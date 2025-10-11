大分・別府のリゾート型複合施設「SHONIN PARK」初イベント！「秋の縁日ビアガーデン」開催～秋風と灯りに包まれて、心弾むひとときを～

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）が運営するリゾート型複合施設「SHONIN PARK」は、初のイベントとして「秋の縁日ビアガーデン」を2025年10月11日（土）～26日（日）の期間限定で開催いたします。開放的な野外空間で、限定フードやドリンクを味わいながら家族や友人と秋の夜風を楽しむひとときをお届けします。

「SHONIN PARK」は2025年7月にオープンした、大分県別府市の複合型リゾート施設です。エリア内には体験型宿泊施設「ISHINOYA別府」、砂湯を備えた温浴施設「Sand SPA（別府海浜砂湯）」、地元食材を活かしたグリル料理を提供するリゾートレストラン「Grill Takka」、飲食・物販など多様な魅力が集まるショップテナントエリアを展開し、滞在・癒し・食を通じて別府の魅力を五感で体感できる空間となっております。

今回開催する「秋の縁日ビアガーデン」では、別府湾の穏やかな波と夕暮れの灯りを眺めながら、この期間だけの特別なフードやドリンクメニューをお楽しみいただけます。ジューシーなバッファローチキンウイングやガーリックシュリンプをはじめ、多彩なフードを味わいながら、ビールやワインと一緒にゆったりとした時間を過ごせます。さらに、会場内には射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも設置いたします。別府の絶景とともに、心地よい夜風、美味しい料理やドリンク、縁日の楽しみを満喫できる空間で、思い出に残る秋のひとときをお過ごしください。

■イベント概要

イベント名：SHONIN PARK 秋の縁日ビアガーデン

開催場所：SHONIN PARK（ショップエリア内の特設エリア）

開催期間：2025年10月11日（土）、10月12日（日）、10月13日（月・祝）、10月18日（土）、

10月19日（日）、10月25日（土）、10月26日（日）

開催時間：14:00～22:00

内容：限定ドリンク・限定フード・縁日コーナー（射的、スーパーボールすくい）ほか

イベント限定メニュー（一部抜粋）

■「SHONIN PARK」について

「SHONIN PARK」は、「上人ヶ浜公園整備運営事業（Park-PFI）」における整備対象エリア全体を名称とし、宿泊・温浴・飲食・公園空間が一体となった複合型リゾート施設です。公園の再生と観光の質的向上を図るとともに、地域住民が日常的に集える開かれた空間を目指しています。別府市の新たなランドマークとして、訪れる方々に非日常感あふれる特別なひとときや、新たな出会い・発見を提供します。

SHONIN PARK内には、以下の多彩な施設を備えています。

〇体験型宿泊施設 「ISHINOYA別府」

コンテナを活用した体験型宿泊施設です。全客室オーシャンビューで、離れ形式のコテージタイプとして設計しており、すべての客室で源泉かけ流し温泉をご利用いただけます。一部の客室には専用の露天風呂を備えており、滞在そのものがアクティビティとなるような、五感で楽しむ新しい滞在体験を提供いたします。

〇海浜砂湯を備えた温浴施設 「Sand SPA（別府海浜砂湯）」

別府湾を一望できる開放感あふれるロケーションの中、心身ともに癒される温浴体験をご提供いたします。最大48名まで同時に利用可能な砂湯では、海風や波の音を感じながら心身をじっくりと温める特別な時間をお過ごしいただけます。砂湯をご利用いただいた後は、源泉かけ流しの大浴場で、別府温泉の魅力をご堪能いただけます。館内にはバーカウンターもあり、乾いた喉を潤しながら湯上がりのひとときをゆったりとお楽しみいただけます。

〇地元食材を活かしたグリル料理を提供するリゾートレストラン 「Grill Takka」

大分・別府の豊かな食材を活かしたグリル料理 を中心に、土地の恵みを味わえる料理をご提供いたします。朝食・ランチ・ディナーと全時間帯営業しており、ご宿泊のお客様に限らず、どなたでもご利用いただけます。レストラン内には開放感あふれるテラス席や、落ち着いた雰囲気の半個室も備えており、カジュアルなご利用からプライベートな会食まで、さまざまなシーンに対応いたします。

〇飲食・物販など多様な魅力が集まる ショップテナントエリア

別府・大分の特産品やグルメを楽しめるショップエリア。大分グルメをはじめとした多様な飲食店や、別府の工芸品・お土産を取り揃えたショップがございます。

滞在・癒し・食を通じて、SHONIN PARKは訪れるすべての方に別府の魅力を五感で体感できる空間を提供し、地域と観光をつなぐ新たなハブとして、多様な価値を創出してまいります。

【「SHONIN PARK」施設概要】

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

