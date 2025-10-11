【期間限定50％OFF】DOOGEEが最新AIスマートフォン「NOTE56」を発売！Android16搭載・大容量バッテリーの格安スマホが今だけ50%OFFで12,450円

深圳市道格创想电子商务有限公司

スマートデバイスブランド「DOOGEE（ドゥージー）」は、最新のAndroid 16を搭載した新モデル「DOOGEE Note56（ドゥージー ノート56）」を日本国内で正式発売いたしました。

本モデルは、これまで好評を博した「Note58（4G対応モデル）」「Note59（5G対応モデル）」に続く、DOOGEE Noteシリーズの最新作です。

発売を記念して、期間限定で 50％OFFキャンペーン を実施中。通常価格24,900円（税込）のところ、今だけ 12,450円（税込） の特別価格でご購入いただけます。

DOOGEE NOTE56イメージ図■ シリーズ最軽量・最お手頃価格のAndroid16スマホ

DOOGEE Note56は、「高性能 × 低価格 × 最新OS」を実現した超コスパ格安スマートフォンです。

シリーズの中でも特に軽量・スリムなデザインを採用し、日常使いに最適な持ちやすさと操作性を実現しました。

最新の Android 16 を搭載し、よりスムーズな動作とセキュリティ強化を両立。

SNSや動画視聴、音楽ストリーミング、通話、カメラ撮影など、毎日のスマホ体験をより快適にします。

CPUには UNISOC SC9863A オクタコアプロセッサ を採用し、最大24GB（3GB＋最大21GB拡張）のメモリでアプリ操作もサクサク。

このスペックを 12,450円（税込） という価格で実現したのは、DOOGEEの技術力とコスト設計力の証です。

■ 大画面6.56インチ＆90Hzディスプレイで映像体験が進化

6.56インチのHD+ IPSディスプレイは、90Hzリフレッシュレート対応で滑らかに表示。

解像度720×1612・20:9のワイド画面で映画・ゲーム・動画視聴に最適。

「Note58」「Note59」シリーズ同様、屋外でも見やすい高輝度350cd/m²と高コントラスト1500:1を実現しました。

■ 6150mAhの大容量バッテリーで1日中安心

DOOGEE Note56は、シリーズ最大級の 6150mAh大容量バッテリー を搭載。

通勤・通学・旅行中でも電池切れの心配がなく、5V/2AフルType-C充電にも対応。

さらにOTGリバース充電機能を搭載し、他デバイスを充電できるモバイルバッテリーとしても活躍します。

「Note58」「Note59」ユーザーから高く評価されている「長時間駆動性」を、そのまま継承しています。

■ 8MP＋5MPのAIカメラ搭載・SNSもビデオ通話も高画質

背面8MPメインカメラと5MPフロントカメラを搭載し、HDR・ナイトモード・美顔補正など多彩な撮影モードを搭載。

旅行、日常のスナップ、オンライン会議、SNS投稿など、あらゆるシーンを高画質で記録できます。

DOOGEE独自のAI画像処理により、Note58／Note59シリーズで培った撮影技術を継承し、より自然で鮮明な写真表現を実現しています。

■ デュアルSIM対応・主要4Gバンドフル対応

nanoSIM×2、またはnanoSIM＋microSD（最大2TB）に対応。

docomo／au／SoftBank／楽天モバイルなど主要キャリア4Gバンド（B1／3／8／18／19／26／28など）を幅広くサポートし、日本全国で快適に通信可能。

Wi-Fi（2.4GHz）・Bluetooth4.2・GPS／Glonass／Galileoにも対応し、ビジネス・学習・旅行でも安心して使える万能スマホです。

■ 主な仕様

・OS：Android 16

・CPU：UNISOC SC9863A オクタコア

・RAM/ROM：24GB RAM（3GB＋最大21GB拡張）＋64GB ROM

・ディスプレイ：6.56インチ HD+（720×1612）／90Hzリフレッシュレート

・カメラ：8MPメイン＋5MPフロント

・バッテリー：6150mAh／5V2A充電／OTGリバース充電対応

・SIM構成：nanoSIM×2またはnanoSIM＋microSD（最大2TB）

・カラー：ブラック／ナチュラル／ホワイト

・付属品：Type-Cケーブル / 充電器 / スマホケース / 保護フィルム / SIMピン / 取扱説明書 / 保証書

価格・販売情報（楽天市場DOOGEEストア）

・通常価格：24,900円（税込）

・発売記念セール価格：12,450円（税込）

・割引率：50％OFF（期間限定）

・販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/note56/

・クーポン取得ページ：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=R1lCWC1UQVRLLVFQQTItUURHRg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=R1lCWC1UQVRLLVFQQTItUURHRg--&rt=)

価格・販売情報（Amazon）

・通常価格：24,900円（税込）

・発売記念セール価格：12,450円（税込）

・割引率：50％OFF（期間限定）

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQNTPDXS

・クーポン取得ページ：商品ページ取得

DOOGEEについて

DOOGEE（ドゥージー）は、世界100カ国以上で展開するスマートデバイスブランドです。

日本市場では、性能とコストのバランスに優れた「Note58（4G）」「Note59（5G）」シリーズをはじめ、タブレット・スマートフォンなど多彩な製品を展開。

「手の届く価格で、より多くの人にテクノロジーを。」をコンセプトに、高品質かつコスパ抜群の製品をお届けしています。