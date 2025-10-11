きゃりーぱみゅぱみゅ復帰後初となるワンマンLIVE「dreamin dreamin」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、10月25日（土）に開催される「きゃりーぱみゅぱみゅ ワンマンLIVE 2025 dreamin dreamin」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)ASOBISYSTEM CO., LTD.

きゃりーぱみゅぱみゅのワンマンライブ「きゃりーぱみゅぱみゅ ワンマンLIVE 2025 dreamin dreamin」が、10月25日（土）に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催されます。7月に開催されたアソビシステム設立18周年を記念した大型フェス「ASOBIEXPO 2025」で、出産後初のライブパフォーマンスを披露し、話題となったきゃりーぱみゅぱみゅ。2年ぶりとなる待望のワンマンライブの開催に、ファンからは喜びの声が続出し、ライブチケットは瞬く間に完売するほど大きな注目を集めています。

この度U-NEXTでは、本公演の模様をリアルタイムで独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。“Kawaiiカルチャー”のシンボルとして海外でも高い人気を誇るきゃりーぱみゅぱみゅの最新ライブを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

きゃりーぱみゅぱみゅ ワンマンLIVE 2025 dreamin dreamin

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2jrLjFgaE4s ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010922

ライブ配信：10月25日（土）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～11月8日（土）23:59まで

配信公演：10月25日 東京・LINE CUBE SHIBUYA 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

