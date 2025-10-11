株式会社AlbaLink、奈良県葛城市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和7年10月10日（金）、奈良県葛城市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

AlbaLink HP：https://albalink.co.jp/jititai20251010/

協定の背景と目的

葛󠄀城市では、少子高齢化とそれに伴う居住形態の変化により、空き家数が継続的に増加しています。特に、老朽化が著しく、市場での買い手が見つからない売却困難な空き家の存在が喫緊の課題です。これらの物件は、景観の悪化や防犯上の懸念、大規模災害時の危険性を高め、市民の安全・安心な生活環境を脅かしています。

そのため、空き家買取・再生の豊富な実績を持つアルバリンクが持つ専門的な知見と独自の再流通ネットワークを活用し、これまで市場で扱えなかった困難な空き家についても円滑な市場への誘導と再生を図ります。

協定の主な内容

行政概要

- 空き家の流通に関すること。- 空き家の活用に関すること。- その他、前条の目的を達成するために必要と認められること。

本協定に関する担当：葛城市 企画政策課

嵐山町公式HP：https://www.city.katsuragi.nara.jp/index.html

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/

https://akiya-kaitoritai.com/