【かきだグループ】本鮪仕入れが累計100本目を達成

かきだグループ（有楽町かきだ、かきだ鮨などを運営）は、このたび累計100本目となる本鮪の仕入れを達成いたしました。


当グループは、豊洲市場から選び抜いた本鮪のみを仕入れ、お客様に提供してまいりました。100本目の達成は、ご愛顧いただいた皆様のおかげです。


特に本年はマグロ解体ショーが好調で、月8回以上実施しております。強い。



記念すべき100本目のマグロと嬉しそうな大将蛎田

【キャンペーン概要】


この節目を記念し、感謝の気持ちを込めて「有楽町かきだ（小田急）」にて特別キャンペーンを実施いたします。




内容：最強マグロセット（マグロ10貫＋マグロ丼）を 100円（税込） でご提供


※丼はマグロマシマシ無料！


※マグロの握りの部位は選べません


※水は無料でセルフサービス


※席は相席となる可能性があります。あらかじめご了承ください。



提供数：限定100名様



提供日：2025年10月19日（日）



提供場所：「有楽町かきだ」


東京都渋谷区代々木２丁目２－１ 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 19F



提供方法：45分制コースでの入替え制　※時間厳守
タイムスケジュール（各回20名様）


１.13:00～13:45


２.14:00～14:45


３.15:00～15:45


４.16:00～16:45


５.17:00～17:45



予約方法


本キャンペーンは Airリザーブ経由での事前予約制となります。


予約はこちら(https://airrsv.net/kakida-maguro/calendar)



お支払方法


必ずお釣りが出ないように100円玉1枚でお支払いください。




≪マグロ解体ショー≫


有楽町かきだでは「マグロ解体ショー」を提供しております。職人が豪快に本マグロをさばく様子を間近でご覧いただきつつ、新鮮なマグロを握って提供いたします。


全国最安値かつ、毎月最も実施回数が多いと自負しております。詳細は専用サイトをご覧ください。


マグロ解体ショー公式サイトはこちら(https://maguro-kakida.jp/)



各イベントや結婚式でも大人気！


店舗情報


有楽町かきだ（小田急）


所在地：東京都渋谷区代々木２丁目２－１ 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 19F


営業時間：12:00 - 23:00


予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/yurakuchokakida/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/yurakuchokakida/reserve)



本件に関するお問い合わせ先


ユニポテンシャル


担当：土井


TEL：080-7164-5210



今後もかきだグループは「本物の鮪の味」を届け続けます。強い。