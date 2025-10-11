DLEがアニメーション制作を担当する『野原ひろし 昼メシの流儀』のオープニング主題歌「ごはん食べヨ」にあわせ野原ひろしが踊るノンクレジット映像解禁！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO・CCO 小野亮、以下DLE）がオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当する『野原ひろし 昼メシの流儀』のオープニングノンクレジット映像が解禁されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i2XITie-LVQ ]

Mega Shinnnosukeさんが歌うオープニング主題歌「ごはん食べヨ」にあわせ野原ひろしが踊るノンクレジット映像となっています。

映像はモーションキャプチャで制作しており、サラリーマン・ひろしが仕事に追われ、せわしない日々にあたふたしている様子から一転、昼メシが近づくと美味しそうなメニューが登場してきます。

今日の昼メシは何にしようか…考えているだけでもワクワクしてくる時間はまさに至福の時！

そんなワクワクを不思議な！？ダンスで表現するひろしに目を奪われる人が続出しています。

O.A後、SNSでは「CGで動いてるOPは感慨深いものがあるな。」「野原ひろしがぬるぬる動いてる」「OP、CGで踊ってて草」「CGひろしワロタ」「野原ひろしもCGで踊る時代か。」「昼メシの流儀、CGがクセになるな…」などひろしのダンスに様々な声が届いています。

■野原ひろし 昼メシの流儀とは

『野原ひろし 昼メシの流儀』は、「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35歳）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いた漫画「野原ひろし 昼メシの流儀」を原作とするアニメ作品です。2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、夜11時から放送中。各動画配信サービスでも順次配信

本作品は、DLEの「オルタナティブ・アニメ事業」の第１弾です。オルタナティブ・アニメ事業とは、テレビ放送や配信を目的とした30分のアニメ・シリーズ（１クール、全12話）をメインの領域として、DLEのAdobe Animateによる制作ノウハウを活かし進化させたミドルクォリティのアニメーションを通常の2Dアニメ会社よりも低コスト且つ短期間で制作するというものです。

【作品概要】

2025年10月3日（金）よりBS朝日にて、よる11時～OA

コピーライト表記：(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

キャスト 野原ひろし役：森川 智之

スタッフ 監督：西山司 シリーズ構成：森ハヤシ

脚本：森ハヤシ、モラル キャラクターデザイン：山脇光太郎

音楽：多田彰文

原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』

（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人・漫画：塚原洋一／双葉社）

制作：シンエイ動画

アニメーション制作：ディー・エル・イー

公式サイト：https://www.shinchan-app.jp/hiroshi-hirumeshi-anime/

公式X：@Hiroshi_LunchTV(https://x.com/Hiroshi_LunchTV)

公式TikTok：＠hiroshi_lunchtv(https://www.tiktok.com/@hiroshi_lunchtv) #野原ひろし #昼メシの流儀

■原作情報

キャラクター原作 : 臼井儀人

漫画 : 塚原洋一

単行本 既刊14巻発売中！

書影（C）臼井儀人・塚原洋一／双葉社

■株式会社ディー・エル・イー

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアの二大エンターテイメントであるアニメとK-POPビジネスをメインの事業を中心に展開する。2025年には、既存IPのAI Vtuber化や、AIスタジオの開設を発表するなどAIとIPを掛け合わせさらに事業を加速させている。