「森のハロウィンナイト」開催します（国営武蔵丘陵森林公園）

国営武蔵丘陵森林公園では「中央口エリア」において、ライトアップ＆イルミネーションイベント「光と森のStory」の第一章として、「森のハロウィンナイト」を開催いたします。会場内では約55万球のイルミネーションやカラーライトアップをはじめ、ハロウィンにちなんだ”巨大なカボチャ”や”お化け”などのオブジェやアート作品をご覧いただけます。みんなでワイワイ仮装を楽しんだり、秋虫の音色を聴きながら散策を堪能するなど、普段体験することのできない夜の森林公園を存分にお楽しみください。

森のハロウィンナイト過去開催の様子

■日 程：10/11(土)～10/26(日)の土日祝

17:00～20:30 ＊最終入園20:00

■場 所：中央口エリア(中央口～カエデ園～植物園)

■雨 天：中止 ＊中止の場合は当日14:00までにHPにて告知

■参加費：無料 ＊入園料・駐車料金は別途

森のハロウィンナイト詳細はこちら :https://www.shinrinkoen.jp/?p=we-page-event-entry&event=591768&cat=26085&type=event

◇おすすめSPOT

中央口噴水内に2年ぶりに登場する古城では、森の妖精「モーリー」が主役となって展開されるオリジナルStory『モーリー王子の大冒険 第一章～誕生～』のショーをご覧いただけます。カラフルなライトアップやスモーク、レーザーやプロジェクションマッピングなどによって進んでいくドキドキの物語は必見です。オリジナルStoryは全3部作で、11月・12月に開催する「紅葉見ナイト」「スターライトイルミネーション」へと続きます。

その他にも植物園では光と音の演出による『もみじぃの魔法 de SHOW』や森の魔女による甘い誘いのショーなど、見所が盛りだくさんです。

■『モーリー王子の大冒険』(約10分)

17:00から20分毎に開催 ※最終回のみ20:15からスタート

■『もみじぃの魔法 de SHOW』(約5分)

17:00から15分毎に開催 ※最終20:00

◇おすすめグルメ

森のハロウィンナイト開催期間中は、イルミネーションを開催する前にも後にも、皆様のお腹を満たす「中央レストラン」を夜間もOPENします。今年は夜間限定メニューとして、ジャック・オ・ランタンを模したチーズがポイントの「ハロウィン・ミート・ピザ」と収穫祭を祝うかぼちゃやお芋、りんごがアクセントの「モーリー王国の収穫祭焼きカレー」が登場。ほかにも、季節限定の「焼きハヤシライス」や定番メニューの「ナポリタンパスタ」や「パンケーキ」など、豊富なメニューをご賞味ください。

夜間限定販売「ハロウィン・ミート・ピザ」

■中央レストラン営業時間

昼の部 10:30～16:00（L.O. 15:30）

夜の部 17:00～20:00（L.O. 19:30)

◇会場直通バス(有料)のご案内

10/12(日)より、森林公園駅と会場の中央口を結ぶ夜間シャトルバスを運行します。公共の交通機関はございませんので、ぜひご利用ください。

詳細は公園HPにてご確認ください。

※10/11(土)の運行はありません。

■料金

大人(13歳以上)：300円

小児(6歳以上12歳以下)：150円

■乗車場所

東武東上線「森林公園」駅(北口)下車、

東松山警察署 森林公園駅前交番そば

＊開催期間は混雑が予想されるため、ご来場の際は電車・バスをご利用いただくなど混雑緩和へのご協力をお願いいたします。

＊花めぐりデジタルきっぷ、プレミアムパス60、共有学生フリーパスはご利用できません。

国営武蔵丘陵森林公園 概要

国営武蔵丘陵森林公園は、明治の偉業をたたえる記念事業の一環として、武蔵野の面影を残すロケーションを活かし開園した全国で第1号の国営公園です。自然を失いつつある都市の住民が緑を通じて人間性を回復する場を確保するため、国は明治百年を記念するにふさわしいものとして設置されました。



東京ドーム65個分もの広さを誇る園内には、日本最大級のエアートランポリン「ぽんぽこマウンテン」やアスレチックコースなど、家族で体を思いっきり動かして遊べる遊具がたくさんあります。また、都市緑化植物園では、四季折々の風景や木々、草花もお楽しみいただけます。

日本最大級のエアートランポリン『ぽんぽこマウンテン』24種類の木製アスレチックコース『冒険コース』走り応え抜群！全長約17kmの『サイクリングコース』

＜所在地＞

〒355-0802

埼玉県比企郡滑川町山田1920

＜開園時間＞

3/1～10/31…9:30～17:00

11/1～11/30…9:30～16:30

12/1～2月末日…9:30～16:00

＜アクセス＞

東武東上線「森林公園」駅より北口バスのりば

・「森林公園南口行（土・日曜、祝日のみ運行）」乗車、終点で下車すぐ

「森林公園西口」で下車すぐまたは「滑川中学校」で下車し徒歩約5分

JR高崎線「熊谷」駅より南口バスのりば

・「森林公園行」乗車、「森林公園西口」または「森林公園南口入口」下車すぐ

＜公式ホームページ＞

https://www.shinrinkoen.jp/

＜公式SNS＞

Facebook：https://www.facebook.com/musashi.shinrin

X(旧Twitter)：https://x.com/musashi_shinrin

Instagram：https://www.instagram.com/shinrinkoen/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1FcHdCltCVbHN86L8HNizg