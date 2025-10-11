【数量限定販売】新庄剛志監督×中山秀征氏書き下ろし 気愛Tシャツ

株式会社HESTA大倉

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 鬼塚 友章、以下 HESTA大倉）は2025年10月11日より、～CS応援スペシャルコラボ～新庄剛志監督×中山秀征氏書き下ろし 気愛Tシャツを数量限定で販売いたします。

新庄剛志監督が、いよいよクライマックスシリーズ（CS）へ！

その熱い戦いを後押しするべく、HESTA大倉が贈るスペシャル応援Tシャツが誕生しました。

メインにあしらわれているのは、新庄監督の合言葉「気愛」。

その文字を手がけたのは、HESTA大倉のアンバサダーであり、俳優・タレントとして活躍する中山秀征さんです。

中山秀征さんが書き下ろした「気愛」

中山さんは長年にわたり書道を嗜む本格派。

その繊細かつ芯のある筆致で、「気合」と「愛」が融合した“魂の文字”を力強く表現。

新庄監督への敬意と、プロ野球ファン・そしてCSに向けて闘う全ての人への熱いメッセージが込められています。

ぞうのだいちゃんも応援！

デザインには、HESTA大倉が運営する大倉クラブアンドホテルズの公式キャラクター

「ぞうのだいちゃん」も登場！

BIG BOSSの闘志を感じさせつつも、親しみやすいタッチで、応援の輪を広げてくれる存在です。

気愛Tシャツ（表）気愛Tシャツ（裏）

ご購入はこちらから :https://store.omusu-bee.jp/feature/bigboss_kiai

※HESTA LIFEオンラインストア他、クライマックスシリーズ開催期間中、エスコンフィールドHOKKAIDOにて数量限定で販売予定。

HESTA LIFEメディア&ストアとは

日本全国津々浦々。地方と都会を結び、ローカルの魅力を掘り起こし、全国各地の“素敵”な情報や商品を提案するWEBメディア&オンラインストア『HESTA LIFE store（ヘスタライフストア）』が、「地方を元気に！」を合い言葉に、いつもの暮らしをもっとステキにするヒト・モノ・コト・トキ をお届けします。



※2024年10月から名称がHESTA LIFEとなりました（旧OMUSUbee）

https://omusu-bee.jp/

https://store.omusu-bee.jp/

〈株式会社HESTA大倉〉

代表者：代表取締役社長 鬼塚 友章

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業

コーポレートサイト：https://okura.co.jp/

HESTAソーラー：https://okura.co.jp/project/energy/solar/

MSC再生医療：https://hesta-smartcity.com/renewal/project/msc

大倉クラブ＆ホテルズ：https://okura-club-hotels.com/