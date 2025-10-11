【かきだグループ】本鮪仕入れが累計100本目を達成

株式会社ユニポテンシャル

かきだグループ（有楽町かきだ、かきだ鮨などを運営）は、このたび累計100本目となる本鮪の仕入れを達成いたしました。

当グループは、豊洲市場から選び抜いた本鮪のみを仕入れ、お客様に提供してまいりました。100本目の達成は、ご愛顧いただいた皆様のおかげです。

特に本年はマグロ解体ショーが好調で、月8回以上実施しております。強い。

記念すべき100本目のマグロと嬉しそうな大将蛎田

【キャンペーン概要】

この節目を記念し、感謝の気持ちを込めて「有楽町かきだ（小田急）」にて特別キャンペーンを実施いたします。

内容：最強マグロセット（マグロ10貫＋マグロ丼）を 100円（税込） でご提供

※丼はマグロマシマシ無料！

※マグロの握りの部位は選べません

※水は無料でセルフサービス

※席は相席となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

提供数：限定100名様

提供日：2025年10月19日（日）

提供場所：「有楽町かきだ」

東京都渋谷区代々木２丁目２－１ 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 19F



提供方法：45分制コースでの入替え制 ※時間厳守

タイムスケジュール（各回20名様）

１.13:00～13:45

２.14:00～14:45

３.15:00～15:45

４.16:00～16:45

５.17:00～17:45



予約方法

本キャンペーンは Airリザーブ経由での事前予約制となります。

予約はこちら(https://airrsv.net/kakida-maguro/calendar)

お支払方法

必ずお釣りが出ないように100円玉1枚でお支払いください。

≪マグロ解体ショー≫

有楽町かきだでは「マグロ解体ショー」を提供しております。職人が豪快に本マグロをさばく様子を間近でご覧いただきつつ、新鮮なマグロを握って提供いたします。

全国最安値かつ、毎月最も実施回数が多いと自負しております。詳細は専用サイトをご覧ください。

マグロ解体ショー公式サイトはこちら(https://maguro-kakida.jp/)

各イベントや結婚式でも大人気！

店舗情報

有楽町かきだ（小田急）

所在地：東京都渋谷区代々木２丁目２－１ 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 19F

営業時間：12:00 - 23:00

予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/yurakuchokakida/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/yurakuchokakida/reserve)

本件に関するお問い合わせ先

ユニポテンシャル

担当：土井

TEL：080-7164-5210

今後もかきだグループは「本物の鮪の味」を届け続けます。強い。