「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」開催記念wiggle wiggle チケットプレゼントキャンペーン実施
株式会社ビーエムスマイルジャパン（所在地：東京都渋谷区）が展開するライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、2025年12月13日（土）、14日（日）に国立競技場で開催される 「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」 に合わせ、抽選で合計25名様に観覧チケットが当たる特別キャンペーンを実施いたします。
■ 2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPANとは？
韓国公共放送KBSで1990年代から始まり、現在では世界142国で放送中の韓国を代表する音楽番組「ミュージックバンク」の年末スペシャル版として、日本・国立競技場にて2日間にわたり開催される大型フェスティバルです。 (https://www.music-bank.jp/)。今年は、
DAY１：ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID
DAY２：U-KNOW（TVXQ!）、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS
と人気アーティストの出演が決定しており、K-POPファン必見のイベントです。
■ イベント詳細
イベント名：2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN
開催日程：2025年12月13日(土)、14日(日) 両日 開場15:00/開演17:00 (予定)
会場：国立競技場（東京都新宿区）
出演アーティスト：
公式サイト：https://www.music-bank.jp/
■ キャンペーン概要
「wiggle wiggle」は、“MAXIMAL HAPPINESS”をテーマに日常をカラフルに彩るライフスタイルブランドです。このたび、「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」の開催を記念し、ご購入金額に応じて抽選で合計25名様に観覧チケットをプレゼントいたします。
■ 応募条件・方法
- 5,500円（税込）以上のご購入：シングルチケット応募権
- 11,000円（税込）以上のご購入：ペアチケット応募権
ご購入後、キャンペーンページに設置された 専用応募フォームのリンク から必要事項をご入力いただくことで応募が完了します。
※一度のお会計ごとに応募条件を満たす必要があります。
■ 限定セットも登場！
キャンペーン期間中は、ここでしか手に入らない 限定セット4種 を特別にご用意しています。
■ キャンペーン詳細
期間：2025年10月15日（水）～10月31日（金）
対象店舗：wiggle wiggle公式オンラインストア
当選人数：合計25名様（シングル／ペア含む）
当選発表：2025年11月7日（金）に応募フォーム記載のメールアドレス宛へご連絡
イベント開催日：2025年12月13日（土）、12月14日（日） 国立競技場
キャンペーンページ：https://wigglewiggle.jp/blogs/event/event2025-music-bank-global-festival-in-japan
■ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。
また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。
■ BtoB・コラボをご検討の企業様へ
本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。
個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
● 公式WEBストア：https://wigglewiggle.jp/
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X（旧Twitter）：https://x.com/wigglewiggle_jp