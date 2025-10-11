2周年＆100回記念も！ YouTubeチャンネル『META TAXI』が贈る18日（土）開催の超豪華イベントのタイムテーブルが公開

株式会社講談社

10月18日（土）渋谷・WOMBにて開催されるYouTubeチャンネル『META TAXI / メタタクシー』が手掛けるリアルイベント『META TAXI - POOL Vol.2-』のタイムテーブルが公開されました。

本イベントは音楽・トーク・ドローイングが一挙に楽しめるカルチャーフェス。META TAXIが注目し、デジタルネイティブ世代から熱い支持を受けるアーティストやクリエイターが一堂に会する盛り沢山の一夜です。

◆ステージは全部で3フロア構成

『META TAXI - POOL Vol.2-』のタイムテーブル

《2F メインステージ》は豪華アーティストによるライブとDJ

- ☆Taku Takahashi（m-flo）- DONGROSSO- lilbesh ramko- バーバパパ- in the blue shirt- 雨良 Amala- 水槽（LIVE SET）- clocknote.- higrasy- Saina

《1F トークジャムフロア》は異業種トークが目白押し！

■2025年のネット事件ランキング：今年のYouTube覇者を決めよう

- ベテランち（雷獣）- 喋ってなんぼ駒井（雷獣）- たむらかえ

■ホラー・TRPGの作り手が語る“怪異界隈”のウラ側

- ディズム（カタシロ 原作者）- 梨（作家 ／「行方不明展」「恐怖心展」プロデュース）

■YouTubeチャンネル「ゲームさんぽ」の掛け算

- ゲームさんぽ いいだ

■プロが語る、今アツいHIP HOP業界のリアル

- DJ YANATAKE（INSIDE OUT）- 渡辺志保（INSIDE OUT）

《4F メタタクシーラウンジ》はチルDJとライブドローイング

◆会場限定のコラボ商品や豪華な来場者特典も

- ohuton（東京真中 - ドゥーマー feat. 重音テトのMVアニメーション担当）- 川村ナヲコ- EREKA- HALU『META TAXI - POOL Vol.2-』のフルラインナップ

・ドムドムハンバーガー×バーバパパのアバターがコラボしたカラフルカオスハンバーガーを数量限定販売

・META TAXIのロゴをボディペイントできるコーナーが出展

・この日しか購入できない「擬態するメタ・しまぐちニケ」描き下ろしの限定グッズ

・来場者だけにイベント限定「水槽 or lilbesh ramkoのアバターステッカー」を1枚プレゼント

18日限定で販売されるドムドムハンバーガー×バーバパパのアバターがコラボした「カラフルカオスバーガー」

すでにVIP席は完売し、一般チケットのみが販売中。他にはない一夜をぜひ体験してみてください。

またタイムテーブル公開にあわせて、X上では「META TAXI POOL2 タイムテーブル選手権」を開催。20組以上の多種多様なアーティストの中、自分ならどうイベントを周るのか…？ タイテに直接記載して、ハッシュタグ「#POOL2タイテ」をつけて投稿するユーザ参加型の企画になっています。

META TAXIは2周年のアニバーサリー期間

「META TAXI POOL2 タイムテーブル選手権」のテンプレート記入例を参考に自分ならこう周る！を描き込んでXに投稿してみてください

また、META TAXIは10月に2周年を迎え、10月10日（金）には記念すべき100回目が公開となりました。

乗客ゲストとして、KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガーの花譜、『シル・ヴ・プレジデント』などで知られるマルチエンターテイナーのP丸様。の二人が出演。初邂逅ながら、徐々に打ち解けていくMETA TAXIならではのオフトークが楽しめます（全4回予定）。

【チケット料金】

META TAXIの100回目の乗客ゲストは花譜×P丸様。

前売チケット（一般）：6,500円（税込）※1ドリンク引換券付き

前売チケット（VIP）：10,000円（税込）※1ドリンク引換券付き（完売）

※ VIPチケットは、3FのVIP専用エリアのバルコニー席がご利用いただけるリストバンド付きとなっています。

チケット購入URL：https://tribalcon.zaiko.io/e/meta-taxi-pool-vol2

イベントに関するお問合せ：https://tribalcon.co.jp/contact-event

【開催概要】

名称：META TAXI -POOL Vol.2-

開催日時：2025年10月18日（土） OPEN 14:00 / START 15:00 / CLOSE 21:00

会場： WOMB（https://www.womb.co.jp/）

主催： META TAXI Project

企画制作・運営：TRIBALCON. / META TAXI Project

(C)META TAXI Project

【META TAXIについて】

毎週金曜日21時更新のYouTubeチャンネルを中心としたバーチャルタクシープロジェクト。アーティスト、芸人、クリエイターなど様々なジャンルのゲストが毎回アバター姿となって登場。夜の東京を走るタクシーに乗り合わせた二人が、ここだけのトークを繰り広げる。

オフィシャルサイト：https://metataxi.jp/

YouTube : https://www.youtube.com/@METATAXI.official

X : https://x.com/METATAXI_jp

Instagram : https://www.instagram.com/metataxi.official/

【注意事項】《DOOR POLICY》

- 開場時間の30分前より入場待機列に並ぶことが可能です。- それより前の時間にお店の前に並ぶことはできません。また会場付近に溜まったり、待機するなどの行為も近隣のご迷惑となるためお断りいたします。- 未成年の方もご入場いただけます。- 中学生以下の方は保護者同伴の上、ご入場いただけます。- 入場の際、すべての方にIDチェックをさせて頂きます。生年月日記載の身分証明書 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、在学中の学生証など）を必ずお持ちください。- 身分証をお持ちでない方は入場をお断りする場合がございます。また、入場をお断りした際の前売チケットのご返金は致しかねますので、身分証を必ずお持ちください。- 20歳未満の方の飲酒・喫煙は法律で禁止されております。- 所定の喫煙エリア以外での喫煙は電子、紙巻きタバコに拘らずお断りいたします。- 20歳未満の方へのアルコールの販売はいたしません。- 20歳以上の方が、酒・タバコを未成年の方へ斡旋した場合、所轄の警察に連絡のうえ、その当事者は退場していただきます。- 会場内へ録音・録画に使用する機材、アルコール類、危険物などを持ち込むことはできません。- 各種チケットは1枚につき1名様1回限り有効です。- 一度退場されますと、再入場はできません。- チケットは、紛失や盗難などいかなる場合でも再発行、払い戻しはいたしません。- 開催中止以外でのイベント内容および、出演者の変更等によるチケット返金対応はございませんのであらかじめご了承ください。- 会場にお客様用駐車場はございません。電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。- 客席を含む会場内外の映像・写真が公開されることがあります。あらかじめご了承ください。