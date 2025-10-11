「パンどろぼうフェスティバル」が大阪で開催決定！
大阪でパンどろぼうフェスティバルを開催！
絵本『パンどろぼう』の世界観が楽しめるフェスティバルを開催！
アトラクションやフォトスポット、ワークショップのほか、オリジナルグッズも多数ご用意しています！
パンどろぼうたちが、フェスティバル会場でみなさまをお待ちしております。
開催概要
■会期
2025年10月23日（木）～11月3日（月・祝）
■会場
高島屋 大阪店 7階催会場
〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号
■開場時間
午前10時～午後7時まで(午後6時閉場)
最終日11月3日(月・祝)は午後6時まで(午後5時閉場)
■イベント問合わせ先
高島屋 大阪店：06-6631-1101
■公式サイトURL
https://www.pandorobo-festival.com/
■公式Xアカウント
@pandorobo_fes
■主催
パンどろぼうフェスティバル大阪実行委員会
イベント詳細
■イベント内容
１.お出迎えアーチ
パンどろぼうたちがお出迎え！
キャラクター大集合の巨大なアーチです。
２.キャラクターパネル
絵本シリーズ第6弾の『パンどろぼうとりんごかめん』までに登場したメインキャラクターたちを
紹介いたします。
３.フォトスポット
パンどろぼう、にせパンどろぼう、なぞのフランスパンたちと写真撮影がお楽しみいただける
フォトスポットです。
４.パンどろぼうバルーン
パンどろぼうの巨大立体バルーンです。
５.アトラクション：ステップ
ステップを踏んでパンどろぼうを移動させるアトラクション。
時間内にゴールまでたどり着けたらクリアです。
６.アトラクション：ボール投げ
ボールを目標に向かって投げるアトラクション。
全部で3つのボールを穴に入れることが出来ればクリアです。
➆お見送りフォトスポット
描きおろしイラストを使用したフォトスポットです。
８.ぬい撮りフォトスポット
ぬいぐるみ撮影用のフォトスポットです。
■アトラクション景品
シール(全3種、ランダム)
※景品の配布は「５.アトラクション：ステップ」「６.アトラクション：ボール投げ」が対象となります。
※アトラクション会場への入場には、大人・子ども共に「入場券(アトラクション券2枚付)」のご購入が必要です。
お付き添いの方や２歳以上のお子さまも入場券のご購入をお願いします。
※先着順・在庫がなくなり次第終了となります。
※混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。
※1回クリアにつき1枚のお渡しです。
※画像はイメージです。
※絵柄はお選びいただけません。ランダムでのお渡しとなります。
■ワークショップ
ワークショップ：1,500円(税込)
好きな絵柄を組み合わせて、オリジナルキーホルダーをつくっちゃおう！
開催場所：パンどろぼうフェスティバル 会場内
販売場所：高島屋大阪店催会場内受付
※ワークショップの受付は当日ご入場時に承ります。
※ワークショップは、「入場券(アトラクション券2枚付)」をご購入の上、
イベント会場にご入場いただいた方のみご参加いただけます。
※数に限りがございます。在庫がなくなり次第終了となります。
詳細は続報をお待ちください！
チケットなどの詳細は続報をお待ちください！
最新情報は公式X(@pandorobo_fes)をご確認ください。