「パンどろぼうフェスティバル」が大阪で開催決定！

大阪でパンどろぼうフェスティバルを開催！

絵本『パンどろぼう』の世界観が楽しめるフェスティバルを開催！


アトラクションやフォトスポット、ワークショップのほか、オリジナルグッズも多数ご用意しています！


パンどろぼうたちが、フェスティバル会場でみなさまをお待ちしております。



開催概要

■会期


　2025年10月23日（木）～11月3日（月・祝）



■会場


　高島屋 大阪店 7階催会場


　〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号



■開場時間


　午前10時～午後7時まで(午後6時閉場)


　最終日11月3日(月・祝)は午後6時まで(午後5時閉場)




■イベント問合わせ先


　高島屋 大阪店：06-6631-1101



■公式サイトURL


　https://www.pandorobo-festival.com/



■公式Xアカウント


　@pandorobo_fes



■主催


　パンどろぼうフェスティバル大阪実行委員会



イベント詳細

■イベント内容


　１.お出迎えアーチ


　　パンどろぼうたちがお出迎え！


　　キャラクター大集合の巨大なアーチです。



　２.キャラクターパネル


　　絵本シリーズ第6弾の『パンどろぼうとりんごかめん』までに登場したメインキャラクターたちを


　　紹介いたします。



　３.フォトスポット


　　パンどろぼう、にせパンどろぼう、なぞのフランスパンたちと写真撮影がお楽しみいただける


　　フォトスポットです。



　４.パンどろぼうバルーン


　　パンどろぼうの巨大立体バルーンです。



　５.アトラクション：ステップ


　　ステップを踏んでパンどろぼうを移動させるアトラクション。


　　時間内にゴールまでたどり着けたらクリアです。



　６.アトラクション：ボール投げ


　　ボールを目標に向かって投げるアトラクション。


　　全部で3つのボールを穴に入れることが出来ればクリアです。



　➆お見送りフォトスポット


　　描きおろしイラストを使用したフォトスポットです。



　８.ぬい撮りフォトスポット


　　ぬいぐるみ撮影用のフォトスポットです。



■アトラクション景品


　　シール(全3種、ランダム)






※景品の配布は「５.アトラクション：ステップ」「６.アトラクション：ボール投げ」が対象となります。


※アトラクション会場への入場には、大人・子ども共に「入場券(アトラクション券2枚付)」のご購入が必要です。


お付き添いの方や２歳以上のお子さまも入場券のご購入をお願いします。


※先着順・在庫がなくなり次第終了となります。


※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。


※1回クリアにつき1枚のお渡しです。


※画像はイメージです。


※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。



■ワークショップ


　ワークショップ：1,500円(税込)




　好きな絵柄を組み合わせて、オリジナルキーホルダーをつくっちゃおう！



　開催場所：パンどろぼうフェスティバル　会場内


　販売場所：高島屋大阪店催会場内受付



　※ワークショップの受付は当日ご入場時に承ります。


　※ワークショップは、「入場券(アトラクション券2枚付)」をご購入の上、


　　イベント会場にご入場いただいた方のみご参加いただけます。


　※数に限りがございます。在庫がなくなり次第終了となります。



詳細は続報をお待ちください！

チケットなどの詳細は続報をお待ちください！


最新情報は公式X(@pandorobo_fes)をご確認ください。