GALA オータムパーク 2025

GALA湯沢スキー場では、2025年10月11日（土）～11月9日（日）の土日祝日の計12日間「GALA Autumn Park」を営業致します。紅葉で色づく山々をご堪能ください。

昨シーズンの秋営業では湯沢高原ロープウェイ「ランドー」を運行しGALAの秋をお楽しみいただきました。今シーズンはGALAゴンドラ「デリィジャンス」も運行し、愛の鐘展望台への連絡リフト「スカイリフト」運行や、アクティブバギーなど自然を満喫できるアクティビティをお楽しみいただきます。

GALA Autumn Park イベント

秋（湯沢高原、GALA、石打丸山）3山Map

この秋のおすすめイベント「熱気球」は標高約1,000ⅿにある「愛の鐘展望台」付近よりご乗車いただきます。空中より見下ろす秋の紅葉をお楽しみください。

10月11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)

11月1日(土)、 2日(日) 、3日(月・祝)

時間 12：00～15：００

※乗車券はチアーズ内アクティビティ受付にてお申込みください

夜祭り

秋としては、初めての「ナイトゴンドラ」運行。

GALA夜祭り恒例の縁日やキッチンカーも登場！「秋の夜長」をぜひGALAでお楽しみください。

10月25日（土） 11月1日（土）、2日（日）

その他にもイベントが盛りだくさん!!

★11月1日（土）みんなで「スカイランタン」

開催時間：18：00（打ち上げ予定）

料金：一個2,500円（先着100名様限定。安全な「ひも付きのLEDランタン」を使用します。イベント後はお持ち帰りできます。）

※願いごとや好きな絵を描いて、一斉打ち上げ

会場：チアーズ前

★11月2日（日）打ち上げ花火

開始時間：18:30～（約3分）

料金：無料（入場料に含む）

★10月25日（土）もイベント計画！

最新情報は随時Webサイトにてご案内いたします。

アクティブバギー（有料）マウンテンカート（有料）ビューイングスポットトレッキング （大ブナ周遊コース）

GALA Autumn Park 詳細

入場券

大人 2,000円 小学生 1,000円

※入場券（ゴンドラディリジャンス・スカイリフト・ビューイングスポット・トレッキング・キッズエアひろば（ふあふあドーム・ペンギンスライダー）ご利用可能）

営業時間

ゴンドラ：10:00～17:00

アクティビティ：10:30～16:00 営業日はカレンダーで確認可能。

アクティビティ

アクティブバギー：1台5,000円（最大5名乗車）

マウンテンカート：大人2,000円、子供1,500円（身長130cm以上、体重110kg未満対象）

E-MTBツアー：1名3,000円（身長157cm以上対象）

アクセス・シャトルバス運行

越後湯沢駅（東口）より無料シャトルバスを運行しております。詳しくはGALAWebサイトでご確認

ください。

GALAオータムパーク :https://gala.co.jp/winter/kankou/

ロープウェイ「ランドー」

湯沢高原よりロープウェイ「ランド-」からの絶景をお楽しみください。すすきの森広場や休憩スポットをご用意しております。

運行時間：10:00～15:30

料金：大人1,000円、小学生500円（湯沢高原ロープウェイの乗車券が別途必要）

自然を満喫できるアクティビティが豊富に揃っています。

※湯沢高原ロープウェイからお乗り継ぎください。ロープウェイランドーからGALAゴンドラディリジ

ャンス山頂駅までの間はアクセスできません。湯沢高原ロープウェイステーション（山麓駅）バス停

からGALA行きシャトルバスをご利用ください。

11月2日（日）2025GALA秋のスペシャルイベント開催!!

田中陽希さんと歩く！GALA紅葉ハイキング&トークイベント

株式会社ゴールドウィンとのスペシャルイベント。プロアドベンチャーレーサー「田中陽希」さんを

ゲストに迎え「秋の紅葉ハイキング及びトークショー」を開催致いたします。

期 日：2025年11月2日（日）

会 場：GALA湯沢スキー場「愛の鐘トレッキングコース」

参加費：3,500円 先着20名さま限定・中学生以上

(GALA ゴンドラ往復乗車券＋特製新潟産新米おにぎり弁当付）

お申込：専用フォームからリクエスト。

※確定後メールにてお知らせします。

受付・集合：10:00～10:25

※ゴンドラ山麓スキーセンターカワバンガ2F

【スケジュール】

10時40分～ 田中陽希さんと紅葉ハイキング

12時30分～ ランチ（特製新潟産新米おにぎり弁当）

13時30分～ 田中陽希さんトークイベント

【（無料）定員80名さま）】

※別途 GALA Autumn Park入場券が必要です。

（大人 2,000円 小学生 1,000円）

お申込み方法：専用フォームからお申込み

会場・時間：13:30～15:00 ゴンドラ山頂レストハウスチアーズ2F

主催：(株)ガーラ湯沢 協力：(株)ゴールドウイン

田中陽希田中陽希さんと歩くGALA紅葉ハイキング :https://gala.co.jp/winter/news/56124/