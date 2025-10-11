「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」開催記念wiggle wiggle チケットプレゼントキャンペーン実施

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（所在地：東京都渋谷区）が展開するライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、2025年12月13日（土）、14日（日）に国立競技場で開催される 「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」 に合わせ、抽選で合計25名様に観覧チケットが当たる特別キャンペーンを実施いたします。

■ 2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPANとは？

韓国公共放送KBSで1990年代から始まり、現在では世界142国で放送中の韓国を代表する音楽番組「ミュージックバンク」の年末スペシャル版として、日本・国立競技場にて2日間にわたり開催される大型フェスティバルです。 (https://www.music-bank.jp/)。今年は、

DAY１：ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID

DAY２：U-KNOW（TVXQ!）、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS

と人気アーティストの出演が決定しており、K-POPファン必見のイベントです。

■ イベント詳細

イベント名：2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN

開催日程：2025年12月13日(土)、14日(日) 両日 開場15:00/開演17:00 (予定)

会場：国立競技場（東京都新宿区）

出演アーティスト：

DAY１：ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID

DAY２：U-KNOW（TVXQ!）、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS

公式サイト：https://www.music-bank.jp/

■ キャンペーン概要

「wiggle wiggle」は、“MAXIMAL HAPPINESS”をテーマに日常をカラフルに彩るライフスタイルブランドです。このたび、「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」の開催を記念し、ご購入金額に応じて抽選で合計25名様に観覧チケットをプレゼントいたします。

■ 応募条件・方法- 5,500円（税込）以上のご購入：シングルチケット応募権- 11,000円（税込）以上のご購入：ペアチケット応募権

ご購入後、キャンペーンページに設置された 専用応募フォームのリンク から必要事項をご入力いただくことで応募が完了します。

※一度のお会計ごとに応募条件を満たす必要があります。

■ 限定セットも登場！

キャンペーン期間中は、ここでしか手に入らない 限定セット4種 を特別にご用意しています。

■ キャンペーン詳細

期間：2025年10月15日（水）～10月31日（金）

対象店舗：wiggle wiggle公式オンラインストア

当選人数：合計25名様（シングル／ペア含む）

当選発表：2025年11月7日（金）に応募フォーム記載のメールアドレス宛へご連絡

イベント開催日：2025年12月13日（土）、12月14日（日） 国立競技場

キャンペーンページ：https://wigglewiggle.jp/blogs/event/event2025-music-bank-global-festival-in-japan

■ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

■ BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

● 公式WEBストア：https://wigglewiggle.jp/

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X（旧Twitter）：https://x.com/wigglewiggle_jp