歓喜した。
東京2公演はほぼ即完し、公演当日、会場は熱気に包まれサイン会も長蛇の列となった。
また絶対に来日してほしい！熱烈な多数のファンの声を受け、離日後すぐに再来日を打診。
「年齢のこともあるしOKするかどうかわからない」とパリのマネージャーはためらったが、また行く、と本人が快諾して実現する奇跡の再来日！ピアノファンは絶対に集結！
■ 公演概要 ■
Alice Ader Piano Recital
公演概要リンク
https://www.mahocast.com/ce/c/69
【会場及び日程】
フィリアホール [地図(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB/@35.5420409,139.5158193,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018f831b1c84329:0x9e82de9dc74f518a!8m2!3d35.5420409!4d139.5158193!16s%2Fg%2F122qy7x1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDgxMS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=a4680d43-7b32-4c3d-8e21-4afcfa77ec2e)]
(〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-1-1
青葉台東急スクエア South-1本館 5階)
※公演会場へのお問い合わせはお控えください。
2026.2.14(土)
13:30 開場 / 14:00 開演
【 プログラム 】
J.S.バッハ：パルティータ第1番 変ロ長調 BWV825
W.F.バッハ：ソナタ 第1番
休憩
シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D960
【 チケット 】
◇全席指定 S席：6,000円(税込)
◇全席指定 A席：4,500円(税込)
※紙チケットの配送受取(日本国内のみ配送可能)をご希望のお客様は、
チケット加えて「発券手数料(165円/枚)＋配送料(1,000円/件)」
【 チケット販売日程 】
〈一般発売〉
● クレジットカード
2025年10月4日(土) 11:00 ～ 2026年2月13日(金) 18:00
● コンビニ
2025年10月4日(土) 11:00 ～ 2026年2月12日(木) 23:59
チケット購入 :
https://www.mahocast.com/at/live/1780/11864
【公演に関する問い合わせ】
オフィス山根
contact@officeyamane.net
お問い合わせ頂いたお客様には、基本的に返信メールにて、5営業日内に回答させて頂いております。(土日祝は原則対応いたしかねます)
【チケットに関する問い合わせ】
mahocastカスタマーサービス
https://www.mahocast.com/ct/contact
（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）
※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。
主催：オフィス山根
共催：フィリアホール（横浜市青葉区民文化センター）
企画・制作：オフィス山根
株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)
メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。
自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。
https://linktr.ee/maho_cast