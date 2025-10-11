GALA オータムパーク 2025

株式会社ガーラ湯沢


GALA湯沢スキー場では、2025年10月11日（土）～11月9日（日）の土日祝日の計12日間「GALA Autumn Park」を営業致します。紅葉で色づく山々をご堪能ください。




昨シーズンの秋営業では湯沢高原ロープウェイ「ランドー」を運行しGALAの秋をお楽しみいただきました。今シーズンはGALAゴンドラ「デリィジャンス」も運行し、愛の鐘展望台への連絡リフト「スカイリフト」運行や、アクティブバギーなど自然を満喫できるアクティビティをお楽しみいただきます。



秋（湯沢高原、GALA、石打丸山）3山Map

GALA Autumn Park イベント


イメージ
熱気球

この秋のおすすめイベント「熱気球」は標高約1,000ⅿにある「愛の鐘展望台」付近よりご乗車いただきます。空中より見下ろす秋の紅葉をお楽しみください。



10月11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)


11月1日(土)、 2日(日) 、3日(月・祝)



時間　12：00～15：００


※乗車券はチアーズ内アクティビティ受付にてお申込みください






ガーラ夜祭り
夜祭り

秋としては、初めての「ナイトゴンドラ」運行。


GALA夜祭り恒例の縁日やキッチンカーも登場！「秋の夜長」をぜひGALAでお楽しみください。



10月25日（土）　11月1日（土）、2日（日）






その他にもイベントが盛りだくさん!!


★11月1日（土）みんなで「スカイランタン」


開催時間：18：00（打ち上げ予定）


料金：一個2,500円（先着100名様限定。安全な「ひも付きのLEDランタン」を使用します。イベント後はお持ち帰りできます。）


※願いごとや好きな絵を描いて、一斉打ち上げ


会場：チアーズ前



★11月2日（日）打ち上げ花火


開始時間：18:30～（約3分）


料金：無料（入場料に含む）



★10月25日（土）もイベント計画！


最新情報は随時Webサイトにてご案内いたします。



アクティブバギー（有料）

マウンテンカート（有料）

ビューイングスポット

トレッキング　　　　　　（大ブナ周遊コース）

GALA Autumn Park 詳細


入場券


　大人　2,000円　小学生　1,000円


※入場券（ゴンドラディリジャンス・スカイリフト・ビューイングスポット・トレッキング・キッズエアひろば（ふあふあドーム・ペンギンスライダー）ご利用可能）


営業時間


　 ゴンドラ：10:00～17:00


　アクティビティ：10:30～16:00 営業日はカレンダーで確認可能。


アクティビティ


　アクティブバギー：1台5,000円（最大5名乗車）


　マウンテンカート：大人2,000円、子供1,500円（身長130cm以上、体重110kg未満対象）


　E-MTBツアー：1名3,000円（身長157cm以上対象）


アクセス・シャトルバス運行


　越後湯沢駅（東口）より無料シャトルバスを運行しております。詳しくはGALAWebサイトでご確認　


　ください。


GALAオータムパーク :
https://gala.co.jp/winter/kankou/


　


ロープウェイ「ランドー」


湯沢高原よりロープウェイ「ランド-」からの絶景をお楽しみください。すすきの森広場や休憩スポットをご用意しております。


　運行時間：10:00～15:30


　 料金：大人1,000円、小学生500円（湯沢高原ロープウェイの乗車券が別途必要）


自然を満喫できるアクティビティが豊富に揃っています。


※湯沢高原ロープウェイからお乗り継ぎください。ロープウェイランドーからGALAゴンドラディリジ


　ャンス山頂駅までの間はアクセスできません。湯沢高原ロープウェイステーション（山麓駅）バス停


　からGALA行きシャトルバスをご利用ください。



11月2日（日）2025GALA秋のスペシャルイベント開催!!

田中陽希さんと歩く！GALA紅葉ハイキング&トークイベント


株式会社ゴールドウィンとのスペシャルイベント。プロアドベンチャーレーサー「田中陽希」さんを


ゲストに迎え「秋の紅葉ハイキング及びトークショー」を開催致いたします。


期　日：2025年11月2日（日）


会　場：GALA湯沢スキー場「愛の鐘トレッキングコース」


参加費：3,500円　 先着20名さま限定・中学生以上


　(GALA ゴンドラ往復乗車券＋特製新潟産新米おにぎり弁当付）


お申込：専用フォームからリクエスト。


　　　　※確定後メールにてお知らせします。


受付・集合：10:00～10:25　


　　　　※ゴンドラ山麓スキーセンターカワバンガ2F


【スケジュール】


　10時40分～　田中陽希さんと紅葉ハイキング


　12時30分～　ランチ（特製新潟産新米おにぎり弁当）


　13時30分～　田中陽希さんトークイベント


　　　　　　　　【（無料）定員80名さま）】


※別途 GALA Autumn Park入場券が必要です。


（大人 2,000円 小学生 1,000円）


お申込み方法：専用フォームからお申込み


会場・時間：13:30～15:00 ゴンドラ山頂レストハウスチアーズ2F



主催：(株)ガーラ湯沢　　協力：(株)ゴールドウイン






田中陽希

田中陽希さんと歩くGALA紅葉ハイキング :
https://gala.co.jp/winter/news/56124/