『十四代』『新政』ほか “入手困難酒” 集結。日本酒原価酒蔵で10月「超希少酒祭」を開催！

株式会社ビリオンフーズ




日本酒原価酒蔵で10月「超希少酒祭」を開催！




日本酒原価酒蔵では、期間限定で「超希少酒祭」を開催いたします。


※イベント内容によって対象店舗や実施期間が異なります。



全国の日本酒ファンの憧れであり、“入手困難”とされる「十四代」「新政」をはじめ、各店選りすぐりの超希少銘柄を飲み比べプランや飲み放題として特別提供いたします。



本イベントは、店舗ごとに内容が異なるオリジナル企画です。
それぞれの店舗でしか出会えない特別な日本酒を、心ゆくまでお楽しみください。


企画内容




１.新政3シリーズ飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）




◆飲み比べラインナップ(各40ml)
・新政　No.6
・新政　colors
・新政　Private Lab


※入荷状況によりスペックが異なる場合がございます


※上記日本酒各40ml程で提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分通常飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆開催期間


2025年10月11日(土)～10月26日(日)




◆お料理


お手軽コース




◆料金
\4,000(税込)




◆定員
限定18名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【新政3シリーズ飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約


03-5379-2277




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・入荷状況によりスペックが異なる場合がございます


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新宿東口店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

２.超希少酒飲み放題（実施店舗：神田店、錦糸町店、神保町店）




◆超希少酒飲み放題ラインナップ
・十四代
・而今
・花陽浴
・田酒
・飛露喜
・仙禽
・産土
・寒菊
・東洋美人
・写楽
・鳳凰美田
・獺祭
・黒龍
・鍋島


・新政(お一人様2本までご注文可)


※上記日本酒は各100ml程で提供いたします




◆飲み放題


120分プレミアム飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります




◆開催期間


2025年10月16日(木)～10月31日(金)




◆お料理


お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします。




◆料金
\8,800(税込)




◆定員
限定30名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【超希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様につきお料理2品オーダーをお願いいたします。


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【神田店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kanda/plan_list/?seats=1&time=15:00
【錦糸町店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kinshichou/plan_list/?seats=1&time=15:00
【神保町店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/plan_list/?seats=1&time=15:00

３.希少酒5種飲み比べプラン（実施店舗：渋谷本店）




◆飲み比べラインナップ


・十四代　本丸秘伝玉返し（50ml）
・飛露喜　特別純米（50ml）
・田酒　特別純米（50ml）
・而今　朝日（50ml）
・新政 No.6 R type（40ml）


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分通常飲み放題付き（L.O30分前）


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆お料理


お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします。




◆開催期間


2025年10月16日(木)～10月30日(木)




◆料金
\3,940 (税込)




◆定員
限定36名様
※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約


03-5422-3383




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではありません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【渋谷本店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shibuya/

４.新政4種飲み比べコース（実施店舗：新橋二号店）




◆飲み比べラインナップ(各40ml)
・新政 No.6-X TYPE
・新政 No.6-S TYPE
・新政 No.6-R TYPE
・新政2025干支ボトル


※上記日本酒各40ml程で提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分プレミアム飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります




◆開催期間


2025年10月16日(木)～10月31日(金)




◆お料理


日本酒に合うお料理5品




◆料金
\6,600(税込)




◆定員
限定18名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【新政4種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新橋二号店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinbashi2/

５.希少酒6種飲み比べプラン（実施店舗：新宿東口店）





◆飲み比べラインナップ(各40ml)
・而今　吉川山田錦　火入　2024
・而今　東条山田錦　火入 2024
・而今　白鶴錦　火入 2024
・産土　山田錦　七農醸　2024
・光栄菊　IMADEYA AGING　2020
・新政 No.6 S-type Direct Path


※上記日本酒各40ml程で提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


アプリ限定酒付通常飲み放題（L.O30分前）


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆お料理


秋のおすすめメニューコース




◆開催期間


2025年10月19日(日)～10月30日(木)




◆料金
\8,800 (税込)




◆定員
限定18名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【希少酒6種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約


03-5379-2277




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新宿東口店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

６.十四代3種＋お手軽コース（実施店舗：新宿総本店）




◆飲み比べラインナップ(各50ml)
・十四代　播州山田錦
・十四代　赤磐雄町
・十四代　中取り無濾過


※上記日本酒各50ml程で提供いたします


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆飲み放題


120分通常飲み放題付き


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります


※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です




◆開催期間


2025年10月19日(日)～10月24日(金)




◆お料理


お手軽コース




◆料金
\4,950(税込)




◆定員
限定36名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【十四代3種＋お手軽コース】というコースがございますのでご選択ください。


◯電話予約


03-6908-7635




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【新宿総本店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

７.超豪華 新政の会（実施店舗：池袋西口店）




◆新政の会ラインナップ
・新政 頒布会 6種
・No.6 X-Type
・No.6 S-Type
・No.6 R-Type
・No.6 H-Type


※各種50ml程で提供いたします


※一部25ml提供する種類もございます




◆開催日


2025年10月25日(土)




◆お料理


新政の会専用コース




◆料金
\22,000(税込)




◆定員
限定14名様


※先着順でのご案内となります




◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【超豪華 新政の会】というコースがございますのでご選択ください。




◆備考


・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。


・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります


・その他クーポン/サービスとは併用不可です


・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)


【池袋西口店】を今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/


飲み放題メニュー




※「７.超豪華 新政の会」（実施店舗：池袋西口店）のみ、飲み放題はついておりません
※飲み放題メニューは100mlでの提供となります


※「５.希少酒6種飲み比べプラン」（実施店舗：新宿東口店）に限り、飲み放題にアプリ会員限定酒も追加されます。




◯通常飲み放題メニュー






◯プレミアム飲み放題メニュー





会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


・X


https://twitter.com/Yuto__Nakamura


・Instagram


https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja


・YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ


・TikTok


https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP


・note


https://note.com/billionfoods_025


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）


◯設立：2012年3月


◯URL：https://billion-foods.studio.site/


◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/


日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？




我々ビリオンフーズは、



「日本の食で、世界を満たす」


というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。



今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。



ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。



まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。



ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！


詳細を見る :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。


ビリオンフーズ公式noteはこちら :
https://note.com/billionfoods_025