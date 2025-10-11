【破格】ゲーミングPCメーカーMDL.make、”2時間10円”で遊べるゲーミングカフェを福岡天神店舗内にオープン!
MDL.make福岡天神店 ゲーミングカフェエリアの様子
圧倒的低価格で遊べるゲーミングカフェ
ゲーミングPCメーカー「MDL.make(https://mdlmake.shop/)」は2025年9月20日(土)、MDL.make福岡天神店舗内に”2時間10円”でどなたでもご利用いただけるゲーミングカフェをオープンいたしました。
「ゲーミングPCでゲームをプレイしてみたい」
「学生でも気軽に遊べる値段でプレイしたい」
そんなご要望を実現する場所をご提供いたします。
高性能パーツを搭載したゲーミングPCにて、気になるゲームの快適プレイをお楽しみいただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N67O_2TAasQ ]
YouTube:【価格破壊】2時間10円で利用出来るゲーミングカフェが福岡天神に誕生しました。
■インストール済みゲームタイトル
・VALORANT
・APEX LEGENDS
・FORTNITE
・Minecraft
・Overwatch2
・League of Legends
※上記以外のゲームについてはご自身でインストールすることでプレイ可能です。
※プレイにはご自身のアカウントの作成が必要です。
■ご利用方法
MDL.make福岡天神店の受付カウンターにて代金お支払い後、ご利用いただけます。
※初回の方は会員登録が必要です。
料金:10円/2時間
設置台数:全8台
利用方法:予約不要・受付順
特典:来店時フリードリンクを無料サービス
※2時間制で交代となります
■アクセス・概要
店舗名:MDL.make福岡天神店
所在地:福岡県福岡市中央区天神4-4-18 ヒット天神BLD 2F
アクセス:天神駅から東1a出口から徒歩5分
営業時間:11:00~20:00 (定休日:火・水)
TEL:092-400-2250
MDL.make製のゲーミングPCを全8台設置
■会社概要
会社名:株式会社モダンデザイン
本社所在地:鹿児島県鹿屋市旭原町2615-5
代表取締役:鈴木廉
事業内容:BTOパソコン開発・製造・販売・ITサポート全般
公式ショップ：https://mdlmake.shop/
公式LINE : https://lin.ee/SeWn5KY(https://page.line.me/maq1767r?oat__id=5835786&openQrModal=true)
公式X：https://x.com/mdl_make
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mdl.make
公式YouTube : https://www.youtube.com/@mdlmake