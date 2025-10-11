【新発売】秋のおさんぽにぴったり！特注リボンで差がつく迷子札

株式会社 高速オフセット

「Kamittell」から、“リボン丸型”迷子札が新登場！

迷子札は、万が一のときにうちの子を守る大切なお守り。

だからこそ、毎日身につけるものは“かわいくて、うちの子らしい”ものであってほしい。

「リボン丸型迷子札」は、他にはないオリジナル形状で、うちの子の個性を引き立てながら、安心も叶えるアイテムです。

商品特徴

形状：他にはない形で、うちの子の個性を演出

軽量＆丈夫：ペットに負担をかけない重さ＆サビに強く長持ち

選べる：お好みに合わせてフォントを３種類から選べます

安心の情報記載：名前・連絡先を打刻彫刻するので、文字が薄くなりません

こんな方におすすめ

・うちの子にぴったりの迷子札を探している方

・他の子とかぶらない、特別なデザインが欲しい方

・安心とかわいさ、どちらも妥協したくない方

価格：1,380円（税込・送料無料）

