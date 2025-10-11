「パンどろぼうフェスティバル」が大阪で開催決定！

大阪でパンどろぼうフェスティバルを開催！

株式会社KADOKAWA

絵本『パンどろぼう』の世界観が楽しめるフェスティバルを開催！

アトラクションやフォトスポット、ワークショップのほか、オリジナルグッズも多数ご用意しています！

パンどろぼうたちが、フェスティバル会場でみなさまをお待ちしております。

開催概要

■会期

2025年10月23日（木）～11月3日（月・祝）

■会場

高島屋 大阪店 7階催会場

〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号

■開場時間

午前10時～午後7時まで(午後6時閉場)

最終日11月3日(月・祝)は午後6時まで(午後5時閉場)

■イベント問合わせ先

高島屋 大阪店：06-6631-1101

■公式サイトURL

https://www.pandorobo-festival.com/

■公式Xアカウント

@pandorobo_fes

■主催

パンどろぼうフェスティバル大阪実行委員会

イベント詳細

■イベント内容

１.お出迎えアーチ

パンどろぼうたちがお出迎え！

キャラクター大集合の巨大なアーチです。

２.キャラクターパネル

絵本シリーズ第6弾の『パンどろぼうとりんごかめん』までに登場したメインキャラクターたちを

紹介いたします。

３.フォトスポット

パンどろぼう、にせパンどろぼう、なぞのフランスパンたちと写真撮影がお楽しみいただける

フォトスポットです。

４.パンどろぼうバルーン

パンどろぼうの巨大立体バルーンです。

５.アトラクション：ステップ

ステップを踏んでパンどろぼうを移動させるアトラクション。

時間内にゴールまでたどり着けたらクリアです。

６.アトラクション：ボール投げ

ボールを目標に向かって投げるアトラクション。

全部で3つのボールを穴に入れることが出来ればクリアです。

➆お見送りフォトスポット

描きおろしイラストを使用したフォトスポットです。

８.ぬい撮りフォトスポット

ぬいぐるみ撮影用のフォトスポットです。

■アトラクション景品

シール(全3種、ランダム)

※景品の配布は「５.アトラクション：ステップ」「６.アトラクション：ボール投げ」が対象となります。

※アトラクション会場への入場には、大人・子ども共に「入場券(アトラクション券2枚付)」のご購入が必要です。

お付き添いの方や２歳以上のお子さまも入場券のご購入をお願いします。

※先着順・在庫がなくなり次第終了となります。

※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

※1回クリアにつき1枚のお渡しです。

※画像はイメージです。

※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。

■ワークショップ

ワークショップ：1,500円(税込)

好きな絵柄を組み合わせて、オリジナルキーホルダーをつくっちゃおう！

開催場所：パンどろぼうフェスティバル 会場内

販売場所：高島屋大阪店催会場内受付

※ワークショップの受付は当日ご入場時に承ります。

※ワークショップは、「入場券(アトラクション券2枚付)」をご購入の上、

イベント会場にご入場いただいた方のみご参加いただけます。

※数に限りがございます。在庫がなくなり次第終了となります。

詳細は続報をお待ちください！

チケットなどの詳細は続報をお待ちください！

最新情報は公式X(@pandorobo_fes)をご確認ください。